Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
08:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
10:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
08:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
10:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
DünBugün
Geri dön
İstanbul97.8
İstanbul97.8
Ankara96.2
İzmir91.0
Bursa101.4
Kocaeli90.2
- Sputnik Türkiye, 1920
YAŞAM
Türkiye ve dünyadan ilgi çekici yaşam haberleri, toplumsal olaylar, güncel araştırmalar, fotoğraf ve video galerileri.
https://sputniknews.com.tr/20230829/oyuncu-unal-silver-hayatini-kaybetti-1075021974.html
Oyuncu Ünal Silver hayatını kaybetti
Oyuncu Ünal Silver hayatını kaybetti
Daha önce Diriliş: Ertuğrul, Poyraz Karayel, Bir Bulut Olsam gibi dizilerde rol alan oyuncu Ünal Silver hayatını kaybetti. 29.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-29T16:01+0300
2023-08-29T16:01+0300
yaşam
oyuncu
film
ünal silver
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/08/1d/1075021815_43:0:1158:627_1920x0_80_0_0_7408d287233b97e7dc376a7e029f4541.jpg
"Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz" adlı dizide rol alan Ünal Silver, bir süredir tedavi görüyordu. Ünlü oyuncu, 75 yaşında hayatını kaybetti.Haberi Silver'in menajerlik ajansı duyurdu. Renda Güner, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Usta Oyuncumuz ve çok değerli dostumuz Ünal Silver’i kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz.. Onu çok özleyeceğiz" ifadelerini kullandı.
https://sputniknews.com.tr/20230823/unlu-litaliano-sarkisinin-yorumcusu-italyan-muzisyen-cutugno-hayatini-kaybetti-1074854795.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/08/1d/1075021815_183:0:1019:627_1920x0_80_0_0_99af96a651f6861b107bbb7d3b8034d7.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
oyuncu, film, ünal silver
oyuncu, film, ünal silver

Oyuncu Ünal Silver hayatını kaybetti

16:01 29.08.2023
© Fotoğraf : Twitter Oyuncu Ünal Silver hayatını kaybetti
Oyuncu Ünal Silver hayatını kaybetti - Sputnik Türkiye, 1920, 29.08.2023
© Fotoğraf : Twitter
Abone olTelegram
Daha önce Diriliş: Ertuğrul, Poyraz Karayel, Bir Bulut Olsam gibi dizilerde rol alan oyuncu Ünal Silver hayatını kaybetti.
"Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz" adlı dizide rol alan Ünal Silver, bir süredir tedavi görüyordu. Ünlü oyuncu, 75 yaşında hayatını kaybetti.
Haberi Silver'in menajerlik ajansı duyurdu. Renda Güner, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Usta Oyuncumuz ve çok değerli dostumuz Ünal Silver’i kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz.. Onu çok özleyeceğiz" ifadelerini kullandı.
Cutugno - Sputnik Türkiye, 1920, 23.08.2023
DÜNYA
Ünlü 'L'Italiano' şarkısının yorumcusu İtalyan müzisyen Cutugno hayatını kaybetti
23 Ağustos, 09:47
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала