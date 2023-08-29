https://sputniknews.com.tr/20230829/oyuncu-unal-silver-hayatini-kaybetti-1075021974.html
Oyuncu Ünal Silver hayatını kaybetti
Oyuncu Ünal Silver hayatını kaybetti
Daha önce Diriliş: Ertuğrul, Poyraz Karayel, Bir Bulut Olsam gibi dizilerde rol alan oyuncu Ünal Silver hayatını kaybetti. 29.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-29T16:01+0300
2023-08-29T16:01+0300
2023-08-29T16:01+0300
yaşam
oyuncu
film
ünal silver
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/08/1d/1075021815_43:0:1158:627_1920x0_80_0_0_7408d287233b97e7dc376a7e029f4541.jpg
"Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz" adlı dizide rol alan Ünal Silver, bir süredir tedavi görüyordu. Ünlü oyuncu, 75 yaşında hayatını kaybetti.Haberi Silver'in menajerlik ajansı duyurdu. Renda Güner, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Usta Oyuncumuz ve çok değerli dostumuz Ünal Silver’i kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz.. Onu çok özleyeceğiz" ifadelerini kullandı.
https://sputniknews.com.tr/20230823/unlu-litaliano-sarkisinin-yorumcusu-italyan-muzisyen-cutugno-hayatini-kaybetti-1074854795.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/08/1d/1075021815_183:0:1019:627_1920x0_80_0_0_99af96a651f6861b107bbb7d3b8034d7.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
oyuncu, film, ünal silver
oyuncu, film, ünal silver
Oyuncu Ünal Silver hayatını kaybetti
Abone ol
Daha önce Diriliş: Ertuğrul, Poyraz Karayel, Bir Bulut Olsam gibi dizilerde rol alan oyuncu Ünal Silver hayatını kaybetti.
"Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz" adlı dizide rol alan Ünal Silver, bir süredir tedavi görüyordu. Ünlü oyuncu, 75 yaşında hayatını kaybetti.
Haberi Silver'in menajerlik ajansı duyurdu. Renda Güner, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Usta Oyuncumuz ve çok değerli dostumuz Ünal Silver’i kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz.. Onu çok özleyeceğiz" ifadelerini kullandı.