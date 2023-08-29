https://sputniknews.com.tr/20230829/oyuncu-unal-silver-hayatini-kaybetti-1075021974.html

Oyuncu Ünal Silver hayatını kaybetti

Oyuncu Ünal Silver hayatını kaybetti

Daha önce Diriliş: Ertuğrul, Poyraz Karayel, Bir Bulut Olsam gibi dizilerde rol alan oyuncu Ünal Silver hayatını kaybetti. 29.08.2023, Sputnik Türkiye

2023-08-29T16:01+0300

2023-08-29T16:01+0300

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yaşam

oyuncu

film

ünal silver

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"Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz" adlı dizide rol alan Ünal Silver, bir süredir tedavi görüyordu. Ünlü oyuncu, 75 yaşında hayatını kaybetti.Haberi Silver'in menajerlik ajansı duyurdu. Renda Güner, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Usta Oyuncumuz ve çok değerli dostumuz Ünal Silver’i kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz.. Onu çok özleyeceğiz" ifadelerini kullandı.

https://sputniknews.com.tr/20230823/unlu-litaliano-sarkisinin-yorumcusu-italyan-muzisyen-cutugno-hayatini-kaybetti-1074854795.html

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oyuncu, film, ünal silver