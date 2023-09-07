Rusya'nın Volgograd Bölgesi'nde Ukrayna'ya ait İHA vuruldu

Valiliğin Telegram hesabından yapılan açıklamaya göre Boçarov, yeni saldırı girişiminde bulunan İHA'nın Rus güçleri tarafından etkisiz hale getirildiğini ifade etti.



Boçarov, yaralı bulunmadığını, sivil ve askeri tesislerde herhangi bir yıkım meydana gelmediğini bildirdi.



Volgograd Bölgesi'nde son olarak Aralık 2022'de birkaç tanımlanamayan cismin düştüğü olaylar yaşanmıştı. Metal parçalar bölgenin çeşitli kesimlerine düşmüş, can kaybı yaşanmayan vakalar sonucu iki özel konut hasar görmüştü.