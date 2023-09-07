https://sputniknews.com.tr/20230907/rusyanin-volgograd-bolgesinde-ukraynaya-ait-iha-vuruldu-1075279148.html
Rusya'nın Volgograd Bölgesi'nde Ukrayna'ya ait İHA vuruldu
Rusya'nın Volgograd Bölgesi'nde Ukrayna'ya ait İHA vuruldu
Volgograd Bölge Valisi Andrey Boçarov, Ukrayna ordusuna ait bir İHA'nın bölgenin semalarında seyir halindeyken imha edildiğini belirtti. 07.09.2023, Sputnik Türkiye
2023-09-07T17:34+0300
2023-09-07T17:34+0300
2023-09-07T17:34+0300
ukrayna krizi
yıkım
can kaybı
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ukrayna krizi
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saldırı
savunma
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Valiliğin Telegram hesabından yapılan açıklamaya göre Boçarov, yeni saldırı girişiminde bulunan İHA'nın Rus güçleri tarafından etkisiz hale getirildiğini ifade etti.Boçarov, yaralı bulunmadığını, sivil ve askeri tesislerde herhangi bir yıkım meydana gelmediğini bildirdi.Volgograd Bölgesi'nde son olarak Aralık 2022'de birkaç tanımlanamayan cismin düştüğü olaylar yaşanmıştı. Metal parçalar bölgenin çeşitli kesimlerine düşmüş, can kaybı yaşanmayan vakalar sonucu iki özel konut hasar görmüştü.
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Rusya'nın Volgograd Bölgesi'nde Ukrayna'ya ait İHA vuruldu
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Volgograd Bölge Valisi Andrey Boçarov, Ukrayna ordusuna ait bir İHA'nın bölgenin semalarında seyir halindeyken imha edildiğini belirtti.
Valiliğin Telegram hesabından yapılan açıklamaya göre Boçarov, yeni saldırı girişiminde bulunan İHA'nın Rus güçleri tarafından etkisiz hale getirildiğini ifade etti.
Boçarov, yaralı bulunmadığını, sivil ve askeri tesislerde herhangi bir yıkım meydana gelmediğini bildirdi.
Volgograd Bölgesi'nde son olarak Aralık 2022'de birkaç tanımlanamayan cismin düştüğü olaylar yaşanmıştı. Metal parçalar bölgenin çeşitli kesimlerine düşmüş, can kaybı yaşanmayan vakalar sonucu iki özel konut hasar görmüştü.