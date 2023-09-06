https://sputniknews.com.tr/20230906/romanya-lideri-iohannis-topraklarimiza-rus-dronlarin-parcalari-bile-dusmedi-1075226239.html
Romanya lideri Iohannis: Topraklarımıza Rus dronların parçaları bile düşmedi
Romanya lideri Iohannis: Topraklarımıza Rus dronların parçaları bile düşmedi
Romanya Devlet Başkanı Klaus Iohannis, ülke topraklarına Rus insansız hava araçlarının (İHA) parçalarının bile düşmediğini belirterek ülkenin hava sahasının... 06.09.2023, Sputnik Türkiye
2023-09-06T01:57+0300
2023-09-06T01:57+0300
2023-09-06T01:57+0300
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Romanya lideri Iohannis, dünkü basın toplantısında, Rus İHA’larının Romanya topraklarına düştüğü yönündeki iddiaları değerlendirdi.Iohannis, “Size şunu söyleyebilirim ki Romanya’ya ne bir İHA ne de başka herhangi bir cihazın tek bir parçası düşmedi. Ulusal hava sahamız üzerinde tam kontrole sahibiz. Kesinlikle her şeyi kontrol ettim ve halka güvence verebilirim ki Romanya’ya hiçbir şey ulaşmadı” diye konuştu.Romanya lideri, ülkenin hava, deniz ve kara sahasını kontrol eden Savunma Bakanlığı’ndan düzenli olarak raporlar aldığını kaydetti.Daha önce Ukrayna Dışişleri Bakanlığı, Rus İHA’larının Romanya’ya düşerek patladığını iddia etmişti.
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Romanya lideri Iohannis: Topraklarımıza Rus dronların parçaları bile düşmedi
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Romanya Devlet Başkanı Klaus Iohannis, ülke topraklarına Rus insansız hava araçlarının (İHA) parçalarının bile düşmediğini belirterek ülkenin hava sahasının tam kontrol altında olduğunu kaydetti.
Romanya lideri Iohannis, dünkü basın toplantısında, Rus İHA’larının Romanya topraklarına düştüğü yönündeki iddiaları değerlendirdi.
Iohannis, “Size şunu söyleyebilirim ki Romanya’ya ne bir İHA ne de başka herhangi bir cihazın tek bir parçası düşmedi. Ulusal hava sahamız üzerinde tam kontrole sahibiz. Kesinlikle her şeyi kontrol ettim ve halka güvence verebilirim ki Romanya’ya hiçbir şey ulaşmadı” diye konuştu.
Romanya lideri, ülkenin hava, deniz ve kara sahasını kontrol eden Savunma Bakanlığı’ndan düzenli olarak raporlar aldığını kaydetti.
Daha önce Ukrayna Dışişleri Bakanlığı, Rus İHA’larının Romanya’ya düşerek patladığını iddia etmişti.