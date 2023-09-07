https://sputniknews.com.tr/20230907/rusyanin-bryansk-bolge-valisi-acikladi-ukrayna-ordusu-rus-koyune-30-roket-atti-1075286081.html

Rusya’nın Bryansk Bölge Valisi açıkladı: Ukrayna ordusu Rus köyüne 30 roket attı

Rusya’nın Bryansk Bölge Valisi açıkladı: Ukrayna ordusu Rus köyüne 30 roket attı

Rusya’nın Bryansk Bölgesi’nin Valisi Aleksandr Bogomaz, bölgedeki Sluçevsk köyünün Ukrayna ordusu tarafından Grad çok namlulu roketatarla saldırıya uğradığını... 07.09.2023, Sputnik Türkiye

2023-09-07T23:16+0300

2023-09-07T23:16+0300

2023-09-07T23:19+0300

ukrayna krizi

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Bryansk Valisi Bogomaz, Telegram paylaşımında, “Ukrayna ordusu, Pogarskiy ilçesinin Sluçevsk köyünü bombaladı. Ukraynalı teröristler Grad çok namlulu roketatardan köye 30’dan fazla roket attı. Şans eseri can kaybı yaşanmadı” açıklamasında bulundu.Roketlerden birini isabet ettiği bir evin yandığını belirten Bogomaz, elektrik hatlarının da zarar gördüğünü ifade etti.Olay yerinde acil müdahale ekiplerinin çalıştığını yazan Vali, saldırıdan etkilenenlere gereken maddi yardımın sağlanacağını kaydetti.Rusya Savunma Bakanlığı, Bryansk Bölgesi’nde son olarak Rus hava savunma araçlarının Ukrayna’ya ait insansız hava aracını (İHA) tespit ederek düşürdüğünü açıklamıştı.

https://sputniknews.com.tr/20230907/rusya-savunma-bakanligi-bryansk-bolgesinde-ukrayna-ihasi-dusuruldu-1075281759.html

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