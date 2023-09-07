https://sputniknews.com.tr/20230907/rusya-savunma-bakanligi-bryansk-bolgesinde-ukrayna-ihasi-dusuruldu-1075281759.html
Rusya Savunma Bakanlığı: Bryansk Bölgesi’nde Ukrayna İHA’sı düşürüldü
Rusya Savunma Bakanlığı: Bryansk Bölgesi’nde Ukrayna İHA’sı düşürüldü
Rusya Savunma Bakanlığı, Rus hava savunma araçlarının Bryansk Bölgesi’nde Ukrayna’ya ait insansız hava aracını (İHA) tespit ederek düşürdüğünü belirtti. 07.09.2023, Sputnik Türkiye
2023-09-07T18:45+0300
2023-09-07T18:45+0300
2023-09-07T18:45+0300
ukrayna krizi
rusya savunma bakanlığı
bryansk
iha
insansız hava aracı (iha)
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Rusya Savunma Bakanlığı’nın açıklamasında, “7 Eylül 2023 saat 17.30 sularında, Kiev rejiminin uçak tipi İHA’yla Rusya Federasyonu topraklarındaki tesislere yönelik terör saldırısı gerçekleştirme girişimi engellendi. Ukrayna İHA’sı Bryansk Bölgesi toprakları üzerinde ele geçirildi” ifadesine yer verildi.Bryansk Valisi Aleksandr Bogomaz, Telegram paylaşımında, Ukrayna ordusunun yeni İHA saldırısının engellendiğini doğrulayarak, “Elektronik harp güçleri Bryansk üzerinde uçak tipi insansız hava aracını baskıladı. İHA, Bryansk 1 demiryolu garı yakınlarına düştü. Yaralanan ve yakım yok” diye yazdı.Bogomaz, olay yerinde acil müdahale ekiplerinin çalıştığını belirtti.
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rusya savunma bakanlığı, bryansk, iha, insansız hava aracı (iha)
rusya savunma bakanlığı, bryansk, iha, insansız hava aracı (iha)
Rusya Savunma Bakanlığı: Bryansk Bölgesi’nde Ukrayna İHA’sı düşürüldü
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Rusya Savunma Bakanlığı, Rus hava savunma araçlarının Bryansk Bölgesi’nde Ukrayna’ya ait insansız hava aracını (İHA) tespit ederek düşürdüğünü belirtti.
Rusya Savunma Bakanlığı’nın açıklamasında, “7 Eylül 2023 saat 17.30 sularında, Kiev rejiminin uçak tipi İHA’yla Rusya Federasyonu topraklarındaki tesislere yönelik terör saldırısı gerçekleştirme girişimi engellendi. Ukrayna İHA’sı Bryansk Bölgesi toprakları üzerinde ele geçirildi” ifadesine yer verildi.
Bryansk Valisi Aleksandr Bogomaz
, Telegram
paylaşımında, Ukrayna ordusunun yeni İHA saldırısının engellendiğini doğrulayarak, “Elektronik harp güçleri Bryansk üzerinde uçak tipi insansız hava aracını baskıladı. İHA, Bryansk 1 demiryolu garı yakınlarına düştü. Yaralanan ve yakım yok”
diye yazdı.
Bogomaz, olay yerinde acil müdahale ekiplerinin çalıştığını belirtti.