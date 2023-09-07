https://sputniknews.com.tr/20230907/rusya-zaporojyeye-bagli-rabotino-ve-verbovoyede-ukraynanin-14-saldirisi-puskurtuldu-1075280863.html

Rusya: Zaporojye'ye bağlı Rabotino ve Verbovoye'de Ukrayna'nın 14 saldırısı püskürtüldü

Rusya: Zaporojye'ye bağlı Rabotino ve Verbovoye'de Ukrayna'nın 14 saldırısı püskürtüldü

Rusya Savunma Bakanlığı, son 24 saat içinde Zaporojye Bölgesi'nin Rabotino ve Verbovoye yerleşimlerinde 'de Ukrayna ordusunun 14 saldırısının bastırıldığını... 07.09.2023, Sputnik Türkiye

2023-09-07T18:04+0300

2023-09-07T18:04+0300

2023-09-07T18:04+0300

ukrayna krizi

zaporojye

donetsk

kiev

rusya

ukrayna

ukrayna krizi

rusya savunma bakanlığı

saldırı

püskürtme

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/08/10/1074686511_0:151:3104:1897_1920x0_80_0_0_b2a456091272c7a5f3c5e709104b691e.jpg

Özel askeri harekatta son 24 saat içinde yürütülen faaliyetler hakkında bilgi veren Rusya Savunma Bakanlığı, son günlerde sıcak çatışmalara sahne olan Rabotino'daki durumu aktardı.Kiev'e bağlı güçlerin 14 saldırı girişiminde bulunduğunu ve bunların tamamının püskürtüldüğünü belirten bakanlık, Zaporojye yönünde yaklaşık 110 Ukrayna askerinin öldürüldüğünü kaydetti.rusyaDonetsk yönünde Ukrayna ordusunun taarruz grupları tarafından düzenlenen 9 saldırının akamete uğratıldığını bildiren bakanlık, Donetsk yönünde 320'den fazla düşman askerinin etkisiz hale getirildiğinin altını çizdi.Kupyansk yönünde 4 saldırının püskürtülerek yaklaşık 55 askerin öldürüldüğünü aktaran bakanlık, Krasnıy Liman yönünde bastırılan 1 saldırı girişimi sonucunda yaklaşık 60 Ukraynalı askerin öldürüldüğü bilgisini paylaştı.Güney Donetsk yönünde Ukrayna ordusuna bağlı 2 sabotaj ve keşif grubunun imha edildiğini ve 180 askerin öldürüldüğünü açıklayan bakanlık, Herson yönünde ise 3 sabotaj ve keşif grubunun imhası sonucu yaklaşık 25 askerin ölü ele geçirildiğini ifade etti.

https://sputniknews.com.tr/20230907/fsb-askeri-ucak-ve-helikopter-parcalarini-avrupaya-kaciran-bir-grup-yakalandi-1075279561.html

zaporojye

donetsk

kiev

rusya

ukrayna

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

zaporojye, donetsk, kiev, rusya, ukrayna, ukrayna krizi, rusya savunma bakanlığı, saldırı, püskürtme, savunma, ölü, asker