Rusya: Zaporojye'ye bağlı Rabotino ve Verbovoye'de Ukrayna'nın 14 saldırısı püskürtüldü
© AFP 2023 / ANATOLII STEPANOVUkrayna askeri
© AFP 2023 / ANATOLII STEPANOV
Rusya Savunma Bakanlığı, son 24 saat içinde Zaporojye Bölgesi'nin Rabotino ve Verbovoye yerleşimlerinde 'de Ukrayna ordusunun 14 saldırısının bastırıldığını duyurdu.
Özel askeri harekatta son 24 saat içinde yürütülen faaliyetler hakkında bilgi veren Rusya Savunma Bakanlığı, son günlerde sıcak çatışmalara sahne olan Rabotino'daki durumu aktardı.
Kiev'e bağlı güçlerin 14 saldırı girişiminde bulunduğunu ve bunların tamamının püskürtüldüğünü belirten bakanlık, Zaporojye yönünde yaklaşık 110 Ukrayna askerinin öldürüldüğünü kaydetti.
rusya
Donetsk yönünde Ukrayna ordusunun taarruz grupları tarafından düzenlenen 9 saldırının akamete uğratıldığını bildiren bakanlık, Donetsk yönünde 320'den fazla düşman askerinin etkisiz hale getirildiğinin altını çizdi.
Kupyansk yönünde 4 saldırının püskürtülerek yaklaşık 55 askerin öldürüldüğünü aktaran bakanlık, Krasnıy Liman yönünde bastırılan 1 saldırı girişimi sonucunda yaklaşık 60 Ukraynalı askerin öldürüldüğü bilgisini paylaştı.
Güney Donetsk yönünde Ukrayna ordusuna bağlı 2 sabotaj ve keşif grubunun imha edildiğini ve 180 askerin öldürüldüğünü açıklayan bakanlık, Herson yönünde ise 3 sabotaj ve keşif grubunun imhası sonucu yaklaşık 25 askerin ölü ele geçirildiğini ifade etti.
Kiev'e bağlı güçlerin 14 saldırı girişiminde bulunduğunu ve bunların tamamının püskürtüldüğünü belirten bakanlık, Zaporojye yönünde yaklaşık 110 Ukrayna askerinin öldürüldüğünü kaydetti.
rusya
Donetsk yönünde Ukrayna ordusunun taarruz grupları tarafından düzenlenen 9 saldırının akamete uğratıldığını bildiren bakanlık, Donetsk yönünde 320'den fazla düşman askerinin etkisiz hale getirildiğinin altını çizdi.
Kupyansk yönünde 4 saldırının püskürtülerek yaklaşık 55 askerin öldürüldüğünü aktaran bakanlık, Krasnıy Liman yönünde bastırılan 1 saldırı girişimi sonucunda yaklaşık 60 Ukraynalı askerin öldürüldüğü bilgisini paylaştı.
Güney Donetsk yönünde Ukrayna ordusuna bağlı 2 sabotaj ve keşif grubunun imha edildiğini ve 180 askerin öldürüldüğünü açıklayan bakanlık, Herson yönünde ise 3 sabotaj ve keşif grubunun imhası sonucu yaklaşık 25 askerin ölü ele geçirildiğini ifade etti.