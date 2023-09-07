https://sputniknews.com.tr/20230907/rusya-disisleri-bakani-lavrov-ilk-kez-bangladesi-ziyaret-etti-1075279795.html
Rusya ve Bangladeş'ten tarihi bir ilk: Dışişleri Bakanı Lavrov ziyaret etti
Rusya ve Bangladeş'ten tarihi bir ilk: Dışişleri Bakanı Lavrov ziyaret etti
Rusya Dışişleri Bakanlığı, Bangladeş’i 'modern Rusya' tarihinde ilk kez ziyaret eden Bakan Lavrov’un buradaki yetkililerle iki ülke arasındaki ilişkilerin... 07.09.2023, Sputnik Türkiye
2023-09-07T17:54+0300
2023-09-07T17:54+0300
2023-09-07T17:57+0300
bangladeş
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rusya dışişleri bakanlığı
sergey lavrov
doğu asya zirvesi
endonezya
politika
ikili ilişkiler
ikili görüşme
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Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, ilk kez ziyaret ettiği Bangladeş Halk Cumhuriyeti'ne gitti. Rus basınının aktardığı üzere Lavrov’u taşıyan uçak, başkent Dakka’daki uluslararası havalimanına indi.Lavrov, Bangladeş'e Doğu Asya Zirvesi'ne katıldığı Endonezya'dan geçti. Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, basın toplantısında Rus bakanın ziyaret programının Başbakan Şeyh Hasina Vecit ile toplantı ve Dışişleri Bakanı A. K. Abdul Momen ile görüşme içerdiğini açıklamıştı.Bakanlıktan yapılan açıklamada, tarafların planlanan temaslar sırasında Rusya-Bangladeş ilişkilerinin durumunu ve gelişme perspektifleri ile bölgesel ve uluslararası gündemdeki güncel konuları tartışacağı ifade edildi.Rusya Dışişleri Bakanı ve Bangladeşli mevkidaşı en son Temmuz 2021'de Özbekistan’ın başkenti Taşkent'te düzenlenen ‘Orta ve Güney Asya: Bölgesel Bağlantısallık. Sınamalar ve Fırsatlar’ konferansı kapsamında bir araya gelmişti.
https://sputniknews.com.tr/20230906/rusya-disisleri-bakani-lavrov-dogu-asya-zirvesi-icin-endonezyada-1075236612.html
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bangladeş, rusya, rusya dışişleri bakanlığı, sergey lavrov, doğu asya zirvesi, endonezya, politika, ikili ilişkiler, ikili görüşme, resmi ziyaret, dakka
bangladeş, rusya, rusya dışişleri bakanlığı, sergey lavrov, doğu asya zirvesi, endonezya, politika, ikili ilişkiler, ikili görüşme, resmi ziyaret, dakka
Rusya ve Bangladeş'ten tarihi bir ilk: Dışişleri Bakanı Lavrov ziyaret etti
17:54 07.09.2023 (güncellendi: 17:57 07.09.2023) Abone ol
Rusya Dışişleri Bakanlığı, Bangladeş’i 'modern Rusya' tarihinde ilk kez ziyaret eden Bakan Lavrov’un buradaki yetkililerle iki ülke arasındaki ilişkilerin durumunu ve gelişme perspektifleri ile bölgesel ve uluslararası gündemdeki güncel konuları görüşeceğini bildirdi.
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, ilk kez ziyaret ettiği Bangladeş Halk Cumhuriyeti'ne gitti. Rus basınının aktardığı üzere Lavrov’u taşıyan uçak, başkent Dakka’daki uluslararası havalimanına indi.
Lavrov, Bangladeş'e Doğu Asya Zirvesi'ne katıldığı Endonezya'dan geçti. Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, basın toplantısında Rus bakanın ziyaret programının Başbakan Şeyh Hasina Vecit ile toplantı ve Dışişleri Bakanı A. K. Abdul Momen ile görüşme içerdiğini açıklamıştı.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, tarafların planlanan temaslar sırasında Rusya-Bangladeş ilişkilerinin durumunu ve gelişme perspektifleri ile bölgesel ve uluslararası gündemdeki güncel konuları tartışacağı ifade edildi.
Rusya Dışişleri Bakanı ve Bangladeşli mevkidaşı en son Temmuz 2021'de Özbekistan’ın başkenti Taşkent'te düzenlenen ‘Orta ve Güney Asya: Bölgesel Bağlantısallık. Sınamalar ve Fırsatlar’ konferansı kapsamında bir araya gelmişti.