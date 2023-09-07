https://sputniknews.com.tr/20230907/rusya-disisleri-bakani-lavrov-ilk-kez-bangladesi-ziyaret-etti-1075279795.html

Rusya ve Bangladeş'ten tarihi bir ilk: Dışişleri Bakanı Lavrov ziyaret etti

Rusya ve Bangladeş'ten tarihi bir ilk: Dışişleri Bakanı Lavrov ziyaret etti

Rusya Dışişleri Bakanlığı, Bangladeş’i 'modern Rusya' tarihinde ilk kez ziyaret eden Bakan Lavrov’un buradaki yetkililerle iki ülke arasındaki ilişkilerin... 07.09.2023, Sputnik Türkiye

2023-09-07T17:54+0300

2023-09-07T17:54+0300

2023-09-07T17:57+0300

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endonezya

politika

ikili ilişkiler

ikili görüşme

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Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, ilk kez ziyaret ettiği Bangladeş Halk Cumhuriyeti'ne gitti. Rus basınının aktardığı üzere Lavrov’u taşıyan uçak, başkent Dakka’daki uluslararası havalimanına indi.Lavrov, Bangladeş'e Doğu Asya Zirvesi'ne katıldığı Endonezya'dan geçti. Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, basın toplantısında Rus bakanın ziyaret programının Başbakan Şeyh Hasina Vecit ile toplantı ve Dışişleri Bakanı A. K. Abdul Momen ile görüşme içerdiğini açıklamıştı.Bakanlıktan yapılan açıklamada, tarafların planlanan temaslar sırasında Rusya-Bangladeş ilişkilerinin durumunu ve gelişme perspektifleri ile bölgesel ve uluslararası gündemdeki güncel konuları tartışacağı ifade edildi.Rusya Dışişleri Bakanı ve Bangladeşli mevkidaşı en son Temmuz 2021'de Özbekistan’ın başkenti Taşkent'te düzenlenen ‘Orta ve Güney Asya: Bölgesel Bağlantısallık. Sınamalar ve Fırsatlar’ konferansı kapsamında bir araya gelmişti.

https://sputniknews.com.tr/20230906/rusya-disisleri-bakani-lavrov-dogu-asya-zirvesi-icin-endonezyada-1075236612.html

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bangladeş, rusya, rusya dışişleri bakanlığı, sergey lavrov, doğu asya zirvesi, endonezya, politika, ikili ilişkiler, ikili görüşme, resmi ziyaret, dakka