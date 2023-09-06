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Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Doğu Asya Zirvesi için Endonezya'da
Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Doğu Asya Zirvesi için Endonezya'da
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, 18. Doğu Asya Zirvesi'ne ev sahipliği yapan Endonezya'nın başkenti Cakarta'ya gitti. 06.09.2023, Sputnik Türkiye
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dünya
mariya zaharova
sergey lavrov
doğu asya zirvesi
cakarta
ziyaret
resmi ziyaret
ekonomi
endonezya
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Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Cakarta'daki Soekarno-Hatta Uluslararası Havalimanı'na inen Lavrov'a candan bir karşılama yapıldığını belirtti.Zaharova'nın Telegram hesabından paylaştığı videoda Lavrov'un resmi törenle ve yerel dans grubunun gösterisiyle karşılandığı görüldü.
https://sputniknews.com.tr/20230906/ukrayna-3-dunya-savasindayiz-dedi-zaharovadan-yanit-geldi-kiev-gerceklerin-farkina-vardi-1075235284.html
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mariya zaharova, sergey lavrov, doğu asya zirvesi, cakarta, ziyaret, resmi ziyaret, ekonomi, endonezya
mariya zaharova, sergey lavrov, doğu asya zirvesi, cakarta, ziyaret, resmi ziyaret, ekonomi, endonezya

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Doğu Asya Zirvesi için Endonezya'da

12:25 06.09.2023
© Sputnik / Григорий Сысоев / Multimedya arşivine gidinRusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov - Sputnik Türkiye, 1920, 06.09.2023
© Sputnik / Григорий Сысоев
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Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, 18. Doğu Asya Zirvesi'ne ev sahipliği yapan Endonezya'nın başkenti Cakarta'ya gitti.
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Cakarta'daki Soekarno-Hatta Uluslararası Havalimanı'na inen Lavrov'a candan bir karşılama yapıldığını belirtti.
Zaharova'nın Telegram hesabından paylaştığı videoda Lavrov'un resmi törenle ve yerel dans grubunun gösterisiyle karşılandığı görüldü.
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