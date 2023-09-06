https://sputniknews.com.tr/20230906/rusya-disisleri-bakani-lavrov-dogu-asya-zirvesi-icin-endonezyada-1075236612.html
Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Doğu Asya Zirvesi için Endonezya'da
Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Doğu Asya Zirvesi için Endonezya'da
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, 18. Doğu Asya Zirvesi'ne ev sahipliği yapan Endonezya'nın başkenti Cakarta'ya gitti. 06.09.2023, Sputnik Türkiye
2023-09-06T12:25+0300
2023-09-06T12:25+0300
2023-09-06T12:25+0300
dünya
mariya zaharova
sergey lavrov
doğu asya zirvesi
cakarta
ziyaret
resmi ziyaret
ekonomi
endonezya
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Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Cakarta'daki Soekarno-Hatta Uluslararası Havalimanı'na inen Lavrov'a candan bir karşılama yapıldığını belirtti.Zaharova'nın Telegram hesabından paylaştığı videoda Lavrov'un resmi törenle ve yerel dans grubunun gösterisiyle karşılandığı görüldü.
https://sputniknews.com.tr/20230906/ukrayna-3-dunya-savasindayiz-dedi-zaharovadan-yanit-geldi-kiev-gerceklerin-farkina-vardi-1075235284.html
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mariya zaharova, sergey lavrov, doğu asya zirvesi, cakarta, ziyaret, resmi ziyaret, ekonomi, endonezya
mariya zaharova, sergey lavrov, doğu asya zirvesi, cakarta, ziyaret, resmi ziyaret, ekonomi, endonezya
Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Doğu Asya Zirvesi için Endonezya'da
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Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, 18. Doğu Asya Zirvesi'ne ev sahipliği yapan Endonezya'nın başkenti Cakarta'ya gitti.
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Cakarta'daki Soekarno-Hatta Uluslararası Havalimanı'na inen Lavrov'a candan bir karşılama yapıldığını belirtti.
Zaharova'nın Telegram hesabından paylaştığı videoda Lavrov'un resmi törenle ve yerel dans grubunun gösterisiyle karşılandığı görüldü.