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https://sputniknews.com.tr/20230907/rock-efsanesi-18-yil-aradan-sonra-geri-donuyor-rolling-stones-yeni-albumunun-ilk-sarkisini-paylasti-1075268996.html
Rock efsanesi 18 yıl aradan sonra geri dönüyor: Rolling Stones yeni albümünün ilk şarkısını paylaştı
Rock efsanesi 18 yıl aradan sonra geri dönüyor: Rolling Stones yeni albümünün ilk şarkısını paylaştı
Dünyaca ünlü İngiliz rock grubu Rolling Stones, Ağustos ayı sonunda yerel bir gazete ilanı ile ilk sinyalini verdikleri yeni albümünün ilk şarkısını bugün bir... 07.09.2023, Sputnik Türkiye
2023-09-07T14:06+0300
2023-09-07T14:06+0300
rock
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jimmy fallon
rolling stones
the rolling stones
mick jagger
müzik
albüm
müzik albümü
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'Hackney Diamonds' adını taşıyan albüm, grubun 2005 yılından bu yana yayımlanan ilk orijinal stüdyo albümü olacak.Çarşamba günü İngiltere’nin başkenti Londra’nın doğusundaki Hackney bölgesinde yapılan etkinlik, grubun sosyal medya sayfasından da canlı olarak yayımlandı. Etkinlik, talk show sunucusu Jimmy Fallon tarafından sunuldu.Grup, 'Hackney Diamonds' albümünün 12 parçadan oluşacağını ve tamamının Ekim ayında çıkacağını açıkladı. Aynı zamanda albümün bir parçası olan 'Angry' (Öfke) de dinleyicisiyle buluştu.Grubun solisti Mick Jagger, albümün müzikal anlayışının single'ın adı gibi 'öfkeli' olduğunu söyledi.Aynı zamanda albümün aşk şarkıları içerip 'eklektik' birçok müzik türünün karışımı olacağını ifade etti.
https://sputniknews.com.tr/20230906/defalarca-okyanusu-kosarak-asmayi-denedi-hamster-carkinda-atlantiki-gecmeye-calisirkenyakalandi-1075239298.html
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rock, jimmy fallon, rolling stones, the rolling stones, mick jagger, müzik, albüm, müzik albümü
rock, jimmy fallon, rolling stones, the rolling stones, mick jagger, müzik, albüm, müzik albümü

Rock efsanesi 18 yıl aradan sonra geri dönüyor: Rolling Stones yeni albümünün ilk şarkısını paylaştı

14:06 07.09.2023
© AFP 2023 / RICH FURYRolling Stones
Rolling Stones - Sputnik Türkiye, 1920, 07.09.2023
© AFP 2023 / RICH FURY
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Dünyaca ünlü İngiliz rock grubu Rolling Stones, Ağustos ayı sonunda yerel bir gazete ilanı ile ilk sinyalini verdikleri yeni albümünün ilk şarkısını bugün bir etkinlikte müzik kamuoyuyla paylaştı.
'Hackney Diamonds' adını taşıyan albüm, grubun 2005 yılından bu yana yayımlanan ilk orijinal stüdyo albümü olacak.
Çarşamba günü İngiltere’nin başkenti Londra’nın doğusundaki Hackney bölgesinde yapılan etkinlik, grubun sosyal medya sayfasından da canlı olarak yayımlandı. Etkinlik, talk show sunucusu Jimmy Fallon tarafından sunuldu.
Grup, 'Hackney Diamonds' albümünün 12 parçadan oluşacağını ve tamamının Ekim ayında çıkacağını açıkladı. Aynı zamanda albümün bir parçası olan 'Angry' (Öfke) de dinleyicisiyle buluştu.
Grubun solisti Mick Jagger, albümün müzikal anlayışının single'ın adı gibi 'öfkeli' olduğunu söyledi.Aynı zamanda albümün aşk şarkıları içerip 'eklektik' birçok müzik türünün karışımı olacağını ifade etti.
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