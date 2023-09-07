https://sputniknews.com.tr/20230907/rock-efsanesi-18-yil-aradan-sonra-geri-donuyor-rolling-stones-yeni-albumunun-ilk-sarkisini-paylasti-1075268996.html

Rock efsanesi 18 yıl aradan sonra geri dönüyor: Rolling Stones yeni albümünün ilk şarkısını paylaştı

Rock efsanesi 18 yıl aradan sonra geri dönüyor: Rolling Stones yeni albümünün ilk şarkısını paylaştı

Dünyaca ünlü İngiliz rock grubu Rolling Stones, Ağustos ayı sonunda yerel bir gazete ilanı ile ilk sinyalini verdikleri yeni albümünün ilk şarkısını bugün bir... 07.09.2023, Sputnik Türkiye

2023-09-07T14:06+0300

2023-09-07T14:06+0300

2023-09-07T14:06+0300

rock

yaşam

jimmy fallon

rolling stones

the rolling stones

mick jagger

müzik

albüm

müzik albümü

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'Hackney Diamonds' adını taşıyan albüm, grubun 2005 yılından bu yana yayımlanan ilk orijinal stüdyo albümü olacak.Çarşamba günü İngiltere’nin başkenti Londra’nın doğusundaki Hackney bölgesinde yapılan etkinlik, grubun sosyal medya sayfasından da canlı olarak yayımlandı. Etkinlik, talk show sunucusu Jimmy Fallon tarafından sunuldu.Grup, 'Hackney Diamonds' albümünün 12 parçadan oluşacağını ve tamamının Ekim ayında çıkacağını açıkladı. Aynı zamanda albümün bir parçası olan 'Angry' (Öfke) de dinleyicisiyle buluştu.Grubun solisti Mick Jagger, albümün müzikal anlayışının single'ın adı gibi 'öfkeli' olduğunu söyledi.Aynı zamanda albümün aşk şarkıları içerip 'eklektik' birçok müzik türünün karışımı olacağını ifade etti.

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rock, jimmy fallon, rolling stones, the rolling stones, mick jagger, müzik, albüm, müzik albümü