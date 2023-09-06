https://sputniknews.com.tr/20230906/defalarca-okyanusu-kosarak-asmayi-denedi-hamster-carkinda-atlantiki-gecmeye-calisirkenyakalandi-1075239298.html
Defalarca Okyanusu koşarak aşmayı denedi: 'Hamster çarkında' Atlantik'i geçmeye çalışırken yakalandı
Defalarca Okyanusu koşarak aşmayı denedi: 'Hamster çarkında' Atlantik'i geçmeye çalışırken yakalandı
'İnsana göre üretilen bir Hamster çarkıyla' Atlantik Okyanusu'nu geçmeye çalıştığı için tutuklanan Floridalı bir adamın daha önce de defalarca bu girişimde... 06.09.2023, Sputnik Türkiye
2023-09-06T15:21+0300
2023-09-06T15:21+0300
2023-09-06T15:21+0300
okyanus
atlantik
hamster
yaşam
aktivist
polis
tehdit
londra
abd
sahil güvenlik
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ABD'de yaşayan İranlı sporcu ve aktivist Reza Ray Baluçi, 1 Eylül 2023 tarihinde Georgia eyaletindeki Tybee Adası'nın 70 deniz mili açığında ABD Sahil Güvenliği tarafından tespit edildikten sonra tutuklandı. Baluçi, insan boyutunda ve motorlu bir hamster çarkı içinde Londra'ya gitmek isterken görüldü. Ancak bu aktivistin okyanus arası yolculuğunda ilk kez durdurulması değil. Baluçi daha önce de birçok kez Atlantik'i 'balonuyla' geçmeye çalışmıştı.Son girişiminde, Baluçi ve polisin kıyıya dönmeden ve 1 Eylül'de tutuklanmadan önce üç günlük bir açmaz içinde oldukları bildiriliyor. Arbede sırasında Baluçi'nin, yetkililerin kendisini tutuklamaya kalkışması halinde bıçakla kendisine zarar vermekle tehdit ettiği iddia edildi. Ayrıca Baluçi'nin topunda bomba olduğunu iddia ettiği de bildirildi ama bu iddianın daha sonra doğru olmadığı anlaşıldı.
https://sputniknews.com.tr/20230906/dunya-turunda-kabus-kopekbaliklari-saldirinca-okyanusun-ortasinda-gemileri-batti-1075233679.html
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okyanus, atlantik, hamster, aktivist, polis, tehdit, londra, abd, sahil güvenlik, yakalama
okyanus, atlantik, hamster, aktivist, polis, tehdit, londra, abd, sahil güvenlik, yakalama
Defalarca Okyanusu koşarak aşmayı denedi: 'Hamster çarkında' Atlantik'i geçmeye çalışırken yakalandı
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'İnsana göre üretilen bir Hamster çarkıyla' Atlantik Okyanusu'nu geçmeye çalıştığı için tutuklanan Floridalı bir adamın daha önce de defalarca bu girişimde bulunduğu ortaya çıktı.
ABD'de yaşayan İranlı sporcu ve aktivist Reza Ray Baluçi, 1 Eylül 2023 tarihinde Georgia eyaletindeki Tybee Adası'nın 70 deniz mili açığında ABD Sahil Güvenliği tarafından tespit edildikten sonra tutuklandı.
Baluçi, insan boyutunda ve motorlu bir hamster çarkı içinde Londra'ya gitmek isterken görüldü. Ancak bu aktivistin okyanus arası yolculuğunda ilk kez durdurulması değil. Baluçi daha önce de birçok kez Atlantik'i 'balonuyla' geçmeye çalışmıştı.
Son girişiminde, Baluçi ve polisin kıyıya dönmeden ve 1 Eylül'de tutuklanmadan önce üç günlük bir açmaz içinde oldukları bildiriliyor. Arbede sırasında Baluçi'nin, yetkililerin kendisini tutuklamaya kalkışması halinde bıçakla kendisine zarar vermekle tehdit ettiği iddia edildi. Ayrıca Baluçi'nin topunda bomba olduğunu iddia ettiği de bildirildi ama bu iddianın daha sonra doğru olmadığı anlaşıldı.