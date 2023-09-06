Defalarca Okyanusu koşarak aşmayı denedi: 'Hamster çarkında' Atlantik'i geçmeye çalışırken yakalandı

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
08:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
10:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
4 dk
ROCK’IN TANRISI
Yapay zeka ile Türkçe şarkı söyletilmişti
13:31
12 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
08:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
10:00
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
SESLİ HABER
İngiliz parlamentosu: Çin, İngiltere için bir tehdit
11:32
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
JAPONYA’NIN HITCHCOCK’U
Samuray ailesinden geliyordu
12:32
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
5 dk
SESLİ HABER
Çinli uzman: Nakliyedeki şeffaflık tahıl anlaşmasını canlandırmanın anahtarı olacak
13:34
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
SESLİ HABER
İngiliz basını, Batı'nın Zelenskiy'e sunacağı 'Kırım-Donbas-NATO planını' açıkladı
14:29
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
5 dk
SESLİ HABER
Çin'i ziyarete giden İngiliz yetkililerin telefonları imha edilecek
15:32
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
DÜNYACA ÜNLÜ OPERA SANATÇISI
Kaleci olmak isterken operacı oldu
16:33
9 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
1 dk
SESLİ HABER
Ukrayna savaş helikopteri kendi askerlerini vurdu
17:33
1 dk
SESLİ HABER
Çin basını: Bu kayıp, Zelenskiy'in siyasi kariyerinin sonu olacak
18:00
2 dk
SESLİ HABER
Pentagon, Biden döneminde Ukrayna'ya sunulan askeri yardımların bilançosunu açıkladı
18:32
1 dk
SESLİ HABER
Sputnik'e konuşan tanık, ordunun yönetimi ele geçirdiğini duyurduğu Gabon'un başkenti Librevil'deki durumu anlattı
19:00
1 dk
SESLİ HABER
Putin: Rus enerji sektörü Batı yaptırımlarına rağmen ayakları yere sağlam basıyor
19:31
1 dk
SESLİ HABER
Rusya, en fazla e-vize alan ülkeleri açıkladı: Türkiye ilk 5'te
20:00
2 dk
SESLİ HABER
Nijer ordu birlikleri, Fransız askeri üssüne doğru yola çıktı
20:33
1 dk
SESLİ HABER
Rusya Merkez Bankası, doları 'tahtından indirdi': Yuan artık en üst sırada
21:00
2 dk
SESLİ HABER
ABD’li ekonomist Sachs: NATO’nun genişlemesi ABD’nin en büyük hatası
21:32
1 dk
SESLİ HABER
Rus senatör Puşkov: Rusya'nın Afrika'daki başarılı politikası Macron için kabusa dönüştü
22:00
2 dk
DünBugün
Geri dön
İstanbul97.8
İstanbul97.8
Ankara96.2
İzmir91.0
Bursa101.4
Kocaeli90.2
- Sputnik Türkiye, 1920
YAŞAM
Türkiye ve dünyadan ilgi çekici yaşam haberleri, toplumsal olaylar, güncel araştırmalar, fotoğraf ve video galerileri.
https://sputniknews.com.tr/20230906/defalarca-okyanusu-kosarak-asmayi-denedi-hamster-carkinda-atlantiki-gecmeye-calisirkenyakalandi-1075239298.html
Defalarca Okyanusu koşarak aşmayı denedi: 'Hamster çarkında' Atlantik'i geçmeye çalışırken yakalandı
Defalarca Okyanusu koşarak aşmayı denedi: 'Hamster çarkında' Atlantik'i geçmeye çalışırken yakalandı
'İnsana göre üretilen bir Hamster çarkıyla' Atlantik Okyanusu'nu geçmeye çalıştığı için tutuklanan Floridalı bir adamın daha önce de defalarca bu girişimde... 06.09.2023, Sputnik Türkiye
2023-09-06T15:21+0300
2023-09-06T15:21+0300
okyanus
atlantik
hamster
yaşam
aktivist
polis
tehdit
londra
abd
sahil güvenlik
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/07/15/1073798668_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_e0882a682b65b0a385569dcc5e708a1d.jpg
ABD'de yaşayan İranlı sporcu ve aktivist Reza Ray Baluçi, 1 Eylül 2023 tarihinde Georgia eyaletindeki Tybee Adası'nın 70 deniz mili açığında ABD Sahil Güvenliği tarafından tespit edildikten sonra tutuklandı. Baluçi, insan boyutunda ve motorlu bir hamster çarkı içinde Londra'ya gitmek isterken görüldü. Ancak bu aktivistin okyanus arası yolculuğunda ilk kez durdurulması değil. Baluçi daha önce de birçok kez Atlantik'i 'balonuyla' geçmeye çalışmıştı.Son girişiminde, Baluçi ve polisin kıyıya dönmeden ve 1 Eylül'de tutuklanmadan önce üç günlük bir açmaz içinde oldukları bildiriliyor. Arbede sırasında Baluçi'nin, yetkililerin kendisini tutuklamaya kalkışması halinde bıçakla kendisine zarar vermekle tehdit ettiği iddia edildi. Ayrıca Baluçi'nin topunda bomba olduğunu iddia ettiği de bildirildi ama bu iddianın daha sonra doğru olmadığı anlaşıldı.
https://sputniknews.com.tr/20230906/dunya-turunda-kabus-kopekbaliklari-saldirinca-okyanusun-ortasinda-gemileri-batti-1075233679.html
atlantik
londra
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/07/15/1073798668_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_fdd25c247192a482b36638e4c8a5d3ee.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
okyanus, atlantik, hamster, aktivist, polis, tehdit, londra, abd, sahil güvenlik, yakalama
okyanus, atlantik, hamster, aktivist, polis, tehdit, londra, abd, sahil güvenlik, yakalama

Defalarca Okyanusu koşarak aşmayı denedi: 'Hamster çarkında' Atlantik'i geçmeye çalışırken yakalandı

15:21 06.09.2023
© AAOkyanusların rengi iklim değişikliği etkisiyle yeşile dönüyor
Okyanusların rengi iklim değişikliği etkisiyle yeşile dönüyor - Sputnik Türkiye, 1920, 06.09.2023
© AA
Abone olTelegram
'İnsana göre üretilen bir Hamster çarkıyla' Atlantik Okyanusu'nu geçmeye çalıştığı için tutuklanan Floridalı bir adamın daha önce de defalarca bu girişimde bulunduğu ortaya çıktı.
ABD'de yaşayan İranlı sporcu ve aktivist Reza Ray Baluçi, 1 Eylül 2023 tarihinde Georgia eyaletindeki Tybee Adası'nın 70 deniz mili açığında ABD Sahil Güvenliği tarafından tespit edildikten sonra tutuklandı.
Baluçi, insan boyutunda ve motorlu bir hamster çarkı içinde Londra'ya gitmek isterken görüldü. Ancak bu aktivistin okyanus arası yolculuğunda ilk kez durdurulması değil. Baluçi daha önce de birçok kez Atlantik'i 'balonuyla' geçmeye çalışmıştı.
Son girişiminde, Baluçi ve polisin kıyıya dönmeden ve 1 Eylül'de tutuklanmadan önce üç günlük bir açmaz içinde oldukları bildiriliyor. Arbede sırasında Baluçi'nin, yetkililerin kendisini tutuklamaya kalkışması halinde bıçakla kendisine zarar vermekle tehdit ettiği iddia edildi. Ayrıca Baluçi'nin topunda bomba olduğunu iddia ettiği de bildirildi ama bu iddianın daha sonra doğru olmadığı anlaşıldı.
Sualtı fotoğrafları - Sputnik Türkiye, 1920, 06.09.2023
YAŞAM
Dünya turunda kabus: Köpekbalıkları saldırınca okyanusun ortasında gemileri battı
11:36
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала