https://sputniknews.com.tr/20230906/defalarca-okyanusu-kosarak-asmayi-denedi-hamster-carkinda-atlantiki-gecmeye-calisirkenyakalandi-1075239298.html

Defalarca Okyanusu koşarak aşmayı denedi: 'Hamster çarkında' Atlantik'i geçmeye çalışırken yakalandı

Defalarca Okyanusu koşarak aşmayı denedi: 'Hamster çarkında' Atlantik'i geçmeye çalışırken yakalandı

'İnsana göre üretilen bir Hamster çarkıyla' Atlantik Okyanusu'nu geçmeye çalıştığı için tutuklanan Floridalı bir adamın daha önce de defalarca bu girişimde... 06.09.2023, Sputnik Türkiye

2023-09-06T15:21+0300

2023-09-06T15:21+0300

2023-09-06T15:21+0300

okyanus

atlantik

hamster

yaşam

aktivist

polis

tehdit

londra

abd

sahil güvenlik

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ABD'de yaşayan İranlı sporcu ve aktivist Reza Ray Baluçi, 1 Eylül 2023 tarihinde Georgia eyaletindeki Tybee Adası'nın 70 deniz mili açığında ABD Sahil Güvenliği tarafından tespit edildikten sonra tutuklandı. Baluçi, insan boyutunda ve motorlu bir hamster çarkı içinde Londra'ya gitmek isterken görüldü. Ancak bu aktivistin okyanus arası yolculuğunda ilk kez durdurulması değil. Baluçi daha önce de birçok kez Atlantik'i 'balonuyla' geçmeye çalışmıştı.Son girişiminde, Baluçi ve polisin kıyıya dönmeden ve 1 Eylül'de tutuklanmadan önce üç günlük bir açmaz içinde oldukları bildiriliyor. Arbede sırasında Baluçi'nin, yetkililerin kendisini tutuklamaya kalkışması halinde bıçakla kendisine zarar vermekle tehdit ettiği iddia edildi. Ayrıca Baluçi'nin topunda bomba olduğunu iddia ettiği de bildirildi ama bu iddianın daha sonra doğru olmadığı anlaşıldı.

https://sputniknews.com.tr/20230906/dunya-turunda-kabus-kopekbaliklari-saldirinca-okyanusun-ortasinda-gemileri-batti-1075233679.html

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okyanus, atlantik, hamster, aktivist, polis, tehdit, londra, abd, sahil güvenlik, yakalama