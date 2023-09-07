https://sputniknews.com.tr/20230907/ovpye-gore-savunma-sanayinde-hangi-adimlar-atilacak-1075269491.html

OVP’ye göre savunma sanayinde hangi adımlar atılacak?

OVP’ye göre savunma sanayinde hangi adımlar atılacak?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın açıkladığı Orta Vadeli Program kapsamında ele alınan konulardan birisi de savunma sanayi oldu. OVP‘ye göre millî savunma... 07.09.2023, Sputnik Türkiye

2023-09-07T14:01+0300

2023-09-07T14:01+0300

2023-09-07T14:01+0300

türkiye

orta vadeli program (ovp)

recep tayyip erdoğan

cevdet yılmaz

savunma

savunma sanayii başkanlığı

savunma sanayi

türkiye

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Türkiye’nin 2024 ile 2026 yılları arasındaki yatırımlarını kapsayan orta vadeli program Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanmasının ardından Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. OVP’de dikkat çeken başlıklardan bir tanesi de savunma sanayi oldu.Savunma sanayi kapsamında alınacak önlemler ve atılacak adımlar OVP’de şu şekilde sıralandı:

https://sputniknews.com.tr/20230907/emekli-maasina-zamda-yeni-oran-ovp-hesaplari-degistirdi-1075260022.html

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orta vadeli program (ovp), recep tayyip erdoğan, cevdet yılmaz, savunma, savunma sanayii başkanlığı, savunma sanayi, türkiye