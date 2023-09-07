https://sputniknews.com.tr/20230907/ovpye-gore-savunma-sanayinde-hangi-adimlar-atilacak-1075269491.html
OVP’ye göre savunma sanayinde hangi adımlar atılacak?
OVP’ye göre savunma sanayinde hangi adımlar atılacak?
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın açıkladığı Orta Vadeli Program kapsamında ele alınan konulardan birisi de savunma sanayi oldu. OVP‘ye göre millî savunma... 07.09.2023, Sputnik Türkiye
2023-09-07T14:01+0300
2023-09-07T14:01+0300
2023-09-07T14:01+0300
türkiye
orta vadeli program (ovp)
recep tayyip erdoğan
cevdet yılmaz
savunma
savunma sanayii başkanlığı
savunma sanayi
türkiye
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Türkiye’nin 2024 ile 2026 yılları arasındaki yatırımlarını kapsayan orta vadeli program Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanmasının ardından Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. OVP’de dikkat çeken başlıklardan bir tanesi de savunma sanayi oldu.Savunma sanayi kapsamında alınacak önlemler ve atılacak adımlar OVP’de şu şekilde sıralandı:
https://sputniknews.com.tr/20230907/emekli-maasina-zamda-yeni-oran-ovp-hesaplari-degistirdi-1075260022.html
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Osman Nuri Cerit
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Osman Nuri Cerit
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orta vadeli program (ovp), recep tayyip erdoğan, cevdet yılmaz, savunma, savunma sanayii başkanlığı, savunma sanayi, türkiye
orta vadeli program (ovp), recep tayyip erdoğan, cevdet yılmaz, savunma, savunma sanayii başkanlığı, savunma sanayi, türkiye
OVP’ye göre savunma sanayinde hangi adımlar atılacak?
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın açıkladığı Orta Vadeli Program kapsamında ele alınan konulardan birisi de savunma sanayi oldu. OVP‘ye göre millî savunma sanayinden elde edilen kazanımlar sivil alanlara teknoloji transferi sağlayacak.
Türkiye’nin 2024 ile 2026 yılları arasındaki yatırımlarını kapsayan orta vadeli program Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanmasının ardından Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. OVP’de dikkat çeken başlıklardan bir tanesi de savunma sanayi oldu.
Savunma sanayi kapsamında alınacak önlemler ve atılacak adımlar OVP’de şu şekilde sıralandı:
Yarı iletken, elektrikli araç, batarya ve bunların değer zincirindeki kritik teknoloji ürünlerine yönelik yatırımlar teşvik edilecek
, elektronik, havacılık, savunma ve biyomedikal gibi stratejik sektörlerde
ihtiyaç duyulan kritik malzeme ve bileşenlere yönelik çalışmalar desteklenecek.
Yerli ve millî savunma sanayinden
elde edilen kazanımların sivil alanlara teknoloji transferini sağlayacak mekanizmalar kurularak, sağlanan katma değer daha da artırılacak.
Savunma sanayinde geliştirilen teknoloji
ve ürünlerin tarım, lojistik, hasar tespit, afet müdahale süreçleri gibi toplumsal fayda sağlayacak sivil alanlarda kullanımı yaygınlaştırılacak.
Savunma sanayi, yapay zekâ, siber güvenlik
, temiz ve sürdürülebilir enerji ile uzay teknolojileri gibi stratejik alanlarda nitelikli işgücü yetiştirmeye yönelik kamu-üniversite-özel sektör işbirliği programları uygulamaya konulacak.
Yerli ve millî gözlem uydusu
İMECE’nin savunma, afet yönetimi, çevre, şehircilik, tarım ve ormancılık gibi alanlarda etkin şekilde kullanımı sağlanacak, yer gözlem uydusu geliştirme kapasitesinin artırılmasına yönelik çalışmalar sürdürülecek.
Ulusal siber savunma
ve siber caydırıcılık yeteneğinin artırılması, bu alanlarda ihtiyaç duyulan kapasitenin geliştirilmesine yönelik 2024-2027 Ulusal Siber Güvenlik Stratejisi ve Eylem Planı hazırlanacak.