https://sputniknews.com.tr/20230907/naci-gorur-uyardi-buralari-hemen-simdi-afet-direncli-yerler-haline-getirmeye-calisalim-1075277157.html
Naci Görür uyardı: 'Buraları hemen şimdi afet dirençli yerler haline getirmeye çalışalım'
Naci Görür uyardı: 'Buraları hemen şimdi afet dirençli yerler haline getirmeye çalışalım'
Prof. Dr. Naci Görür Kırklareli ve İstanbul'da yaşana seller sonrası "Bizim zaman ölçeğimiz ile tabiatınki farklı. Bizim 100 bin senemiz tabiat için 1 salise... 07.09.2023, Sputnik Türkiye
2023-09-07T17:02+0300
2023-09-07T17:02+0300
2023-09-07T17:02+0300
türkiye
naci görür
sel
sel felaketi
deprem
uyarı
acil uyarı
afet
kırklareli
istanbul
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Prof. Dr. Naci Görür can kayıplarıyla sonuçlana sel felaketlerinin ardından sosyal medyadan bir açıklama yaptı. "Kırklareli, Başakşehir, Büyük ve Küçük Çekmece Gölleri çevresinde şiddetli seller oldu. Evet seller zaman zaman birçok yerde oluyor ama bizde göz göre göre geliyorum diye oluyor" ifadesini kullanan Görür açıklamasının devamında şu ifadelere yer verdi:
https://sputniknews.com.tr/20230907/kirklarelinde-sel-can-kaybi-6-oldu-1075273956.html
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naci görür uyardı, depremle selin ilgisi var mı, naci görürden son açıklama, naci görür son dakika açıklaması, naci görürden afet dirençli yerler uyarısı,
naci görür uyardı, depremle selin ilgisi var mı, naci görürden son açıklama, naci görür son dakika açıklaması, naci görürden afet dirençli yerler uyarısı,
Naci Görür uyardı: 'Buraları hemen şimdi afet dirençli yerler haline getirmeye çalışalım'
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Prof. Dr. Naci Görür Kırklareli ve İstanbul'da yaşana seller sonrası "Bizim zaman ölçeğimiz ile tabiatınki farklı. Bizim 100 bin senemiz tabiat için 1 salise bile değil. Bugünkü sel bölgesi yarını deprem bölgesi. Lütfen buraları hemen şimdi afet dirençli yerler haline getirmeye çalışalım" diyerek kritik öneme sahip bölgelere dikkat çekti.
Prof. Dr. Naci Görür can kayıplarıyla sonuçlana sel felaketlerinin ardından sosyal medyadan bir açıklama yaptı.
"Kırklareli, Başakşehir, Büyük ve Küçük Çekmece Gölleri çevresinde şiddetli seller oldu. Evet seller zaman zaman birçok yerde oluyor ama bizde göz göre göre geliyorum diye oluyor" ifadesini kullanan Görür açıklamasının devamında şu ifadelere yer verdi:
"Avrupa yakasında Haliç de dahil Büyük ve Küçük Çekmece Gölleri KB doğrultulu akarsu vadilerinin Marmara ağzında oluşmuşlardır. Aslında bunlar göl değil lagündür. Yani denizin bastığı ana vadi kesimleridir. Bu lagünler çevresinde çok sayıda akarsu kolları bulunur. Bu kollar Trakya’nın bu kesimini direne eder, yağan yağmurları ve akan suları ana vadilerde toplayarak Marmara’ya kavuştururlar. Siz sırf rant kaygısıyla veya bilmeden kimi dereleri doldurur, imara açarsanız er geç bu afetlerle karşılaşırsınız. Tabiat drenaj sistemini binlerce yıl kullanır. Bir dere ve çevresinde 40-50 sene su görmezseniz artık buralar kurumuş, su gelmez diyemezsiniz. Tıpkı bir yerde 3-5 nesil deprem görmemiş ise burada deprem olmaz diyemeyeceğiniz gibi. Bizim zaman ölçeğimiz ile tabiatınki farklı. Bizim 100 bin senemiz tabiat için 1 salise bile değil. Özellikle yöneticilere sesleniyorum siz siz olun kentlerin gelişimini bilimin güvenli ellerine teslim edin. Bu günkü sel bölgesi yarinin deprem bölgesi. Lütfen buraları hemen şimdi afet dirençli yerler haline getirmeye çalışalım."