https://sputniknews.com.tr/20230907/kirklarelinde-sel-can-kaybi-6-oldu-1075273956.html

Kırklareli'nde sel: Can kaybı 6 oldu

Kırklareli'nde sel: Can kaybı 6 oldu

Kırklareli'nin Demirköy ilçesine bağlı İğneada beldesinde selde kaybolan Ahmet Baki Şimşek'in cansız bedenine ulaşıldı. 07.09.2023, Sputnik Türkiye

2023-09-07T15:52+0300

2023-09-07T15:52+0300

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türkiye

kırklareli

sel

bungalov

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Ekipler, selin sürüklediği bungalov evlerin bulunduğu alanın yakınında kaybolan emekli öğretmen Şimşek'e (53) ulaşmak için çalışmalarını sürdürdü.Aracının bulunduğu alanda arama çalışmaları yapılan Şimşek'in cansız bedeni ekiplerce bulundu.Şimşek'in cenazesine ulaşılmasıyla İğneada beldesindeki selde yaşamını yitirenlerin sayısı 6'ya yükseldi.Ahmet Baki Şimşek'in kayıp olarak aranan son kişi olduğu belirtildi.Kırklareli'nin Demirköy ilçesi İğneada beldesinde önceki gün selin ardından haber alınamayan 12 kişi için arama kurtarma çalışması başlatılmış, ormanda mahsur kalanlardan 6'sı kurtarılmıştı. Kayıp 6 kişiden Rahile Şimşek ve Suna Duman'ın cesedine önceki gün, Ümit Solmaz, Selman ve Mihriban Bağışlar'ın cansız bedenine dün ulaşılmıştı.

https://sputniknews.com.tr/20230906/sel-felaketinin-yasandigi-bungalov-evlerin-isletme-sahibi-hakkinda-gozalti-karari-1075241403.html

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