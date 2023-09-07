https://sputniknews.com.tr/20230907/lavrov-rusya-disaridan-dayatilan-diktalara-karsi-asya-pasifik-bolgesindeki-ortaklariyla--calisacak-1075283771.html

Lavrov: Rusya, dışarıdan dayatılan diktalara karşı Asya-Pasifik bölgesindeki ortaklarıyla çalışacak

Lavrov: Rusya, dışarıdan dayatılan diktalara karşı Asya-Pasifik bölgesindeki ortaklarıyla çalışacak

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Bangladeş ziyareti sırasında düzenlediği basın toplantısında Rusya'nın dışarıdan dayatılan diktaların önüne geçebilmek... 07.09.2023, Sputnik Türkiye

2023-09-07T20:27+0300

2023-09-07T20:27+0300

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dünya

sergey lavrov

rusya

pasifik

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Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, ABD öncülüğündeki NATO'nun Çin'i ‘caydırmak’ ve Rusya'yı ‘izole etmek’ de dahil olmak üzere ‘Hint-Pasifik stratejileri’ sloganları altında Asya-Pasifik'teki çıkarlarını ilerletme çabasında olduğunu belirterek “Sadece kendi çıkarları doğrultusunda hareket eden ve başkalarına ne yapıp ne yapamayacaklarını emreden ülkelerin dayatmalarının önüne geçebilmek için bölgedeki ortaklarımızla birlikte çalışacağız” dedi.NATO'nun bölgedeki güvenlik mimarisini baltalamayı amaçlayan Asya-Pasifik bölgesinde blok formatlarının oluşturulması da dahil olmak üzere ittifakın ‘küresel sorumluluğunu’ ilan ettiğini vurgulayan Lavrov, on yıllardır eşitlik ve fikir birliğine dayalı karar alma prosedürünü öngören formatların Washington ve uydularının işine gelmediğine vurgu yaparak, şöyle devam etti:

https://sputniknews.com.tr/20230907/rusya-disisleri-bakani-lavrov-ilk-kez-bangladesi-ziyaret-etti-1075279795.html

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