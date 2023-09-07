https://sputniknews.com.tr/20230907/lavrov-rusya-disaridan-dayatilan-diktalara-karsi-asya-pasifik-bolgesindeki-ortaklariyla--calisacak-1075283771.html
Lavrov: Rusya, dışarıdan dayatılan diktalara karşı Asya-Pasifik bölgesindeki ortaklarıyla çalışacak
Lavrov: Rusya, dışarıdan dayatılan diktalara karşı Asya-Pasifik bölgesindeki ortaklarıyla çalışacak
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Bangladeş ziyareti sırasında düzenlediği basın toplantısında Rusya'nın dışarıdan dayatılan diktaların önüne geçebilmek... 07.09.2023, Sputnik Türkiye
2023-09-07T20:27+0300
2023-09-07T20:27+0300
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dünya
sergey lavrov
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Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, ABD öncülüğündeki NATO'nun Çin'i ‘caydırmak’ ve Rusya'yı ‘izole etmek’ de dahil olmak üzere ‘Hint-Pasifik stratejileri’ sloganları altında Asya-Pasifik'teki çıkarlarını ilerletme çabasında olduğunu belirterek “Sadece kendi çıkarları doğrultusunda hareket eden ve başkalarına ne yapıp ne yapamayacaklarını emreden ülkelerin dayatmalarının önüne geçebilmek için bölgedeki ortaklarımızla birlikte çalışacağız” dedi.NATO'nun bölgedeki güvenlik mimarisini baltalamayı amaçlayan Asya-Pasifik bölgesinde blok formatlarının oluşturulması da dahil olmak üzere ittifakın ‘küresel sorumluluğunu’ ilan ettiğini vurgulayan Lavrov, on yıllardır eşitlik ve fikir birliğine dayalı karar alma prosedürünü öngören formatların Washington ve uydularının işine gelmediğine vurgu yaparak, şöyle devam etti:
https://sputniknews.com.tr/20230907/rusya-disisleri-bakani-lavrov-ilk-kez-bangladesi-ziyaret-etti-1075279795.html
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sergey lavrov, rusya, pasifik
Lavrov: Rusya, dışarıdan dayatılan diktalara karşı Asya-Pasifik bölgesindeki ortaklarıyla çalışacak
20:27 07.09.2023 (güncellendi: 20:32 07.09.2023) Abone ol
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Bangladeş ziyareti sırasında düzenlediği basın toplantısında Rusya'nın dışarıdan dayatılan diktaların önüne geçebilmek için Asya-Pasifik bölgesindeki ortaklarıyla birlikte çalışacağını söyledi.
Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, ABD öncülüğündeki NATO'nun Çin'i ‘caydırmak’ ve Rusya'yı ‘izole etmek’ de dahil olmak üzere ‘Hint-Pasifik stratejileri’ sloganları altında Asya-Pasifik'teki çıkarlarını ilerletme çabasında olduğunu belirterek “Sadece kendi çıkarları doğrultusunda hareket eden ve başkalarına ne yapıp ne yapamayacaklarını emreden ülkelerin dayatmalarının önüne geçebilmek için bölgedeki ortaklarımızla birlikte çalışacağız” dedi.
NATO'nun bölgedeki güvenlik mimarisini baltalamayı amaçlayan Asya-Pasifik bölgesinde blok formatlarının oluşturulması da dahil olmak üzere ittifakın ‘küresel sorumluluğunu’ ilan ettiğini vurgulayan Lavrov, on yıllardır eşitlik ve fikir birliğine dayalı karar alma prosedürünü öngören formatların Washington ve uydularının işine gelmediğine vurgu yaparak, şöyle devam etti:
“Jakarta'daki Doğu Asya Zirvesi'nin sonuçları, sadece kendi çıkarlarını gözeten dayatmacı ve ısrarcı bir çizgiden kimsenin hoşlanmadığını gösterdi. Zirve deklarasyonu kapsayıcı ve eşitlikçi mimarinin temel ilkelerinin korunması gerektiğini ortaya koydu.”