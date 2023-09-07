İstanbul'da aidatlardaki fiyat artışı yüzde 170'i buldu: En fazla artış hangi ilçelerde?

"100 metrekarelik daire başına ödenen ortalama aylık aidat tutarında en yüksek rakam 2.900 TL ile Beşiktaş’ta görülürken, onu 2.450 TL ile Şişli, 1.950 TL ile Sarıyer ve Ataşehir, 1.850 TL ile Kadıköy takip ediyor. Söz konusu rakamın en düşük olduğu ilçeler ise Silivri, Fatih ve Çatalca. Yapılan araştırmalara göre İstanbul’da 100 m² alana sahip daire başına ortalama aidat tutarı minimum 575 TL’ye ulaştı. 2022 yılından bu zamana en yüksek artış oranı sırası ile Üsküdar, Ataşehir, Beykoz, Bahçelievler ve Kadıköy ilçeleri oldu. Bunun nedeni ise Üsküdar, Beykoz, ilçelerinde müstakil villa kullanımına uygun çok sayıda site bulunması, Kadıköy, Bahçelievler ve Ataşehir ilçelerinde de donanımlı sitelerin fazla olmasından kaynaklı. Bu sitelerdeki ortak alan maliyetlerinin hızlı artış göstermesi oranlara da yansıdı."