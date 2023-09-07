İstanbul'da aidatlardaki fiyat artışı yüzde 170'i buldu: En fazla artış hangi ilçelerde?

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
08:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
10:00
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
SESLİ HABER
İngiliz parlamentosu: Çin, İngiltere için bir tehdit
11:32
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
JAPONYA’NIN HITCHCOCK’U
Samuray ailesinden geliyordu
12:32
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
5 dk
SESLİ HABER
Çinli uzman: Nakliyedeki şeffaflık tahıl anlaşmasını canlandırmanın anahtarı olacak
13:34
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
SESLİ HABER
İngiliz basını, Batı'nın Zelenskiy'e sunacağı 'Kırım-Donbas-NATO planını' açıkladı
14:29
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
5 dk
SESLİ HABER
Çin'i ziyarete giden İngiliz yetkililerin telefonları imha edilecek
15:32
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
DÜNYACA ÜNLÜ OPERA SANATÇISI
Kaleci olmak isterken operacı oldu
16:33
9 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
5 dk
SESLİ HABER
Ukrayna savaş helikopteri kendi askerlerini vurdu
17:33
1 dk
SESLİ HABER
Çin basını: Bu kayıp, Zelenskiy'in siyasi kariyerinin sonu olacak
18:00
2 dk
SESLİ HABER
ABD’li ekonomist Sachs: BRICS doların hakimiyetini sona erdirecek
18:15
1 dk
SESLİ HABER
Pentagon, Biden döneminde Ukrayna'ya sunulan askeri yardımların bilançosunu açıkladı
18:33
1 dk
SESLİ HABER
Putin, 80. yıldönümünde tebrik etti
18:45
1 dk
SESLİ HABER
Sputnik'e konuşan tanık, ordunun yönetimi ele geçirdiğini duyurduğu Gabon'un başkenti Librevil'deki durumu anlattı
19:00
1 dk
SESLİ HABER
Putin: Rus enerji sektörü Batı yaptırımlarına rağmen ayakları yere sağlam basıyor
19:25
1 dk
SESLİ HABER
Rusya, en fazla e-vize alan ülkeleri açıkladı: Türkiye ilk 5'te
20:00
2 dk
SESLİ HABER
Macaristan Dışişleri Bakanı Szijjarto: “Avrupa Birliği, yaptırımlar ve Ukrayna’ya silah yardımı yüzünden zayıflıyor”
20:13
2 dk
SESLİ HABER
ABD'li ünlü sunucu Tucker Carlson, Beyaz Saray'ın Rusya'ya savaş açmayı planladığı tarihi duyurdu
20:35
1 dk
SESLİ HABER
Rusya Merkez Bankası, doları 'tahtından indirdi': Yuan artık en üst sırada
21:00
2 dk
SESLİ HABER
Batı basını: En çok Rusya’ya yaradı
21:18
2 dk
SESLİ HABER
ABD’li ekonomist Sachs: NATO’nun genişlemesi ABD’nin en büyük hatası
21:34
1 dk
SESLİ HABER
Nijer ordu birlikleri, Fransız askeri üssüne doğru yola çıktı
21:45
1 dk
SESLİ HABER
Rus senatör Puşkov: Rusya'nın Afrika'daki başarılı politikası Macron için kabusa dönüştü
22:00
2 dk
SESLİ HABER
ABD medyası: Ukrayna tahılını Tuna Nehri üzerinden taşımak riskli
22:32
2 dk
SESLİ HABER
ABD’li bilim insanları: ABD, nükleer silahını İngiltere’ye taşımak istiyor
23:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
08:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
10:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
1 dk
DünBugün
Geri dön
İstanbul97.8
İstanbul97.8
Ankara96.2
İzmir91.0
Bursa101.4
Kocaeli90.2
Para - hesap makinesi - Sputnik Türkiye, 1920
EKONOMİ
Türkiye ve dünyadan ekonomi alanındaki güncel gelişmeler, para piyasalarındaki son durum. Kredi kuruluşları değerlendirmesi ve diğer tüm gelişmeler.
https://sputniknews.com.tr/20230907/istanbulda-aidatlardaki-fiyat-artisi-yuzde-170i-buldu-en-fazla-artis-hangi-ilcelerde-1075256911.html
İstanbul'da aidatlardaki fiyat artışı yüzde 170'i buldu: En fazla artış hangi ilçelerde?
İstanbul'da aidatlardaki fiyat artışı yüzde 170'i buldu: En fazla artış hangi ilçelerde?
EVA Gayrimenkul Değerleme verilerine göre; İstanbul'daki aidatlar yüzde 40 ile yüzde 170 arasında arttı. Aylık aidat tutarı en yüksek olan ilçe 2 bin 900 TL... 07.09.2023, Sputnik Türkiye
2023-09-07T01:43+0300
2023-09-07T01:43+0300
ekonomi
istanbul
fiyat artışı
fiyat artırımı
ilçe
eva gayrimenkul değerleme
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/08/09/1074498983_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_55db26df3645dc8d13e052ca0f349127.jpg
İstanbul’daki aidatların yüzde 40 ile yüzde 170 arasında arttığını açıklayan EVA Gayrimenkul Değerleme'nin Değerleme Koordinatörü Serkan Bal, aylık aidat tutarının en yüksek 2.900 TL ile Beşiktaş’ta, en düşük rakamlı ilçelerin ise Silivri, Fatih ve Çatalca olduğunu belirtti.İstanbul’da 100 metre kare alana sahip daire başına ortalama aidat tutarı ise minimum 575 TL’ye ulaştı. Habertürk'te yer alan habere göre, Bal, 2022 yılı başında İstanbul genelinde aidat artışlarının ortalamasının yaklaşık yüzde 40 oranlarında olduğunu belirterek, şunları söyledi:Daire başına ortalama aidat tutarı minimum 575 TLİstanbul’da en düşük ve en yüksek aidatların hangi ilçelerde olduğuna ilişkin de konuşan Bal, şunları kaydetti:
istanbul
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/08/09/1074498983_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_3753c78a5e4ca3f3908ad4e61c31052a.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
istanbul, fiyat artışı, fiyat artırımı, ilçe, eva gayrimenkul değerleme
istanbul, fiyat artışı, fiyat artırımı, ilçe, eva gayrimenkul değerleme

İstanbul'da aidatlardaki fiyat artışı yüzde 170'i buldu: En fazla artış hangi ilçelerde?

01:43 07.09.2023
© AAİstanbul konut
İstanbul konut - Sputnik Türkiye, 1920, 07.09.2023
© AA
Abone olTelegram
EVA Gayrimenkul Değerleme verilerine göre; İstanbul'daki aidatlar yüzde 40 ile yüzde 170 arasında arttı. Aylık aidat tutarı en yüksek olan ilçe 2 bin 900 TL ile Beşiktaş olurken, en düşük rakamlı ilçeler ise Silivri, Fatih ve Çatalca oldu. İstanbul'da 100 m² alana sahip daire başına ortalama aidat tutarı ise minimum 575 TL'ye ulaştı.
İstanbul’daki aidatların yüzde 40 ile yüzde 170 arasında arttığını açıklayan EVA Gayrimenkul Değerleme'nin Değerleme Koordinatörü Serkan Bal, aylık aidat tutarının en yüksek 2.900 TL ile Beşiktaş’ta, en düşük rakamlı ilçelerin ise Silivri, Fatih ve Çatalca olduğunu belirtti.
İstanbul’da 100 metre kare alana sahip daire başına ortalama aidat tutarı ise minimum 575 TL’ye ulaştı.
Habertürk'te yer alan habere göre, Bal, 2022 yılı başında İstanbul genelinde aidat artışlarının ortalamasının yaklaşık yüzde 40 oranlarında olduğunu belirterek, şunları söyledi:
"Apartman ve site yönetimleri 2022 yılı içerisindeki hızlı gerçekleşecek olan maliyet ve enflasyon artışlarına hazırlıklı değildi. Ocak ayında uygulanan artışlar daha çok asgari ücret zammına ve enflasyon oranına odaklı gerçekleşmişti. 2022-2023 yıllarındaki değişimleri inceldiğimizde 1 yıl içerisinde gerçekleşen artış oranları yüzde 40 ile yüzde 154 arasında değişiklik göstermekteydi. Maliyetlerdeki artışlar, asgari ücrete yapılan zamlar, enflasyondaki artışların kendini gösterdiği 2022 yılı ocak ayını başlangıç noktası kabul ettiğimizde bu zamana kadar gerçekleşen artış oranları yüzde 40 ile yüzde 170 arasında değişiklik gösteriyor."

Daire başına ortalama aidat tutarı minimum 575 TL

İstanbul’da en düşük ve en yüksek aidatların hangi ilçelerde olduğuna ilişkin de konuşan Bal, şunları kaydetti:
"100 metrekarelik daire başına ödenen ortalama aylık aidat tutarında en yüksek rakam 2.900 TL ile Beşiktaş’ta görülürken, onu 2.450 TL ile Şişli, 1.950 TL ile Sarıyer ve Ataşehir, 1.850 TL ile Kadıköy takip ediyor. Söz konusu rakamın en düşük olduğu ilçeler ise Silivri, Fatih ve Çatalca. Yapılan araştırmalara göre İstanbul’da 100 m² alana sahip daire başına ortalama aidat tutarı minimum 575 TL’ye ulaştı. 2022 yılından bu zamana en yüksek artış oranı sırası ile Üsküdar, Ataşehir, Beykoz, Bahçelievler ve Kadıköy ilçeleri oldu. Bunun nedeni ise Üsküdar, Beykoz, ilçelerinde müstakil villa kullanımına uygun çok sayıda site bulunması, Kadıköy, Bahçelievler ve Ataşehir ilçelerinde de donanımlı sitelerin fazla olmasından kaynaklı. Bu sitelerdeki ortak alan maliyetlerinin hızlı artış göstermesi oranlara da yansıdı."
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала