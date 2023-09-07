https://sputniknews.com.tr/20230907/gaziantepte-saglik-calisanina-bicakli-saldiri-1075267422.html

Gaziantep'te sağlık çalışanına bıçaklı saldırı

Gaziantep'te sağlık çalışanına bıçaklı saldırı

Gaziantep'te bir sağlık görevlisi, hastanede bıçakla yaralandı. Şüpheli Ö.F, polis ekiplerince gözaltına alındı. 07.09.2023, Sputnik Türkiye

2023-09-07T12:29+0300

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türkiye

hastane

sağlık

bıçak

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Gaziantep Üniversitesi Şahinbey Araştırma ve Uygulama Hastanesi'nde görevli sağlık personeli Mustafa Yıldız, (40) aralarında anlaşmazlık bulunduğu iddia edilen Ö.F’nin (40) hastanede bıçaklı saldırısına uğradı.Karnından ve kafasından bıçak darbesi alan Yıldız, aynı hastanede ameliyata alındı, sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.Şüpheli Ö.F, polis ekiplerince gözaltına alındı.

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