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Gaziantep'te sağlık çalışanına bıçaklı saldırı
Gaziantep'te sağlık çalışanına bıçaklı saldırı
Gaziantep'te bir sağlık görevlisi, hastanede bıçakla yaralandı. Şüpheli Ö.F, polis ekiplerince gözaltına alındı. 07.09.2023, Sputnik Türkiye
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sağlık
bıçak
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Gaziantep Üniversitesi Şahinbey Araştırma ve Uygulama Hastanesi'nde görevli sağlık personeli Mustafa Yıldız, (40) aralarında anlaşmazlık bulunduğu iddia edilen Ö.F’nin (40) hastanede bıçaklı saldırısına uğradı.Karnından ve kafasından bıçak darbesi alan Yıldız, aynı hastanede ameliyata alındı, sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.Şüpheli Ö.F, polis ekiplerince gözaltına alındı.
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hastane, sağlık, bıçak
hastane, sağlık, bıçak

Gaziantep'te sağlık çalışanına bıçaklı saldırı

12:29 07.09.2023
© AA / Okan CoşkunGaziantep
Gaziantep - Sputnik Türkiye, 1920, 07.09.2023
© AA / Okan Coşkun
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Gaziantep'te bir sağlık görevlisi, hastanede bıçakla yaralandı. Şüpheli Ö.F, polis ekiplerince gözaltına alındı.
Gaziantep Üniversitesi Şahinbey Araştırma ve Uygulama Hastanesi'nde görevli sağlık personeli Mustafa Yıldız, (40) aralarında anlaşmazlık bulunduğu iddia edilen Ö.F’nin (40) hastanede bıçaklı saldırısına uğradı.
Karnından ve kafasından bıçak darbesi alan Yıldız, aynı hastanede ameliyata alındı, sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.
Şüpheli Ö.F, polis ekiplerince gözaltına alındı.
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