Bakan Koca, ‘Başvuracak acil hastalarını yanıltmayalım’ diyerek uyardı
02:10 06.09.2023 (güncellendi: 02:16 06.09.2023)
© AAFahrettin Koca
© AA
Sağlık Bakanı Koca, "Başvuracak acil hastalarını yanıltmayalım" diyerek, Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'ndeki acil birimlerinin her zamanki gibi hasta kabul etmeye devam ettiğini belirtti.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İstanbul'da sel ve su baskınları sonrası Çam ve Sakura Şehir Hastanesiyle ilgili yanıltıcı ifadeler kullanıldığını, acil birimlerinin her zamanki gibi hasta kabul etmeye devam ettiğini açıkladı.
Bakan Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 'Başvuracak acil hastalarını yanıltmayalım' uyarısında bulunarak şu ifadeleri kullandı:
İstanbul’daki su taşkını olayı sonrası, Çam ve Sakura Şehir Hastanemizle ilgili bazı hatalı yorumlar yapılmakta ve hastaları yanıltıcı ifadeler kullanılmaktadır. Acil birimlerimiz her zamanki gibi hasta kabul etmeye devam etmektedir. Hastanenin su taşkını olayından etkilenmesi, rögar kapaklarının taşkında geri tepmesi sonucu içeriye bir miktar su girmesi ve suyun kısa sürede temizlenmesinden ibarettir. Acil birimlerimizin devre dışı olduğunu söyleyenler, durumu acil olan birçok hastayı yanılttıklarını unutmamalı, bu sorumluluğu almamalıdır. Gerçekte durum, 1 saat önce çekilmiş videoda görüldüğü gibidir.
BAŞVURACAK ACİL HASTALARINI YANILTMAYALIM— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) September 5, 2023
İstanbul’daki su taşkını olayı sonrası, Çam ve Sakura Şehir Hastanemizle ilgili bazı hatalı yorumlar yapılmakta ve hastaları yanıltıcı ifadeler kullanılmaktadır. Acil birimlerimiz her zamanki gibi hasta kabul etmeye devam etmektedir.… pic.twitter.com/hxUQJb8lge
'Etkilenenlerin sayısı 12’ye çıktı'
Öte yandan, Bakan Koca, İstanbul'da etkili olan yoğun yağış nedeniyle meydana gelen su taşkınından 12 kişinin etkilendiğini belirtti.
Bakan Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İstanbul'da meydana gelen su taşkınında 2 kişinin hayatını kaybettiğini, olaydan 12 kişinin etkilendiğini aktardı.
Taşkından etkilenenlerin ambulansla hastanelere nakledildiğini kaydeden Koca, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:
"Konuyla ilgili olarak şu ana dek 70 ambulans ve 10 UMKE timiyle 240 sağlık çalışanı görevlendirmesi yapılmıştır. Taşkın sebebiyle hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diliyorum. Olaydan etkilenen vatandaşlarımızın sağlığı için elimizden geleni yapıyoruz."
İstanbul’da etkili olan yoğun yağış sebebiyle meydana gelen su taşkını olayında hayatını kaybedenlerin sayısı 2 olup olaydan etkilenenlerin sayısı 12’ye çıktı. Taşkından etkilenen kişiler ambulanslarımızla hastanelere nakledilmiştir.— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) September 5, 2023
Konuyla ilgili olarak şu ana dek 70 ambulans…