https://sputniknews.com.tr/20230906/bakan-koca-basvuracak-acil-hastalarini-yaniltmayalim-diyerek-uyardi-1075226359.html

Bakan Koca, ‘Başvuracak acil hastalarını yanıltmayalım’ diyerek uyardı

Bakan Koca, ‘Başvuracak acil hastalarını yanıltmayalım’ diyerek uyardı

Sağlık Bakanı Koca, "Başvuracak acil hastalarını yanıltmayalım" diyerek, Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'ndeki acil birimlerinin her zamanki gibi hasta kabul... 06.09.2023, Sputnik Türkiye

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türkiye

fahrettin koca

sel

istanbul

sağanak

sağanak yağış

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İstanbul'da sel ve su baskınları sonrası Çam ve Sakura Şehir Hastanesiyle ilgili yanıltıcı ifadeler kullanıldığını, acil birimlerinin her zamanki gibi hasta kabul etmeye devam ettiğini açıkladı.Bakan Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 'Başvuracak acil hastalarını yanıltmayalım' uyarısında bulunarak şu ifadeleri kullandı:'Etkilenenlerin sayısı 12’ye çıktı'Öte yandan, Bakan Koca, İstanbul'da etkili olan yoğun yağış nedeniyle meydana gelen su taşkınından 12 kişinin etkilendiğini belirtti.Bakan Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İstanbul'da meydana gelen su taşkınında 2 kişinin hayatını kaybettiğini, olaydan 12 kişinin etkilendiğini aktardı.Taşkından etkilenenlerin ambulansla hastanelere nakledildiğini kaydeden Koca, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

https://sputniknews.com.tr/20230906/kucukcekmece-ve-basaksehirde-selde-olumlere-iliskin-sorusturma-1075225981.html

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fahrettin koca, sel, istanbul, sağanak, sağanak yağış