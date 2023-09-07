https://sputniknews.com.tr/20230907/emekli-albay-isik-abdnin-seyreltilmis-uranyum-mermileri-oncelikli-olarak-ukrayna-icin-tehdit-1075278392.html
Emekli Albay Işık: ABD’nin seyreltilmiş uranyum mermileri öncelikli olarak Ukrayna için tehdit
Emekli Albay Işık: ABD’nin seyreltilmiş uranyum mermileri öncelikli olarak Ukrayna için tehdit
Pentagon, Ukrayna'ya 175 milyon dolar değerinde yeni askeri yardım paketi kapsamında zayıflatılmış tank mermileri sağlayacaklarını belirtti. Bu kararı... 07.09.2023, Sputnik Türkiye
2023-09-07T17:25+0300
2023-09-07T17:25+0300
2023-09-07T17:25+0300
dünya
abd
pentegon
ukrayna
rusya
seyreltilmiş uranyum
tank
mühimmat
silah
silah satışı
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ABD Savunma Bakanlığı Pentagon’un basın açıklamasına göre, yeni askeri paketin içine Abrams tankları için 120 milimetre mermiler dahil edildi. Bu mühimmatın zayıflatılmış uranyumlu başlığa sahip.ABD, Ukrayna’ya zayıflatılmış uranyumlu mühimmat vereceğini duyuran ikinci ülke oldu. Daha önce mart ayında İngiltere, Ukrayna’ya Challenger 2 tankı için zayıflatılmış uranyumlu mermiler sağlayacağını açıklamıştı.Bu tür mühimmatların radyoaktif toz oluşturarak toprağı kirlettiği biliniyor. Bu mermiler, kullanıldığı bölgede insan sağlığına olumsuz etkiler bırakırken, toprağın zehirlenmesine neden oluyor.‘ABD’nin amacı savaşın kazanılması değil’ABD'nin Ukrayna'ya silah ve mühimmat göndererek savaşı uzatmak istediğini belirten Stratejik Düşünce Enstitüsü (SDE) Savunma ve Güvenlik Koordinatörü emekli Kıdemli Albay Mithat Işık şu değerlendirmeyi yaptı:‘ABD’nin Rusya’yı bölgeye hapsetme planı’ABD’nin Ukrayna’nın yanı sıra Ermenistan’da tatbikat yapmak istediğini hatırlatan Emekli Kıdemli Albay Işık “ABD 9 -11 Eylül tarihleri arasında Ermenistan ordusu ile beraber bir askeri tatbikat yapmak istiyor. Buraya ne kadar bir askeri gücün katılacağı henüz açıklanmadı. Bu tatbikatın olacağı Ermenistan Başbakanı Paşinyan açıklandı. Eğer o bölgede herhangi bir gücün Ukrayna’nın yanında savaşa girmediği sürece, ne kadar askeri mühimmat verirseniz verin savaşı Ukrayna’nın lehine değiştirmek mümkün değil. Rusya’nın hem askeri gücü var hem de ABD’nin ve AB’nin ambargoları olsa da ekonomik gücü var. ABD ve AB tahıl koridorunun açılmasını istiyor bu Rusya’nın elini güçlendiren bir konu. Netice olarak Ukrayna her ne kadar dışarıdan silah, teçhizat, malzeme alırsa da alsın, muharebede inisiyatifi ele geçirecek ve kaybettiği toprakları tekrar kazanacak bir siyasi ve askeri güçte gözükmüyor. ABD’nin amacının Rusya’yı bölgede oyalamak ve bir süre sonra da kedindi düşündüğü şekli ile bir barış antlaşmasına zorlamak diye düşünüyorum” ifadelerini kullandı.‘Seyreltilmiş uranyumdan ABD halkı zarar görmeyecek’ABD'nin Ukrayna’ya göndereceği tank mühimmatının bölgedeki topraklarda büyük zararlar bırakacağına dikkat çeken Işık “Seyreltilmiş uranyum içeren bu silahların bölgede kullanılması sonucu Rusya daha sert bir şekilde daha etkili mühimmatlar ile bunu cevap verecek. Bunu Ukrayna’nın düşünmesi gerekiyor. Bu muharebeler Ukrayna topraklarında gerçekleşiyor. ABD'nin Uranyum seyreltilmiş mühimmattan ne ABD ne ABD halkı zarar görmüyor. Burada başlangıçta zarar görecek olan Ukrayna halkı ve uzun vadede Polonya olacak” dedi.
https://sputniknews.com.tr/20230906/pentagon-175-milyon-dolarlik-ukraynaya-yeni-yardim-paketini-acikladi-1075252355.html
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Osman Nuri Cerit
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e5/07/01/1044866010_225:-1:1749:1524_100x100_80_0_0_6276e290a03a778c7a06f528f5e43d09.jpg
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MIA „Rosiya Segodnya“
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feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Osman Nuri Cerit
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e5/07/01/1044866010_225:-1:1749:1524_100x100_80_0_0_6276e290a03a778c7a06f528f5e43d09.jpg
abd, pentegon, ukrayna, rusya, seyreltilmiş uranyum, tank, mühimmat, silah, silah satışı
abd, pentegon, ukrayna, rusya, seyreltilmiş uranyum, tank, mühimmat, silah, silah satışı
Emekli Albay Işık: ABD’nin seyreltilmiş uranyum mermileri öncelikli olarak Ukrayna için tehdit
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Özel
Pentagon, Ukrayna'ya 175 milyon dolar değerinde yeni askeri yardım paketi kapsamında zayıflatılmış tank mermileri sağlayacaklarını belirtti. Bu kararı Sputnik’e değerlendiren Stratejik Düşünce Enstitüsü Savunma ve Güvenlik Koordinatörü Mithat Işık gönderilecek mühimmatın öncelikli olarak Ukrayna topraklarına zarar vereceğini söyledi.
ABD Savunma Bakanlığı Pentagon’un basın açıklamasına göre, yeni askeri paketin içine Abrams tankları için 120 milimetre mermiler dahil edildi. Bu mühimmatın zayıflatılmış uranyumlu başlığa sahip.
ABD, Ukrayna’ya zayıflatılmış uranyumlu mühimmat vereceğini duyuran ikinci ülke oldu. Daha önce mart ayında İngiltere, Ukrayna’ya Challenger 2 tankı için zayıflatılmış uranyumlu mermiler sağlayacağını açıklamıştı.
Bu tür mühimmatların radyoaktif toz oluşturarak toprağı kirlettiği biliniyor. Bu mermiler, kullanıldığı bölgede insan sağlığına olumsuz etkiler bırakırken, toprağın zehirlenmesine neden oluyor.
‘ABD’nin amacı savaşın kazanılması değil’
ABD'nin Ukrayna'ya silah ve mühimmat göndererek savaşı uzatmak istediğini belirten Stratejik Düşünce Enstitüsü (SDE) Savunma ve Güvenlik Koordinatörü emekli Kıdemli Albay Mithat Işık şu değerlendirmeyi yaptı:
“ABD’nin amacı: bölgede savaşın uzaması, uzayan savaşla birlikte Rusya’yı yıpratmak ve Rusya’yı bölgeye hapsetmek. ABD'de bir takım siyasi ve askeri otoriteler halka yapmış olduğu açıklamada ‘Biz Ukrayna’da bir tek Amerikan askeri ölmeden Rusya’yı bu bölgede savaştırıyoruz ve yıpratıyoruz’ diyorlar. Ayrıca ABD burada üretmiş olduğu bir takım silah sistemleri ve mühimmatın bölgede kullanılarak bunların etki ve tepkilerini ölçmek istiyor. Bu bakımdan da bazı silahlarını demek amacı ile Ukrayna’ya gönderiyor. ABD’nin bu silahları buraya gönderiyor olması savaşın kaderini değiştirecek nitelikte değil. Silah sistemleri sayıca yeterli değil hem de Ukrayna ordusunun bu silahları kullanacak derecede eğitilmiş bir kadrosu yok. ABD’nin amacı Ukrayna’nın savaşı kazanması değil.”
‘ABD’nin Rusya’yı bölgeye hapsetme planı’
ABD’nin Ukrayna’nın yanı sıra Ermenistan’da tatbikat yapmak istediğini hatırlatan Emekli Kıdemli Albay Işık “ABD 9 -11 Eylül tarihleri arasında Ermenistan ordusu ile beraber bir askeri tatbikat yapmak istiyor. Buraya ne kadar bir askeri gücün katılacağı henüz açıklanmadı. Bu tatbikatın olacağı Ermenistan Başbakanı Paşinyan açıklandı. Eğer o bölgede herhangi bir gücün Ukrayna’nın yanında savaşa girmediği sürece, ne kadar askeri mühimmat verirseniz verin savaşı Ukrayna’nın lehine değiştirmek mümkün değil. Rusya’nın hem askeri gücü var hem de ABD’nin ve AB’nin ambargoları olsa da ekonomik gücü var. ABD ve AB tahıl koridorunun açılmasını istiyor bu Rusya’nın elini güçlendiren bir konu. Netice olarak Ukrayna her ne kadar dışarıdan silah, teçhizat, malzeme alırsa da alsın, muharebede inisiyatifi ele geçirecek ve kaybettiği toprakları tekrar kazanacak bir siyasi ve askeri güçte gözükmüyor. ABD’nin amacının Rusya’yı bölgede oyalamak ve bir süre sonra da kedindi düşündüğü şekli ile bir barış antlaşmasına zorlamak diye düşünüyorum” ifadelerini kullandı.
‘Seyreltilmiş uranyumdan ABD halkı zarar görmeyecek’
ABD'nin Ukrayna’ya göndereceği tank mühimmatının bölgedeki topraklarda büyük zararlar bırakacağına dikkat çeken Işık “Seyreltilmiş uranyum içeren bu silahların bölgede kullanılması sonucu Rusya daha sert bir şekilde daha etkili mühimmatlar ile bunu cevap verecek. Bunu Ukrayna’nın düşünmesi gerekiyor. Bu muharebeler Ukrayna topraklarında gerçekleşiyor. ABD'nin Uranyum seyreltilmiş mühimmattan ne ABD ne ABD halkı zarar görmüyor. Burada başlangıçta zarar görecek olan Ukrayna halkı ve uzun vadede Polonya olacak” dedi.