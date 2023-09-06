https://sputniknews.com.tr/20230906/pentagon-175-milyon-dolarlik-ukraynaya-yeni-yardim-paketini-acikladi-1075252355.html

Pentagon 175 milyon dolarlık Ukrayna'ya yeni yardım paketini açıkladı

Pentagon 175 milyon dolarlık Ukrayna'ya yeni yardım paketini açıkladı

Pentagon, seyreltilmiş uranyum mühimmatını da içeren 175 milyon dolarlık yeni Ukrayna yardım paketini duyurdu. 06.09.2023, Sputnik Türkiye

2023-09-06T20:48+0300

2023-09-06T20:48+0300

2023-09-06T21:08+0300

ukrayna krizi

ukrayna krizi

ukrayna

pentagon

abd

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ABD Savunma Bakanlığı Pentagon, Ukrayna’ya 175 milyon dolar değerinde yeni askeri yardım paketi kapsamında zayıflatılmış tank mermileri sağlayacaklarını belirtti.Pentagon’un basın açıklamasına göre, yeni askeri paketin içine Abrams tankları için 120 milimetre mermiler dahil edildi. Bu mühimmatın zayıflatılmış uranyumlu başlığa sahip olduğu belirtildi. Bununla birlikte henüz Ukrayna’ya Abrams tanklarının verildiği bildirilmedi.Yeni paketin içinde ayrıca çeşitli mühimmat, tanksavar füze sistemleri ile navigasyon ve iletişim araçları yer alıyor.ABD, Ukrayna’ya zayıflatılmış uranyumlu mühimmat vereceğini duyuran ikinci ülke oldu. Daha önce mart ayında İngiltere, Ukrayna’ya Challenger 2 tankı için zayıflatılmış uranyumlu mermiler sağlayacağını açıklamıştı.Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, bu tür mühimmatın radyoaktif toz oluşturarak toprağı kirlettiğini ve bu anlamda insan için zararlı ve tehlikeli silah olduğunu dile getirmişti. Bugüne kadar bu tür mühimmatı sadece NATO ülkeleri Irak, Yugoslavya ve diğer yerlerde kullanmıştı.

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