https://sputniknews.com.tr/20230906/pentagon-175-milyon-dolarlik-ukraynaya-yeni-yardim-paketini-acikladi-1075252355.html
Pentagon 175 milyon dolarlık Ukrayna'ya yeni yardım paketini açıkladı
Pentagon 175 milyon dolarlık Ukrayna'ya yeni yardım paketini açıkladı
Pentagon, seyreltilmiş uranyum mühimmatını da içeren 175 milyon dolarlık yeni Ukrayna yardım paketini duyurdu. 06.09.2023, Sputnik Türkiye
2023-09-06T20:48+0300
2023-09-06T20:48+0300
2023-09-06T21:08+0300
ukrayna krizi
ukrayna krizi
ukrayna
pentagon
abd
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ABD Savunma Bakanlığı Pentagon, Ukrayna’ya 175 milyon dolar değerinde yeni askeri yardım paketi kapsamında zayıflatılmış tank mermileri sağlayacaklarını belirtti.Pentagon’un basın açıklamasına göre, yeni askeri paketin içine Abrams tankları için 120 milimetre mermiler dahil edildi. Bu mühimmatın zayıflatılmış uranyumlu başlığa sahip olduğu belirtildi. Bununla birlikte henüz Ukrayna’ya Abrams tanklarının verildiği bildirilmedi.Yeni paketin içinde ayrıca çeşitli mühimmat, tanksavar füze sistemleri ile navigasyon ve iletişim araçları yer alıyor.ABD, Ukrayna’ya zayıflatılmış uranyumlu mühimmat vereceğini duyuran ikinci ülke oldu. Daha önce mart ayında İngiltere, Ukrayna’ya Challenger 2 tankı için zayıflatılmış uranyumlu mermiler sağlayacağını açıklamıştı.Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, bu tür mühimmatın radyoaktif toz oluşturarak toprağı kirlettiğini ve bu anlamda insan için zararlı ve tehlikeli silah olduğunu dile getirmişti. Bugüne kadar bu tür mühimmatı sadece NATO ülkeleri Irak, Yugoslavya ve diğer yerlerde kullanmıştı.
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ukrayna krizi, ukrayna, pentagon, abd
ukrayna krizi, ukrayna, pentagon, abd
Pentagon 175 milyon dolarlık Ukrayna'ya yeni yardım paketini açıkladı
20:48 06.09.2023 (güncellendi: 21:08 06.09.2023) Abone ol
Pentagon, seyreltilmiş uranyum mühimmatını da içeren 175 milyon dolarlık yeni Ukrayna yardım paketini duyurdu.
ABD Savunma Bakanlığı Pentagon, Ukrayna’ya 175 milyon dolar değerinde yeni askeri yardım paketi kapsamında zayıflatılmış tank mermileri sağlayacaklarını belirtti.
Pentagon’un basın açıklamasına göre, yeni askeri paketin içine Abrams tankları için 120 milimetre mermiler dahil edildi. Bu mühimmatın zayıflatılmış uranyumlu başlığa sahip olduğu belirtildi. Bununla birlikte henüz Ukrayna’ya Abrams tanklarının verildiği bildirilmedi.
Yeni paketin içinde ayrıca çeşitli mühimmat, tanksavar füze sistemleri ile navigasyon ve iletişim araçları yer alıyor.
ABD, Ukrayna’ya zayıflatılmış uranyumlu mühimmat vereceğini duyuran ikinci ülke oldu. Daha önce mart ayında İngiltere, Ukrayna’ya Challenger 2 tankı için zayıflatılmış uranyumlu mermiler sağlayacağını açıklamıştı.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, bu tür mühimmatın radyoaktif toz oluşturarak toprağı kirlettiğini ve bu anlamda insan için zararlı ve tehlikeli silah olduğunu dile getirmişti. Bugüne kadar bu tür mühimmatı sadece NATO ülkeleri Irak, Yugoslavya ve diğer yerlerde kullanmıştı.