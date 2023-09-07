https://sputniknews.com.tr/20230907/dolar-ve-euroda-son-durum-ne-1075262877.html
Dolar ve euro'da son durum ne?
Dolar ve euro'da son durum ne?
İstanbul serbest piyasada dolar 26,8180 liradan, euro 28,8000 liradan güne başladı. 07.09.2023, Sputnik Türkiye
2023-09-07T09:37+0300
2023-09-07T09:37+0300
2023-09-07T09:37+0300
ekonomi
dolar
dolar/tl
euro
euro/tl
altın
bitcoin
brent petrolün varil fiyatı
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Serbest piyasada 26,8160 liradan alınan dolar 26,8180 liradan satılıyor. 28,7980 liradan alınan euronun satış fiyatı ise 28,8000 lira olarak belirlendi.Dün doların satış fiyatı 26,8200 lira, euronun satış fiyatı ise 28,7310 lira olmuştuGram altın ne kadar?Spot piyasada altın satış fiyatları şöyle:Gram altın bin 654 lira, çeyrek altın 2 bin 680 lira, Cumhuriyet altını 10 bin 688 liradan el değiştiriyor.Ons altın güne 1919 puandan başladı.Borsada günün ilk rakamlarıBorsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne 8.181 puandan başladı.Brent petrolün varil fiyatı 90.33 dolarBrent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 90,33 dolardan işlem görüyor.Dün Brent petrolün varil fiyatı günü 90,60 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 09.18 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,30 azalarak 90,33 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 87,25 dolardan alıcı buldu.Bitcoin'de son durum ne?Bitcoin bugün 25.771 dolar seviyesinde.
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dolar, dolar/tl, euro, euro/tl, altın, bitcoin, brent petrolün varil fiyatı
dolar, dolar/tl, euro, euro/tl, altın, bitcoin, brent petrolün varil fiyatı
Dolar ve euro'da son durum ne?
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İstanbul serbest piyasada dolar 26,8180 liradan, euro 28,8000 liradan güne başladı.
Serbest piyasada 26,8160 liradan alınan dolar 26,8180 liradan satılıyor. 28,7980 liradan alınan euronun satış fiyatı ise 28,8000 lira olarak belirlendi.
Dün doların satış fiyatı 26,8200 lira, euronun satış fiyatı ise 28,7310 lira olmuştu
Gram altın ne kadar?
Spot piyasada altın satış fiyatları şöyle:
Gram altın bin 654 lira, çeyrek altın 2 bin 680 lira, Cumhuriyet altını 10 bin 688 liradan el değiştiriyor.
Ons altın güne 1919 puandan başladı.
Borsada günün ilk rakamları
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne 8.181 puandan başladı.
Brent petrolün varil fiyatı 90.33 dolar
Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 90,33 dolardan işlem görüyor.
Dün Brent petrolün varil fiyatı günü 90,60 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 09.18 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,30 azalarak 90,33 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 87,25 dolardan alıcı buldu.
Bitcoin'de son durum ne?
Bitcoin bugün 25.771 dolar seviyesinde.