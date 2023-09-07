Dolar ve euro'da son durum ne?

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Samuray ailesinden geliyordu
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Çinli uzman: Nakliyedeki şeffaflık tahıl anlaşmasını canlandırmanın anahtarı olacak
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DÜNYACA ÜNLÜ OPERA SANATÇISI
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Ukrayna savaş helikopteri kendi askerlerini vurdu
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Çin basını: Bu kayıp, Zelenskiy'in siyasi kariyerinin sonu olacak
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ABD’li ekonomist Sachs: BRICS doların hakimiyetini sona erdirecek
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Pentagon, Biden döneminde Ukrayna'ya sunulan askeri yardımların bilançosunu açıkladı
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Putin, 80. yıldönümünde tebrik etti
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Sputnik'e konuşan tanık, ordunun yönetimi ele geçirdiğini duyurduğu Gabon'un başkenti Librevil'deki durumu anlattı
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Putin: Rus enerji sektörü Batı yaptırımlarına rağmen ayakları yere sağlam basıyor
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Rusya, en fazla e-vize alan ülkeleri açıkladı: Türkiye ilk 5'te
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Macaristan Dışişleri Bakanı Szijjarto: “Avrupa Birliği, yaptırımlar ve Ukrayna’ya silah yardımı yüzünden zayıflıyor”
20:13
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ABD'li ünlü sunucu Tucker Carlson, Beyaz Saray'ın Rusya'ya savaş açmayı planladığı tarihi duyurdu
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Rusya Merkez Bankası, doları 'tahtından indirdi': Yuan artık en üst sırada
21:00
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Batı basını: En çok Rusya’ya yaradı
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ABD’li ekonomist Sachs: NATO’nun genişlemesi ABD’nin en büyük hatası
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ABD medyası: Ukrayna tahılını Tuna Nehri üzerinden taşımak riskli
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EKONOMİ
Türkiye ve dünyadan ekonomi alanındaki güncel gelişmeler, para piyasalarındaki son durum. Kredi kuruluşları değerlendirmesi ve diğer tüm gelişmeler.
https://sputniknews.com.tr/20230907/dolar-ve-euroda-son-durum-ne-1075262877.html
Dolar ve euro'da son durum ne?
Dolar ve euro'da son durum ne?
İstanbul serbest piyasada dolar 26,8180 liradan, euro 28,8000 liradan güne başladı. 07.09.2023, Sputnik Türkiye
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ekonomi
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brent petrolün varil fiyatı
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Serbest piyasada 26,8160 liradan alınan dolar 26,8180 liradan satılıyor. 28,7980 liradan alınan euronun satış fiyatı ise 28,8000 lira olarak belirlendi.Dün doların satış fiyatı 26,8200 lira, euronun satış fiyatı ise 28,7310 lira olmuştuGram altın ne kadar?Spot piyasada altın satış fiyatları şöyle:Gram altın bin 654 lira, çeyrek altın 2 bin 680 lira, Cumhuriyet altını 10 bin 688 liradan el değiştiriyor.Ons altın güne 1919 puandan başladı.Borsada günün ilk rakamlarıBorsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne 8.181 puandan başladı.Brent petrolün varil fiyatı 90.33 dolarBrent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 90,33​​​​​​​ dolardan işlem görüyor.Dün Brent petrolün varil fiyatı günü 90,60 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 09.18 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,30 azalarak 90,33 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 87,25 dolardan alıcı buldu.Bitcoin'de son durum ne?Bitcoin bugün 25.771 dolar seviyesinde.
https://sputniknews.com.tr/20230906/dolar-ve-euroda-son-durum-ne-1075231294.html
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dolar, dolar/tl, euro, euro/tl, altın, bitcoin, brent petrolün varil fiyatı
dolar, dolar/tl, euro, euro/tl, altın, bitcoin, brent petrolün varil fiyatı

Dolar ve euro'da son durum ne?

09:37 07.09.2023
© AATürk Lirası
Türk Lirası - Sputnik Türkiye, 1920, 07.09.2023
© AA
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İstanbul serbest piyasada dolar 26,8180 liradan, euro 28,8000 liradan güne başladı.
Serbest piyasada 26,8160 liradan alınan dolar 26,8180 liradan satılıyor. 28,7980 liradan alınan euronun satış fiyatı ise 28,8000 lira olarak belirlendi.
Dün doların satış fiyatı 26,8200 lira, euronun satış fiyatı ise 28,7310 lira olmuştu

Gram altın ne kadar?

Spot piyasada altın satış fiyatları şöyle:
Gram altın bin 654 lira, çeyrek altın 2 bin 680 lira, Cumhuriyet altını 10 bin 688 liradan el değiştiriyor.
Ons altın güne 1919 puandan başladı.

Borsada günün ilk rakamları

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne 8.181 puandan başladı.

Brent petrolün varil fiyatı 90.33 dolar

Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 90,33​​​​​​​ dolardan işlem görüyor.
Dün Brent petrolün varil fiyatı günü 90,60 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 09.18 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,30 azalarak 90,33 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 87,25 dolardan alıcı buldu.

Bitcoin'de son durum ne?

Bitcoin bugün 25.771 dolar seviyesinde.
Dolar - Sputnik Türkiye, 1920, 06.09.2023
EKONOMİ
Dolar ve euro'da son durum ne?
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