https://sputniknews.com.tr/20230906/dolar-ve-euroda-son-durum-ne-1075231294.html

Dolar ve euro'da son durum ne?

Dolar ve euro'da son durum ne?

İstanbul serbest piyasada dolar 26,8000 liradan, euro 28,7730 liradan güne başladı. 06.09.2023, Sputnik Türkiye

2023-09-06T09:28+0300

2023-09-06T09:28+0300

2023-09-06T09:28+0300

ekonomi

dolar

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euro

euro/tl

altın

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Serbest piyasada 26,7980 liradan alınan dolar 26,8000 liradan satılıyor. 28,7710 liradan alınan euronun satış fiyatı ise 28,7730 lira olarak belirlendi.Dün doların satış fiyatı 26,8010 lira, euronun satış fiyatı ise 28,7530 lira olmuştu.Gram altın ne kadar?Spot piyasada altın satış fiyatları şöyle:Gram altın bin 660 lira, çeyrek altın 2 bin 690 lira, Cumhuriyet altını 10 bin 729 liradan el değiştiriyor.Ons altın güne 1926 puandan başladı.Borsada günün ilk rakamlarıBorsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne 8.236 puandan başladı.Brent petrolün varil fiyatı 89.98 dolarBrent petrolün varili uluslararası piyasalarda 89.98 dolardan işlem görüyor.Bitcoin'de son durum ne?Bitcoin bugün 25.750 dolar seviyesinde.

https://sputniknews.com.tr/20230905/dolar-ve-euroda-son-durum-ne-1075196297.html

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