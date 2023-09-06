https://sputniknews.com.tr/20230906/dolar-ve-euroda-son-durum-ne-1075231294.html
Dolar ve euro'da son durum ne?
Dolar ve euro'da son durum ne?
İstanbul serbest piyasada dolar 26,8000 liradan, euro 28,7730 liradan güne başladı. 06.09.2023, Sputnik Türkiye
2023-09-06T09:28+0300
2023-09-06T09:28+0300
2023-09-06T09:28+0300
ekonomi
dolar
dolar/tl
euro
euro/tl
altın
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Serbest piyasada 26,7980 liradan alınan dolar 26,8000 liradan satılıyor. 28,7710 liradan alınan euronun satış fiyatı ise 28,7730 lira olarak belirlendi.Dün doların satış fiyatı 26,8010 lira, euronun satış fiyatı ise 28,7530 lira olmuştu.Gram altın ne kadar?Spot piyasada altın satış fiyatları şöyle:Gram altın bin 660 lira, çeyrek altın 2 bin 690 lira, Cumhuriyet altını 10 bin 729 liradan el değiştiriyor.Ons altın güne 1926 puandan başladı.Borsada günün ilk rakamlarıBorsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne 8.236 puandan başladı.Brent petrolün varil fiyatı 89.98 dolarBrent petrolün varili uluslararası piyasalarda 89.98 dolardan işlem görüyor.Bitcoin'de son durum ne?Bitcoin bugün 25.750 dolar seviyesinde.
https://sputniknews.com.tr/20230905/dolar-ve-euroda-son-durum-ne-1075196297.html
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dolar, dolar/tl, euro, euro/tl, altın
dolar, dolar/tl, euro, euro/tl, altın
Dolar ve euro'da son durum ne?
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İstanbul serbest piyasada dolar 26,8000 liradan, euro 28,7730 liradan güne başladı.
Serbest piyasada 26,7980 liradan alınan dolar 26,8000 liradan satılıyor. 28,7710 liradan alınan euronun satış fiyatı ise 28,7730 lira olarak belirlendi.
Dün doların satış fiyatı 26,8010 lira, euronun satış fiyatı ise 28,7530 lira olmuştu.
Gram altın ne kadar?
Spot piyasada altın satış fiyatları şöyle:
Gram altın bin 660 lira, çeyrek altın 2 bin 690 lira, Cumhuriyet altını 10 bin 729 liradan el değiştiriyor.
Ons altın güne 1926 puandan başladı.
Borsada günün ilk rakamları
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne 8.236 puandan başladı.
Brent petrolün varil fiyatı 89.98 dolar
Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 89.98 dolardan işlem görüyor.
Bitcoin'de son durum ne?
Bitcoin bugün 25.750 dolar seviyesinde.