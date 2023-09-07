https://sputniknews.com.tr/20230907/chpden-aksenerin-ittifaksiz-secim-kararina-iliskin-aciklama-1075283125.html

CHP'den Akşener'in 'ittifaksız seçim' kararına ilişkin açıklama

CHP'den Akşener'in 'ittifaksız seçim' kararına ilişkin açıklama

CHP Sözcüsü Faik Öztrak, İYİ Parti lideri Meral Akşener’in "ittifaksız yerel seçim" kararına ilişkin, "Yolları açık olsun, kendileri bilir" yorumunda bulundu. 07.09.2023, Sputnik Türkiye

2023-09-07T20:03+0300

2023-09-07T20:03+0300

2023-09-07T20:05+0300

türkiye

chp

cumhuriyet halk partisi (chp)

faik öztrak

faik öztürk

iyi parti

meral akşener

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/09/04/1075180683_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_9408faa4b52717f08c9f30a0bb9bd29b.jpg

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, Fox TV'de gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.Öztrak’a İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in "yerel seçim" açıklamaları da soruldu.NTV'nin aktardığına göre CHP Sözcüsü, "Yerel seçimlerde yeniden ittifak olur mu?" sorusuna "Biz her türlü fedakarlığı yaptık, yapılan eleştirileri sineye çektik. Kan kustuk, kızılcık şerbeti içtik. Ama gitmek isteyene kal demeyiz, yolları açık olsun, kendileri bilir" diye yanıt verdi.

https://sputniknews.com.tr/20230907/aksenerin-istanbul-ve-ankara-kararina-chpden-ilk-yorum-1075261510.html

türkiye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

chp, cumhuriyet halk partisi (chp), faik öztrak, faik öztürk, iyi parti, meral akşener