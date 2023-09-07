https://sputniknews.com.tr/20230907/chpden-aksenerin-ittifaksiz-secim-kararina-iliskin-aciklama-1075283125.html
CHP'den Akşener'in 'ittifaksız seçim' kararına ilişkin açıklama
CHP'den Akşener'in 'ittifaksız seçim' kararına ilişkin açıklama
CHP Sözcüsü Faik Öztrak, İYİ Parti lideri Meral Akşener’in "ittifaksız yerel seçim" kararına ilişkin, "Yolları açık olsun, kendileri bilir" yorumunda bulundu. 07.09.2023, Sputnik Türkiye
2023-09-07T20:03+0300
2023-09-07T20:03+0300
2023-09-07T20:05+0300
türkiye
chp
cumhuriyet halk partisi (chp)
faik öztrak
faik öztürk
iyi parti
meral akşener
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CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, Fox TV'de gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.Öztrak’a İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in "yerel seçim" açıklamaları da soruldu.NTV'nin aktardığına göre CHP Sözcüsü, "Yerel seçimlerde yeniden ittifak olur mu?" sorusuna "Biz her türlü fedakarlığı yaptık, yapılan eleştirileri sineye çektik. Kan kustuk, kızılcık şerbeti içtik. Ama gitmek isteyene kal demeyiz, yolları açık olsun, kendileri bilir" diye yanıt verdi.
https://sputniknews.com.tr/20230907/aksenerin-istanbul-ve-ankara-kararina-chpden-ilk-yorum-1075261510.html
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chp, cumhuriyet halk partisi (chp), faik öztrak, faik öztürk, iyi parti, meral akşener
chp, cumhuriyet halk partisi (chp), faik öztrak, faik öztürk, iyi parti, meral akşener
CHP'den Akşener'in 'ittifaksız seçim' kararına ilişkin açıklama
20:03 07.09.2023 (güncellendi: 20:05 07.09.2023) Abone ol
CHP Sözcüsü Faik Öztrak, İYİ Parti lideri Meral Akşener’in "ittifaksız yerel seçim" kararına ilişkin, "Yolları açık olsun, kendileri bilir" yorumunda bulundu.
CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, Fox TV'de gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Öztrak’a İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in "yerel seçim" açıklamaları da soruldu.
NTV'nin aktardığına
göre CHP Sözcüsü, "Yerel seçimlerde yeniden ittifak olur mu?" sorusuna "Biz her türlü fedakarlığı yaptık, yapılan eleştirileri sineye çektik. Kan kustuk, kızılcık şerbeti içtik. Ama gitmek isteyene kal demeyiz, yolları açık olsun, kendileri bilir"
diye yanıt verdi.