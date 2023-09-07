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Akşener'in 'İstanbul ve Ankara' kararına CHP'den ilk yorum
Akşener'in 'İstanbul ve Ankara' kararına CHP'den ilk yorum
İYİ Parti lideri Meral Akşener’in, “İstanbul ve Ankara dahil her yerde aday çıkaracağız” sözlerini CHP'li kurmaylar yorumladı. CHP'li yetkililer, "Tek... 07.09.2023, Sputnik Türkiye
2023-09-07T08:03+0300
2023-09-07T08:03+0300
politika
meral akşener
aday
seçim
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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in, “İstanbul ve Ankara dahil her yerde aday çıkartacağız” sözlerine karşı CHP’li kurmaylar ‘seçim işbirliği’nin devam edeceği inancında.Milliyet’in haberine göre CHP’li yetkililer, Akşener’in açıklamasına ilişkin yaptığı değerlendirmelerde orta yolun bulunacağını düşündüklerini belirtti. İplerin tamamen kopmadığını kaydeden CHP’li kurmaylar “Erdoğan’a karşı olma hissi İYİ Parti seçmeninde çok güçlü. Yerel seçimde oy oranı değil, kazanılan belediye sayısının bir önemi var. Her iki ittifakta da büyük partiler etrafında seçmen kümelenecektir. Tek başlarına girerlerse belediye kazanamazlar” değerlendirmesinde bulunuyor.'Bir intihar olarak görürüm'“Tek başına aday çıkartacak, hiçbir yerden belediye başkanı çıkartamayacak ama CHP’nin adaylarına da kaybettirecek” yorumunda bulunan CHP’li bir yetkili şöyle devam etti:“Bunu bir intihar olarak görürüm. Bence biraz el yükseltmeye çalışıyor. İki amacı var bu çıkışın. Bir; parti içine mesaj var, parti içini konsolide etmeye çalışıyor. İkincisi de pazarlık payını, gücünü yükseltmeye çalışıyor." Bir müddet sonra aklı selimin hakim olacağını ve bir ittifak masasının kurulacağını savunan CHP’li yetkili “Şimdi partiler kendi iç sorunlarıyla ilgileniyorlar. CHP kurultayından sonra kasım ve aralık ayında iş birliği masası kurulur. Bence yerel seçimde işbirliği için kapıyı tam kapatmadı, sadece sert örttü kapıyı. Biraz parti içine dönük mesajlar bunlar. Öbür türlü intihar olur” dedi.
https://sputniknews.com.tr/20230906/aksener-yerel-secim-tavrini-acikladi-istanbul-ve-ankara-dahil-her-yerde-aday-cikaracak-1075232253.html
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meral akşener, aday, seçim
meral akşener, aday, seçim

Akşener'in 'İstanbul ve Ankara' kararına CHP'den ilk yorum

08:03 07.09.2023
© AA / Saliha Nur KöksalİYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin Bursa il başkanlığını ziyaret etti. Akşener burada partililere hitap etti.
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin Bursa il başkanlığını ziyaret etti. Akşener burada partililere hitap etti. - Sputnik Türkiye, 1920, 07.09.2023
© AA / Saliha Nur Köksal
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İYİ Parti lideri Meral Akşener’in, “İstanbul ve Ankara dahil her yerde aday çıkaracağız” sözlerini CHP'li kurmaylar yorumladı. CHP'li yetkililer, "Tek başlarına girerlerse belediye kazanamazlar” değerlendirmesini yaptı.
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in, “İstanbul ve Ankara dahil her yerde aday çıkartacağız” sözlerine karşı CHP’li kurmaylar ‘seçim işbirliği’nin devam edeceği inancında.
Milliyet’in haberine göre CHP’li yetkililer, Akşener’in açıklamasına ilişkin yaptığı değerlendirmelerde orta yolun bulunacağını düşündüklerini belirtti. İplerin tamamen kopmadığını kaydeden CHP’li kurmaylar “Erdoğan’a karşı olma hissi İYİ Parti seçmeninde çok güçlü. Yerel seçimde oy oranı değil, kazanılan belediye sayısının bir önemi var. Her iki ittifakta da büyük partiler etrafında seçmen kümelenecektir. Tek başlarına girerlerse belediye kazanamazlar” değerlendirmesinde bulunuyor.

'Bir intihar olarak görürüm'

“Tek başına aday çıkartacak, hiçbir yerden belediye başkanı çıkartamayacak ama CHP’nin adaylarına da kaybettirecek” yorumunda bulunan CHP’li bir yetkili şöyle devam etti:
“Bunu bir intihar olarak görürüm. Bence biraz el yükseltmeye çalışıyor. İki amacı var bu çıkışın. Bir; parti içine mesaj var, parti içini konsolide etmeye çalışıyor. İkincisi de pazarlık payını, gücünü yükseltmeye çalışıyor."
Bir müddet sonra aklı selimin hakim olacağını ve bir ittifak masasının kurulacağını savunan CHP’li yetkili “Şimdi partiler kendi iç sorunlarıyla ilgileniyorlar. CHP kurultayından sonra kasım ve aralık ayında iş birliği masası kurulur. Bence yerel seçimde işbirliği için kapıyı tam kapatmadı, sadece sert örttü kapıyı. Biraz parti içine dönük mesajlar bunlar. Öbür türlü intihar olur” dedi.
Meral Akşener - Sputnik Türkiye, 1920, 06.09.2023
POLİTİKA
Akşener yerel seçim tavrını açıkladı: İstanbul ve Ankara dahil her yerde aday çıkaracak
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