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https://sputniknews.com.tr/20230907/cansiz-bedeni-evinde-bulunmustu-universite-ogrencisi-nazli-ecenin-olum-nedeni-belli-oldu-1075265819.html
Cansız bedeni evinde bulunmuştu: Üniversite öğrencisi Nazlı Ece'nin ölüm nedeni belli oldu
Cansız bedeni evinde bulunmuştu: Üniversite öğrencisi Nazlı Ece'nin ölüm nedeni belli oldu
Kendisinden bir süre haber alınamadıktan sonra Sakarya’nın Serdivan ilçesinde ikamet ettiği evde cansız bedeni bulunan 20 yaşındaki üniversite öğrencisi Nazlı... 07.09.2023, Sputnik Türkiye
2023-09-07T11:28+0300
2023-09-07T11:28+0300
türkiye
öğrenci
kalp krizi
sakarya
sakarya üniversitesi
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Sakarya Üniversitesi öğrencisi olan 20 yaşındaki Nazlı Ece Akil’den bir süre haber alamayan arkadaşı 5 Eylül'de, ikamet ettiği evine gittiğinde Akil’in hareketsiz şekilde yerde yattığını gördü. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde Akil’in hayatını kaybettiği belirlendi. Genç üniversite öğrencisinin cansız bedeni, olay yerinde yapılan incelemelerin ardından kesin ölüm sebebinin belirlenebilmesi için Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Korucuk Kampüsü Otopsi Merkezi'ne kaldırıldı.Ölüm nedeni belli olduYapılan otopside, Nazlı Ece Akil’in kalp krizi geçirerek hayatını kaybettiği tespit edildi. Bir hafta önce doğum günü olduğu öğrenilen genç kızın cenazesi Ankara’da son yolculuğuna uğurlandı.
https://sputniknews.com.tr/20230901/adanada-cenazeler-karisti-amcam-zannettik-sikayetci-olacagim-1075100327.html
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öğrenci, kalp krizi, sakarya, sakarya üniversitesi
öğrenci, kalp krizi, sakarya, sakarya üniversitesi

Cansız bedeni evinde bulunmuştu: Üniversite öğrencisi Nazlı Ece'nin ölüm nedeni belli oldu

11:28 07.09.2023
© İHA / BURAK CAN TOKYÜREK-AW024907Nazlı Ece
Nazlı Ece - Sputnik Türkiye, 1920, 07.09.2023
© İHA / BURAK CAN TOKYÜREK-AW024907
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Kendisinden bir süre haber alınamadıktan sonra Sakarya’nın Serdivan ilçesinde ikamet ettiği evde cansız bedeni bulunan 20 yaşındaki üniversite öğrencisi Nazlı Ece Akil’in ölüm sebebi belli oldu.
Sakarya Üniversitesi öğrencisi olan 20 yaşındaki Nazlı Ece Akil’den bir süre haber alamayan arkadaşı 5 Eylül'de, ikamet ettiği evine gittiğinde Akil’in hareketsiz şekilde yerde yattığını gördü.
Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde Akil’in hayatını kaybettiği belirlendi. Genç üniversite öğrencisinin cansız bedeni, olay yerinde yapılan incelemelerin ardından kesin ölüm sebebinin belirlenebilmesi için Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Korucuk Kampüsü Otopsi Merkezi'ne kaldırıldı.

Ölüm nedeni belli oldu

Yapılan otopside, Nazlı Ece Akil’in kalp krizi geçirerek hayatını kaybettiği tespit edildi. Bir hafta önce doğum günü olduğu öğrenilen genç kızın cenazesi Ankara’da son yolculuğuna uğurlandı.
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