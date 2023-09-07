https://sputniknews.com.tr/20230907/cansiz-bedeni-evinde-bulunmustu-universite-ogrencisi-nazli-ecenin-olum-nedeni-belli-oldu-1075265819.html

Cansız bedeni evinde bulunmuştu: Üniversite öğrencisi Nazlı Ece'nin ölüm nedeni belli oldu

Cansız bedeni evinde bulunmuştu: Üniversite öğrencisi Nazlı Ece'nin ölüm nedeni belli oldu

Kendisinden bir süre haber alınamadıktan sonra Sakarya’nın Serdivan ilçesinde ikamet ettiği evde cansız bedeni bulunan 20 yaşındaki üniversite öğrencisi Nazlı... 07.09.2023, Sputnik Türkiye

2023-09-07T11:28+0300

2023-09-07T11:28+0300

2023-09-07T11:28+0300

türkiye

öğrenci

kalp krizi

sakarya

sakarya üniversitesi

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Sakarya Üniversitesi öğrencisi olan 20 yaşındaki Nazlı Ece Akil’den bir süre haber alamayan arkadaşı 5 Eylül'de, ikamet ettiği evine gittiğinde Akil’in hareketsiz şekilde yerde yattığını gördü. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde Akil’in hayatını kaybettiği belirlendi. Genç üniversite öğrencisinin cansız bedeni, olay yerinde yapılan incelemelerin ardından kesin ölüm sebebinin belirlenebilmesi için Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Korucuk Kampüsü Otopsi Merkezi'ne kaldırıldı.Ölüm nedeni belli olduYapılan otopside, Nazlı Ece Akil’in kalp krizi geçirerek hayatını kaybettiği tespit edildi. Bir hafta önce doğum günü olduğu öğrenilen genç kızın cenazesi Ankara’da son yolculuğuna uğurlandı.

https://sputniknews.com.tr/20230901/adanada-cenazeler-karisti-amcam-zannettik-sikayetci-olacagim-1075100327.html

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öğrenci, kalp krizi, sakarya, sakarya üniversitesi