https://sputniknews.com.tr/20230901/adanada-cenazeler-karisti-amcam-zannettik-sikayetci-olacagim-1075100327.html

Adana'da cenazeler karıştı: 'Amcam zannettik, şikayetçi olacağım'

Adana'da cenazeler karıştı: 'Amcam zannettik, şikayetçi olacağım'

Adana’da teşhis edilmeden alınan cenaze başkasına ait çıktı. Cenaze yıkama sırasında vefat eden amcası yerine tanımadığı kişiyi gören adam, “Şikayetçi... 01.09.2023, Sputnik Türkiye

2023-09-01T09:43+0300

2023-09-01T09:43+0300

2023-09-01T09:43+0300

türkiye

cenaze

adana

mezar

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63 yaşındaki böbrek hastası Mahmut Paşa Gümüş, uzun zamandır tedavi gördüğü Seyhan Devlet Hastanesi’nde dün sabaha karşı hayatını kaybetti. Gümüş ailesi, cenazeyi hastane morgundan alıp merkez Sarıçam ilçesindeki Buruk Mezarlığı’na götürdü.Cenazeler karıştıMahmut Paşa Gümüş’ün yeğeni Veysel Gümüş (45), cenaze yıkanacağı sırada ceset torbasını açtığında içerisinde amcası yerine başka birisinin olduğunu fark etti. Bunun üzerine Veysel Gümüş ve yakınları hastaneyi arayarak durumu anlattı daha sonra da tanımadıkları kadının cenazesini hastane morguna geri götürdü.Hastanede karışıklık düzeltildiMorga geldiklerinde ise Gümüş ailesinin teşhis etmeden aldıkları cenazenin Nurşen Yıldız'a ait olduğu öğrenildi. Kara’nın cenazesi tekrardan morga konulurken Gümüş ailesi bu sefer kendi cenazelerini aldı.Cenaze aracı şoförüyle ile tartıştılarBu sırada ise cenaze aracının şoförü aileye, ‘Niye teşhis etmeden cenaze alıyorsunuz’ deyince şoför ile aile üyeleri arasında tartışma yaşandı. Güvenlik görevlilerinin araya girmesiyle tartışma büyümeden sonlandı.'Amcam zannettik'Veysel Gümüş, “Buradan cenazeyi almaya geldim ve görevliye evrakı verip amcamın cenazesini aldım. Cenazeyi Buruk Mezarlığı’nda yıkamaya götürdüğümüzde fark ettik ki aldığımız cenaze bir kadına ait. Amcam zannettik, kadın çıktı. Ben hayatımda ilk kez böyle bir şeyle karşılaştım. O kadının ailesi de burada cenazeyi bekliyor ama cenaze ortada yok. O kadının cenazesini getirdik kendi cenazemizi aldık” ifadelerini kullandı.Şikayetçi olacağını belirten Gümüş, “Hayatımda ilk kez böyle bir şey yaşıyorum. şu anda herkes buruk mezarlığı’nda bizi bekliyor. herkes şok oldu. ben böyle bir şeyi ilk defa görüyorum. bu konu hakkında da şikayetçi olacağım” dedi.

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