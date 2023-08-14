https://sputniknews.com.tr/20230814/anne-ve-anneannesini-parcalara-ayirdi-gozaltinda-serce-parmagini-koparip-yuttu-1074622817.html
Anne ve anneannesini parçalara ayırdı: Gözaltında serçe parmağını koparıp yuttu
Anne ve anneannesini parçalara ayırdı: Gözaltında serçe parmağını koparıp yuttu
Zonguldak'ın Devrek ilçesinde annesi ve anneannesini öldürüp, cesetlerden kestiği parçaları camdan dışarı eşyalar ile birlikte fırlatan kadın, nöbetçi mahkeme... 14.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-14T11:05+0300
2023-08-14T11:05+0300
2023-08-14T11:05+0300
türkiye
zonguldak
cinayet
parmak
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/08/0e/1074622904_0:0:1000:562_1920x0_80_0_0_da42e7867572298777525d24729e6b85.jpg
Devrek'e bağlı Çaydeğirmeni beldesindeki toplu konutlarda yaşayan ve bir süredir psikolojik sorunları olan 31 yaşındaki Rabia Ç., annesi Şeyda Ç. ile anneannesi Medine Küçükkaya'yı baltayla öldürüp parçaladı. Rabia Ç., annesi ve anneannesini bıçakladıktan sonra cesetlerinden parçalar keserek camdan dışarı fırlattı.Rabia Ç., çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı. Zanlının, Devrek Devlet Hastanesi'nde muayene esnasında serçe parmağını ısırıp kopartarak yuttuğu iddia edildi. Anneanne Medine K. ise Devrek'in Bakırcılar köyünde kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.
https://sputniknews.com.tr/20230810/beyoglundaki-7-bela-taner-cinayetinde-gelisme-katil-zanlilari-yakalandi-1074526244.html
türkiye
zonguldak
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/08/0e/1074622904_125:0:874:562_1920x0_80_0_0_f14a650d5963744c36b5fd3aec9dfdda.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
zonguldak, cinayet, parmak
zonguldak, cinayet, parmak
Anne ve anneannesini parçalara ayırdı: Gözaltında serçe parmağını koparıp yuttu
Abone ol
Zonguldak'ın Devrek ilçesinde annesi ve anneannesini öldürüp, cesetlerden kestiği parçaları camdan dışarı eşyalar ile birlikte fırlatan kadın, nöbetçi mahkeme tarafından tutuklandı. Cinayete ilişkin yeni ayrıntılar da ortaya çıktı. Rabia Ç.'nin, sağlık kontrolü sırasında ise kendi serçe parmağını ısırıp kopartarak, yuttuğu öne sürüldü.
Devrek'e bağlı Çaydeğirmeni beldesindeki toplu konutlarda yaşayan ve bir süredir psikolojik sorunları olan 31 yaşındaki Rabia Ç., annesi Şeyda Ç. ile anneannesi Medine Küçükkaya'yı baltayla öldürüp parçaladı.
Rabia Ç., annesi ve anneannesini bıçakladıktan sonra cesetlerinden parçalar keserek camdan dışarı fırlattı.
Rabia Ç., çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı. Zanlının, Devrek Devlet Hastanesi'nde muayene esnasında serçe parmağını ısırıp kopartarak yuttuğu iddia edildi.
Anneanne Medine K. ise Devrek'in Bakırcılar köyünde kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.