https://sputniknews.com.tr/20230814/anne-ve-anneannesini-parcalara-ayirdi-gozaltinda-serce-parmagini-koparip-yuttu-1074622817.html

Anne ve anneannesini parçalara ayırdı: Gözaltında serçe parmağını koparıp yuttu

Anne ve anneannesini parçalara ayırdı: Gözaltında serçe parmağını koparıp yuttu

Zonguldak'ın Devrek ilçesinde annesi ve anneannesini öldürüp, cesetlerden kestiği parçaları camdan dışarı eşyalar ile birlikte fırlatan kadın, nöbetçi mahkeme... 14.08.2023, Sputnik Türkiye

2023-08-14T11:05+0300

2023-08-14T11:05+0300

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Devrek'e bağlı Çaydeğirmeni beldesindeki toplu konutlarda yaşayan ve bir süredir psikolojik sorunları olan 31 yaşındaki Rabia Ç., annesi Şeyda Ç. ile anneannesi Medine Küçükkaya'yı baltayla öldürüp parçaladı. Rabia Ç., annesi ve anneannesini bıçakladıktan sonra cesetlerinden parçalar keserek camdan dışarı fırlattı.Rabia Ç., çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı. Zanlının, Devrek Devlet Hastanesi'nde muayene esnasında serçe parmağını ısırıp kopartarak yuttuğu iddia edildi. Anneanne Medine K. ise Devrek'in Bakırcılar köyünde kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

https://sputniknews.com.tr/20230810/beyoglundaki-7-bela-taner-cinayetinde-gelisme-katil-zanlilari-yakalandi-1074526244.html

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