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https://sputniknews.com.tr/20230810/beyoglundaki-7-bela-taner-cinayetinde-gelisme-katil-zanlilari-yakalandi-1074526244.html
Beyoğlu’ndaki '7 Bela Taner' cinayetinde gelişme: Katil zanlıları yakalandı
Beyoğlu’ndaki '7 Bela Taner' cinayetinde gelişme: Katil zanlıları yakalandı
Beyoğlu Tarlabaşı Bulvarı’nda “7 Bela Taner” lakaplı şahsın, öldürüldüğü silahlı saldırıyı gerçekleştiren 2 katil zanlısı Pendik’te yakalandı. 10.08.2023, Sputnik Türkiye
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türkiye
silahlı saldırı
beyoğlu
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Beyoğlu Kocatepe Mahallesi’nde geçen pazartesi saat 02.00 sıralarında meydana gelen olayda, bulvar üzerinde bulunan 2 kişiü, yoldan geçen motosikletli 2 saldırgan tarafından silahlı saldırıya uğramıştı. Saldırıda kurşunların isabet ettiği 2 kişi yaralanırken saldırganlar geldikleri motosikletle hızla olay yerinden uzaklaşarak kayıplara karışmıştı.Saldırıda kolundan hafif şekilde yaralanan B.K. ile göğsünden ağır şekilde yaralanan “7 Bela Taner” lakaplı Tanır Şanlı (36) müdahalenin ardından ambulansla Okmeydanı Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesine kaldırılmıştı. Hastanede hemen ameliyata alınan Şanlı, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetmişti. Yaralı B.K.’nın ise hayati tehlikesinin olmadığı öğrenilmişti. Katil zanlıları Pendik’te yakalandıDiğer yandan yaşanan olayla ilgili çalışma başlatan Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği polisleri, görgü şahitlerinin ifadelerine başvurarak çevredeki güvenlik kamera görüntülerini incelemeye almıştı. Yapılan çalışmalar sonucundan motosikletle saldırıyı gerçekleştiren şahısların Hamdullah A. ve Salim Ç. olduğu tespit edilmişti. Devam eden çalışmalarda katil zanlıları, dün Pendik’te polis tarafından yakalandı. Gözaltına alınan zanlılar, sorgulanmak üzere Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliğine götürüldü. Zanlıların işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.Birçok olaya karışmışSilahlı saldırıda hayatını kaybeden Tanır Şanlı'nın, 8 sene önce 2015 yılında cezaevinden firar ettiği, cezaevinde yatan husumetlisinin 2 kardeşini ayaklarından vurduğu, Beyoğlu'nda kendisine çarpan bir kişiyi bıçaklayıp kaçtığı, olaylardan iki hafta sonra Tarlabaşı'nda saldırıya uğrayıp yaralandığı öğrenildi.İlaçlı meyve suyuyla polisleri uyutmuştuYaralanan Şanlı yine 2015 yılında sahte kimlik ile hastaneye yatmış, kimliği tespit edilince eşi tarafından ilaçlı meyve suyu ikram ettiği polisleri uyutup kaçmıştı. Şanlı daha sonra Bağcılar'da bir baskında eşiyle birlikte yakalanmıştı.
https://sputniknews.com.tr/20230807/sariyerde-orman-yolunda-kalasnikoflu-pusu-2-olu-1074449859.html
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silahlı saldırı, beyoğlu
silahlı saldırı, beyoğlu

Beyoğlu’ndaki '7 Bela Taner' cinayetinde gelişme: Katil zanlıları yakalandı

09:55 10.08.2023
© İHABeyoğlu silahlı saldırı
Beyoğlu silahlı saldırı - Sputnik Türkiye, 1920, 10.08.2023
© İHA
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Beyoğlu Tarlabaşı Bulvarı’nda “7 Bela Taner” lakaplı şahsın, öldürüldüğü silahlı saldırıyı gerçekleştiren 2 katil zanlısı Pendik’te yakalandı.
Beyoğlu Kocatepe Mahallesi’nde geçen pazartesi saat 02.00 sıralarında meydana gelen olayda, bulvar üzerinde bulunan 2 kişiü, yoldan geçen motosikletli 2 saldırgan tarafından silahlı saldırıya uğramıştı.
Saldırıda kurşunların isabet ettiği 2 kişi yaralanırken saldırganlar geldikleri motosikletle hızla olay yerinden uzaklaşarak kayıplara karışmıştı.
Saldırıda kolundan hafif şekilde yaralanan B.K. ile göğsünden ağır şekilde yaralanan “7 Bela Taner” lakaplı Tanır Şanlı (36) müdahalenin ardından ambulansla Okmeydanı Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesine kaldırılmıştı.
Hastanede hemen ameliyata alınan Şanlı, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetmişti. Yaralı B.K.’nın ise hayati tehlikesinin olmadığı öğrenilmişti.

Katil zanlıları Pendik’te yakalandı

Diğer yandan yaşanan olayla ilgili çalışma başlatan Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği polisleri, görgü şahitlerinin ifadelerine başvurarak çevredeki güvenlik kamera görüntülerini incelemeye almıştı. Yapılan çalışmalar sonucundan motosikletle saldırıyı gerçekleştiren şahısların Hamdullah A. ve Salim Ç. olduğu tespit edilmişti. Devam eden çalışmalarda katil zanlıları, dün Pendik’te polis tarafından yakalandı. Gözaltına alınan zanlılar, sorgulanmak üzere Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliğine götürüldü. Zanlıların işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Birçok olaya karışmış

Silahlı saldırıda hayatını kaybeden Tanır Şanlı'nın, 8 sene önce 2015 yılında cezaevinden firar ettiği, cezaevinde yatan husumetlisinin 2 kardeşini ayaklarından vurduğu, Beyoğlu'nda kendisine çarpan bir kişiyi bıçaklayıp kaçtığı, olaylardan iki hafta sonra Tarlabaşı'nda saldırıya uğrayıp yaralandığı öğrenildi.

İlaçlı meyve suyuyla polisleri uyutmuştu

Yaralanan Şanlı yine 2015 yılında sahte kimlik ile hastaneye yatmış, kimliği tespit edilince eşi tarafından ilaçlı meyve suyu ikram ettiği polisleri uyutup kaçmıştı. Şanlı daha sonra Bağcılar'da bir baskında eşiyle birlikte yakalanmıştı.
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