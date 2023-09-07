https://sputniknews.com.tr/20230907/bursada-gece-kulubunde-silahli-kavga-1-olu-3-yarali-1075260274.html
Bursa'da gece kulübünde silahlı kavga: 1 ölü, 3 yaralı
Bursa'da gece kulübünde silahlı kavga: 1 ölü, 3 yaralı
Bursa'nın Nilüfer ilçesindeki gece kulübünde çıkan silahlı kavgada bir kişi öldü, biri ağır 3 kişi yaralandı. 07.09.2023, Sputnik Türkiye
2023-09-07T06:46+0300
2023-09-07T06:46+0300
2023-09-07T06:46+0300
türkiye
silah
gece kulübü
kavga
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Altınşehir Mahallesi Ahmet Taner Kışlalı Bulvarı'ndaki gece kulübüne gelen Ç.B, Y.K, G.K. ve M.O. ile güvenlik görevlisi G.Ş.E. arasında çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü.Kavgada, Y.K, G.K. ve M.O. ile güvenlik görevlisi G.Ş.E. silahla yaralandı.Yaralılar olay yerindeki ilk müdahalenin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı.Yaralılardan G.K'nin hastanede hayatını kaybettiği, M.O'nun hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.Kaçan şüpheli Ç.B. olay yerinden yaklaşık 500 metre ileride polis ekiplerince yakalandı.Olayla ilgili çalışmalar devam ediyor.Tartışmanın Ç.B, Y.K, G.K. ve M.O'nun gece kulübüne girmesinin çalışanlar tarafından engellenmesi sonucu çıktığı iddia edildi.
https://sputniknews.com.tr/20230906/besiktasta-eglence-mekaninda-olay-2-kadin-gozaltina-alindi-1075242653.html
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silah, gece kulübü, kavga
silah, gece kulübü, kavga
Bursa'da gece kulübünde silahlı kavga: 1 ölü, 3 yaralı
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Bursa'nın Nilüfer ilçesindeki gece kulübünde çıkan silahlı kavgada bir kişi öldü, biri ağır 3 kişi yaralandı.
Altınşehir Mahallesi Ahmet Taner Kışlalı Bulvarı'ndaki gece kulübüne gelen Ç.B, Y.K, G.K. ve M.O. ile güvenlik görevlisi G.Ş.E. arasında çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü.
Kavgada, Y.K, G.K. ve M.O. ile güvenlik görevlisi G.Ş.E. silahla yaralandı.
Yaralılar olay yerindeki ilk müdahalenin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı.
Yaralılardan G.K'nin hastanede hayatını kaybettiği, M.O'nun hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.
Kaçan şüpheli Ç.B. olay yerinden yaklaşık 500 metre ileride polis ekiplerince yakalandı.
Olayla ilgili çalışmalar devam ediyor.
Tartışmanın Ç.B, Y.K, G.K. ve M.O'nun gece kulübüne girmesinin çalışanlar tarafından engellenmesi sonucu çıktığı iddia edildi.