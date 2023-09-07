https://sputniknews.com.tr/20230907/bursada-gece-kulubunde-silahli-kavga-1-olu-3-yarali-1075260274.html

Bursa'da gece kulübünde silahlı kavga: 1 ölü, 3 yaralı

Bursa'da gece kulübünde silahlı kavga: 1 ölü, 3 yaralı

Bursa'nın Nilüfer ilçesindeki gece kulübünde çıkan silahlı kavgada bir kişi öldü, biri ağır 3 kişi yaralandı. 07.09.2023, Sputnik Türkiye

2023-09-07T06:46+0300

2023-09-07T06:46+0300

2023-09-07T06:46+0300

türkiye

silah

gece kulübü

kavga

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/09/07/1075260383_0:126:3085:1861_1920x0_80_0_0_bed920dbe469498bcbbadcfd12168b8d.jpg

Altınşehir Mahallesi Ahmet Taner Kışlalı Bulvarı'ndaki gece kulübüne gelen Ç.B, Y.K, G.K. ve M.O. ile güvenlik görevlisi G.Ş.E. arasında çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü.Kavgada, Y.K, G.K. ve M.O. ile güvenlik görevlisi G.Ş.E. silahla yaralandı.Yaralılar olay yerindeki ilk müdahalenin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı.Yaralılardan G.K'nin hastanede hayatını kaybettiği, M.O'nun hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.Kaçan şüpheli Ç.B. olay yerinden yaklaşık 500 metre ileride polis ekiplerince yakalandı.Olayla ilgili çalışmalar devam ediyor.Tartışmanın Ç.B, Y.K, G.K. ve M.O'nun gece kulübüne girmesinin çalışanlar tarafından engellenmesi sonucu çıktığı iddia edildi.

https://sputniknews.com.tr/20230906/besiktasta-eglence-mekaninda-olay-2-kadin-gozaltina-alindi-1075242653.html

türkiye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

silah, gece kulübü, kavga