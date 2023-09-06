https://sputniknews.com.tr/20230906/besiktasta-eglence-mekaninda-olay-2-kadin-gozaltina-alindi-1075242653.html
Beşiktaş'ta eğlence mekanında olay: 2 kadın gözaltına alındı
Beşiktaş'ta eğlence mekanında olay: 2 kadın gözaltına alındı
Beşiktaş'ta eğlenmek için gittikleri gece kulübünde taşkınlık çıkardıkları için güvenlikçiler tarafından dışarı çıkarılan 2 kadın, dışarıda da olay çıkardı. 06.09.2023, Sputnik Türkiye
2023-09-06T16:40+0300
2023-09-06T16:40+0300
2023-09-06T16:40+0300
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beşiktaş
kavga
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Olay, geçtiğimiz Pazar günü saat 02.20 sıralarında Beşiktaş Ortaköy’de meydana geldi. İddiaya göre eğlenmek için gece kulübüne giden Ada M. (33) ile Aline Berfu E. (31), alkolün de etkisiyle mekanda taşkınlık çıkarttı. İçeridekiler durumdan rahatsız olunca olay mekandaki güvenlik görevlilerine bildirildi. Bunun üzerine görevliler iki kadını mekandan çıkardı.Beşiktaş polisi iki kadını gözaltına aldıKapının önüne konan iki kadın görevlilere direnenince polis ekiplerine ihbarda bulunuldu. İhbar üzerine olay yerine gelen Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü polislerini gören Ada M., bu kez de göğüs bölgesini açarak rezalet çıkarttı. Kapıda sigara izmaritleri için bırakılan demir çöp tenekesini de kaldırımdaki cama vuran Ada M., polislere de direndi. Kadın bir türlü sakinleştiremeyince orantılı güç kullanılarak gözaltına alındı. Kadınların eğlence mekanından çıkarıldığı ve kapıda taşkınlık çıkardıkları anlar ise güvenlik kameralarına yansıdı.Adli kontrolle serbest kaldılarEmniyete götürülen Ada M. ile Alina Berfu E.'nin “tehdit”, “hakaret”, “yaralama”, “hırsızlık”, “iftira”, “şantaj”, “fuhuş” gibi suçlardan çok sayıda suç kayıtları olduğu ortaya çıktı. Emniyette “tehdit”, “hakaret”, “hayasızca hareketler”, “görevi yaptırmamak için direnme” suçlarından adliyeye sevk edilen Ada M. ve Aline Berfu E., çıkartıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.
https://sputniknews.com.tr/20230904/esenyurtta-2-aile-arasinda-silahli-kavga-1075155847.html
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istanbul, beşiktaş, kavga
istanbul, beşiktaş, kavga
Beşiktaş'ta eğlence mekanında olay: 2 kadın gözaltına alındı
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Beşiktaş'ta eğlenmek için gittikleri gece kulübünde taşkınlık çıkardıkları için güvenlikçiler tarafından dışarı çıkarılan 2 kadın, dışarıda da olay çıkardı.
Olay, geçtiğimiz Pazar günü saat 02.20 sıralarında Beşiktaş Ortaköy’de meydana geldi. İddiaya göre eğlenmek için gece kulübüne giden Ada M. (33) ile Aline Berfu E. (31), alkolün de etkisiyle mekanda taşkınlık çıkarttı. İçeridekiler durumdan rahatsız olunca olay mekandaki güvenlik görevlilerine bildirildi. Bunun üzerine görevliler iki kadını mekandan çıkardı.
Beşiktaş polisi iki kadını gözaltına aldı
Kapının önüne konan iki kadın görevlilere direnenince polis ekiplerine ihbarda bulunuldu. İhbar üzerine olay yerine gelen Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü polislerini gören Ada M., bu kez de göğüs bölgesini açarak rezalet çıkarttı. Kapıda sigara izmaritleri için bırakılan demir çöp tenekesini de kaldırımdaki cama vuran Ada M., polislere de direndi. Kadın bir türlü sakinleştiremeyince orantılı güç kullanılarak gözaltına alındı. Kadınların eğlence mekanından çıkarıldığı ve kapıda taşkınlık çıkardıkları anlar ise güvenlik kameralarına yansıdı.
Adli kontrolle serbest kaldılar
Emniyete götürülen Ada M. ile Alina Berfu E.'nin “tehdit”, “hakaret”, “yaralama”, “hırsızlık”, “iftira”, “şantaj”, “fuhuş” gibi suçlardan çok sayıda suç kayıtları olduğu ortaya çıktı. Emniyette “tehdit”, “hakaret”, “hayasızca hareketler”, “görevi yaptırmamak için direnme” suçlarından adliyeye sevk edilen Ada M. ve Aline Berfu E., çıkartıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.