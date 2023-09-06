https://sputniknews.com.tr/20230906/besiktasta-eglence-mekaninda-olay-2-kadin-gozaltina-alindi-1075242653.html

Beşiktaş'ta eğlence mekanında olay: 2 kadın gözaltına alındı

Beşiktaş'ta eğlence mekanında olay: 2 kadın gözaltına alındı

Beşiktaş'ta eğlenmek için gittikleri gece kulübünde taşkınlık çıkardıkları için güvenlikçiler tarafından dışarı çıkarılan 2 kadın, dışarıda da olay çıkardı. 06.09.2023, Sputnik Türkiye

2023-09-06T16:40+0300

2023-09-06T16:40+0300

2023-09-06T16:40+0300

türkiye

istanbul

beşiktaş

kavga

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Olay, geçtiğimiz Pazar günü saat 02.20 sıralarında Beşiktaş Ortaköy’de meydana geldi. İddiaya göre eğlenmek için gece kulübüne giden Ada M. (33) ile Aline Berfu E. (31), alkolün de etkisiyle mekanda taşkınlık çıkarttı. İçeridekiler durumdan rahatsız olunca olay mekandaki güvenlik görevlilerine bildirildi. Bunun üzerine görevliler iki kadını mekandan çıkardı.Beşiktaş polisi iki kadını gözaltına aldıKapının önüne konan iki kadın görevlilere direnenince polis ekiplerine ihbarda bulunuldu. İhbar üzerine olay yerine gelen Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü polislerini gören Ada M., bu kez de göğüs bölgesini açarak rezalet çıkarttı. Kapıda sigara izmaritleri için bırakılan demir çöp tenekesini de kaldırımdaki cama vuran Ada M., polislere de direndi. Kadın bir türlü sakinleştiremeyince orantılı güç kullanılarak gözaltına alındı. Kadınların eğlence mekanından çıkarıldığı ve kapıda taşkınlık çıkardıkları anlar ise güvenlik kameralarına yansıdı.Adli kontrolle serbest kaldılarEmniyete götürülen Ada M. ile Alina Berfu E.'nin “tehdit”, “hakaret”, “yaralama”, “hırsızlık”, “iftira”, “şantaj”, “fuhuş” gibi suçlardan çok sayıda suç kayıtları olduğu ortaya çıktı. Emniyette “tehdit”, “hakaret”, “hayasızca hareketler”, “görevi yaptırmamak için direnme” suçlarından adliyeye sevk edilen Ada M. ve Aline Berfu E., çıkartıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

https://sputniknews.com.tr/20230904/esenyurtta-2-aile-arasinda-silahli-kavga-1075155847.html

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