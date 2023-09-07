https://sputniknews.com.tr/20230907/abdli-eski-piyade-askeri-berletic-rus-askerlerinin-kararliligi-batida-saskinlik-yaratti-1075281273.html
ABD’li eski piyade askeri Berletic: Rus askerlerinin kararlılığı Batı’da şaşkınlık yarattı
ABD’li eski piyade askeri Berletic: Rus askerlerinin kararlılığı Batı’da şaşkınlık yarattı
Eski ABD deniz piyadesi Brian Berletic, Rus ordusunun Ukrayna’da kontrolündeki toprakları koruma kararlığının Batı için beklenmedik olduğunu belirtti. 07.09.2023, Sputnik Türkiye
2023-09-07T18:09+0300
2023-09-07T18:09+0300
2023-09-07T18:09+0300
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Eski ABD deniz piyadesi Berletic, İngiliz siyasetçi George Galloway’e açıklamasında, “Batı’nın çok kötü bir alışkanlığı var. Bu alışkanlıklarını, Rusya’yla olan bu çatışma boyunca ve hatta öncesinde tekrarladılar. Rusların kararlılığını hafife aldılar” ifadesini kullandı.Ukrayna’nın Batı hamilerinden farklı olarak bu savaşın Ruslar için hayatta kalma mücadelesi olduğunu kaydeden Berletic, bu yüzden Rusların kazanmak için her şeyi yapmaya hazır olduğunu söyledi.Berletic, “Güneydeki, Zaporojye’deki savunma o kadar güçlü ki, Rus ordusunun dayanması, savaşması ve NATO tarafından eğitilen ve onları kolayca mağlup etmesi gereken Ukrayna güçlerini yenmesi onları şaşırttı” diye ekledi.
https://sputniknews.com.tr/20230907/rusya-zaporojyeye-bagli-rabotino-ve-verbovoyede-ukraynanin-14-saldirisi-puskurtuldu-1075280863.html
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batılı ülkeler, ukrayna, ukrayna krizi, ingiliz, george galloway, rusya, nato, eğitim, askeri eğitim
batılı ülkeler, ukrayna, ukrayna krizi, ingiliz, george galloway, rusya, nato, eğitim, askeri eğitim
ABD’li eski piyade askeri Berletic: Rus askerlerinin kararlılığı Batı’da şaşkınlık yarattı
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Eski ABD deniz piyadesi Brian Berletic, Rus ordusunun Ukrayna’da kontrolündeki toprakları koruma kararlığının Batı için beklenmedik olduğunu belirtti.
Eski ABD deniz piyadesi Berletic, İngiliz siyasetçi George Galloway
’e açıklamasında
, “Batı’nın çok kötü bir alışkanlığı var. Bu alışkanlıklarını, Rusya’yla olan bu çatışma boyunca ve hatta öncesinde tekrarladılar. Rusların kararlılığını hafife aldılar”
ifadesini kullandı.
Ukrayna’nın Batı hamilerinden farklı olarak bu savaşın Ruslar için hayatta kalma mücadelesi olduğunu kaydeden Berletic, bu yüzden Rusların kazanmak için her şeyi yapmaya hazır olduğunu söyledi.
Berletic, “Güneydeki, Zaporojye’deki savunma o kadar güçlü ki, Rus ordusunun dayanması, savaşması ve NATO tarafından eğitilen ve onları kolayca mağlup etmesi gereken Ukrayna güçlerini yenmesi onları şaşırttı” diye ekledi.