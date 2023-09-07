https://sputniknews.com.tr/20230907/abdden-ukraynaya-600-milyon-dolarlik-yeni-askeri-yardim-1075285686.html

ABD’den Ukrayna’ya 600 milyon dolarlık yeni askeri yardım

ABD’den Ukrayna’ya 600 milyon dolarlık yeni askeri yardım

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcü Yardımcısı Singh, dün ilan edilene ek olarak Ukrayna’ya 600 milyon dolar değerinde yeni askeri yardım paketi tahsis... 07.09.2023, Sputnik Türkiye

2023-09-07T22:38+0300

2023-09-07T22:38+0300

2023-09-07T22:48+0300

abd

abrams tankı

ukrayna krizi

ukrayna

ukrayna krizi

yardım paketi

uranyum

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Pentagon Sözcü Yardımcısı Sabrina Singh, bugünkü basın toplantısında, “Bugün bakanlık, Ukrayna’ya savaş alanındaki ihtiyaçlarına destek amacıyla yeni savunma yardım paketini ilan ediyor” açıklamasında bulundu.Singh, yeni paketin hava savunma alanındaki ek imkanları ve topçu mühimmatı içerdiğini söyledi.Söz konusunun, dün Pentagon’un ilan ettiği yardımdan farklı olarak yeni silahlar olduğu kaydedildi.‘Zayıflatılmış uranyumlu mermiler Abrams’larla birlikte teslim edilecek’Pentagon Sözcü Yardımcısı Singh, Ukrayna’ya zayıflatılmış uranyumlu mermilerin Abrams tanklarıyla birlikte teslim edileceğini açıkladı.Singh, “Amaç, bu mermilerin, tankların teslim edileceği zaman ve yerde olmasını sağlamak” ifadesini kullandı.Daha önce ABD medyası, ilk 10 Abrams tankının Eylül ortasında Ukrayna’ya teslim edileceğini öne sürmüştü.Pentagon, seyreltilmiş uranyum mühimmatını da içeren 175 milyon dolarlık yeni Ukrayna yardım paketini duyurmuştu. ABD, Ukrayna’ya zayıflatılmış uranyumlu mühimmat vereceğini duyuran ikinci ülke oldu. Daha önce mart ayında İngiltere, Ukrayna’ya Challenger 2 tankı için zayıflatılmış uranyumlu mermiler sağlayacağını açıklamıştı.Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, bu tür mühimmatın radyoaktif toz oluşturarak toprağı kirlettiğini ve bu anlamda insan için zararlı ve tehlikeli silah olduğunu dile getirmişti. Bugüne kadar bu tür mühimmatı sadece NATO ülkeleri Irak, Yugoslavya ve diğer yerlerde kullanmıştı.

https://sputniknews.com.tr/20230906/pentagon-175-milyon-dolarlik-ukraynaya-yeni-yardim-paketini-acikladi-1075252355.html

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abd, abrams tankı, ukrayna krizi, ukrayna, yardım paketi, uranyum