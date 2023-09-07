https://sputniknews.com.tr/20230907/abd-medyasi-rusya-tek-kararla-batinin-planlarini-bozdu-1075276014.html
ABD medyası: Rusya tek kararla Batı'nın planlarını bozdu
ABD medyası: Rusya tek kararla Batı'nın planlarını bozdu
ABD medyası, Rusya ve Suudi Arabistan’ın petrol üretimini kısma kararının ardından fiyatlarda görülen artışın Batı’nın yüksek enflasyonla mücadele planlarına... 07.09.2023, Sputnik Türkiye
2023-09-07T17:01+0300
2023-09-07T17:01+0300
2023-09-07T17:01+0300
petrol
batılı ülkeler
enflasyon
abd
dünya
ekonomi
rusya
yaptırım
ukrayna krizi
suudi arabistan
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Business Insider’in haberine göre, iki enerji devinin petrol üretimini günlük 1.3 milyon varil kısma kararı Brent petrol fiyatının varil başına 90 doları geçmesine ve böylelikle son 10 yılın en yüksek seviyesine ulaşmasına yol açtı.Bu yüzden enflasyonun daha uzun süre yüksek seviyelerde kalabileceği tahmininde bulunuldu. Rystad Energy analiz şirketinin başkan yardımcısı Jorge Leon, “Bu tür hamleler küresel petrol piyasasında büyük açığın oluşmasına katkıda bulunuyor ve yalnızca dünya genelinde petrol fiyatlarının yükselmesine yol açıyor” yorumunda bulundu.Leon’un sözlerine göre, Rusya ve Suudi Arabistan’ın petrol üretimini kısma kararlarının Batı’daki enflasyon ve ekonomik politikasına etkisini tahmin etmek zor, lakin petrol fiyatlarındaki artış, başta ABD olmak üzere Batı ülkelerinin enflasyonu dizginlemek amacıyla vergi ve bütçe politikalarını sıkılaştırma ihtimalini artırır.Zaye Capital Markets Yatırım Direktörü Naeem Aslam, Rusya ve Suudi Arabistan’ın bu kararlarla 'merkez bankalarının endişelerinin onları ilgilendirmediğini' kanıtladığını söyledi. Uzmanın görüşüne göre, Suudi Arabistan kendi ekonomisini dönüştürme projesine büyük yatırım yapması gerektiği nedeniyle petrol fiyatlarını yüksek tutmaya çalışıyor.
https://sputniknews.com.tr/20230907/peskov-abdnin-rus-varliklarini-ukrayna-ordusuna-destek-icin-kullanma-karari-yanitsiz-kalmayacak-1075273416.html
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petrol, batılı ülkeler, enflasyon, abd, ekonomi, rusya, yaptırım, ukrayna krizi, suudi arabistan, opec+, opec, petrol ihraç eden ülkeler örgütü (opec), rusya-opec enerji diyaloğu toplantısı
petrol, batılı ülkeler, enflasyon, abd, ekonomi, rusya, yaptırım, ukrayna krizi, suudi arabistan, opec+, opec, petrol ihraç eden ülkeler örgütü (opec), rusya-opec enerji diyaloğu toplantısı
ABD medyası: Rusya tek kararla Batı'nın planlarını bozdu
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ABD medyası, Rusya ve Suudi Arabistan’ın petrol üretimini kısma kararının ardından fiyatlarda görülen artışın Batı’nın yüksek enflasyonla mücadele planlarına zarar verebileceğini belirtti.
Business Insider
’in haberine göre, iki enerji devinin petrol
üretimini günlük 1.3 milyon varil
kısma kararı Brent petrol fiyatının varil başına 90 doları
geçmesine ve böylelikle son 10 yılın en yüksek seviyesine ulaşmasına yol açtı.
Bu yüzden enflasyonun daha uzun süre yüksek seviyelerde kalabileceği tahmininde bulunuldu. Rystad Energy analiz şirketinin başkan yardımcısı Jorge Leon, “Bu tür hamleler küresel petrol piyasasında büyük açığın oluşmasına katkıda bulunuyor ve yalnızca dünya genelinde petrol fiyatlarının yükselmesine yol açıyor” yorumunda bulundu.
Leon’un sözlerine göre, Rusya ve Suudi Arabistan’ın petrol üretimini kısma kararlarının Batı’daki enflasyon ve ekonomik politikasına etkisini tahmin etmek zor, lakin petrol fiyatlarındaki artış, başta ABD olmak üzere Batı ülkelerinin enflasyonu dizginlemek amacıyla vergi ve bütçe politikalarını sıkılaştırma ihtimalini artırır.
Zaye Capital Markets Yatırım Direktörü Naeem Aslam, Rusya ve Suudi Arabistan’ın bu kararlarla 'merkez bankalarının endişelerinin onları ilgilendirmediğini' kanıtladığını söyledi. Uzmanın görüşüne göre, Suudi Arabistan kendi ekonomisini dönüştürme projesine büyük yatırım yapması gerektiği nedeniyle petrol fiyatlarını yüksek tutmaya çalışıyor.