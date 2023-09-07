https://sputniknews.com.tr/20230907/40-bin-462-yil-hapsi-istenen-thodexin-kurucusu-ozerden-turkulu-savunma-yolun-sonu-gorunuyor-1075267986.html

40 bin 462 yıl hapsi istenen Thodex’in kurucusu Özer'den türkülü savunma: 'Yolun sonu görünüyor'

40 bin 462 yıl hapsi istenen Thodex’in kurucusu Özer'den türkülü savunma: 'Yolun sonu görünüyor'

Thodex’in kurucusu Faruk Fatih Özer’in yargılanmasına devam ediliyor. Hakkında 40 bin 462 yıl hapis cezası istenen Özer savunmasında, Musa Eroğlu’nun... 07.09.2023, Sputnik Türkiye

2023-09-07T12:42+0300

2023-09-07T12:42+0300

2023-09-07T12:43+0300

türkiye

thodex

mahkeme

faruk fatih özer

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Thodex’in kurucusu Faruk Fatih Özer'in de aralarında bulunduğu 7'si tutuklu 21 sanığın yargılandığı davaya Anadolu 9. Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam edildi. Duruşmaya 20 Nisan 2023 tarihinde iadesi yapılan tutuklu sanık Faruk Fatih Özer, ablası Serap Özer ve 3 tutuklu sanık bulundukları cezaevinden getirilirken bir takım müşteki ve avukatlar da mahkeme salonunda hazır bulundu. Duruşma savcısı ise geçen celse verdiği mütalaasını tekrarlayarak sanıkların cezalandırılmasını istedi.İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan 286 sayfalık iddianamede firari Faruk Fatih Özer'in de aralarında bulunduğu 21 şüpheliye dava açılmıştı. Mütalaada tutuklu sanıklar Faruk Fatih Özer, ağabeyi Güven Özer ve kardeşi Serap Özer'in "Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma ve Yönetme, Bilişim Sistemleri Banka veya Kredi Kurumlarının Araç Olarak Kullanılması Suretiyle Dolandırıcılık, Tacir veya Şirket Yöneticileri ile Kooperatif Yöneticilerinin Dolandırıcılığı ve Suçtan Kaynaklanan Mal Varlığı Değerlerini Aklama" suçlarından toplamda 40 bin 462 yıla kadar hapis ile cezalandırılması talep edilmişti.40 bin yıla kadar hapsi istendiKırmızı bültenle aranan firari bir numaralı sanık Faruk Fatih Özer'in 'Örgüt kurma ve yönetme', 'Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama' ve 'Nitelikli dolandırıcılık' suçundan her bir mağdur için ayrı ayrı olmak üzere 40 bin 462 yıla kadar hapsi istenmişti.Sabah'ın haberine göre Özer savunmasında, "Şu an duruşması görülen dosyada örgüt lideri değilim, sadece iflas ettim. Thodex'te suç örgütünden bahsedilemez. Bu suçları işleseydim bu kadar amatör olmazdım. Bu sözde örgüt çalışanlarına bir fayda sağlardım. Bizler sadece mağduruz. İllegal faaliyetler içinde olmadım, olmayacağım. Bu kariyerimdeki saygınlığımla da sabittir. Cezaevindeyken bile elimdeki paralarla müştekilere ödeme yaptım. Türkiye'nin hukuk tarihinde bu karakterli duruşu gösteren kimse yoktur" dedi.'Yolun sonu görünüyor'Özer, "Bu davanın tek sebebi internette bulunan Türkiye ve başka ülkelerdeki siyasilerle bulunan fotoğraflarımdır. Hiçbiriyle de ticari bir ilişkim olmamıştır. Şahsıma atılan 2 milyar dolarla kaybolduğun iftirası bana zarar verdi. Sayın bakanlara ve milletvekillerine de iftiralar atıldı. Kaostan beslenen kötü varlıklar benim iflasımı kullandılar. Benim sabrım da dolmak üzere. Konuşmamı Musa Eroğlu'nun dörtlüğüyle bitirmek istiyorum. Geçtiğim feleğin çemberinden... Yolun sonu görünüyor" diyerek beraatini talep etti.

https://sputniknews.com.tr/20230718/thodexin-kurucusu-faruk-fatih-ozer-icin-istenen-ceza-belli-oldu-1073651945.html

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thodex, mahkeme, faruk fatih özer