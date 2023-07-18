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https://sputniknews.com.tr/20230718/thodexin-kurucusu-faruk-fatih-ozer-icin-istenen-ceza-belli-oldu-1073651945.html
Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer’in 40 bin 462 yıla kadar hapsi istendi
Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer’in 40 bin 462 yıla kadar hapsi istendi
Kripto para borsası Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer'in yargılandığı dolandırıcılık davasında savcılık, sanığın 12 bin 142 yıldan 40 bin 462 yıla kadar... 18.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-18T12:15+0300
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türkiye
thodex
faruk fatih özer
dava
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Kripto para borsası ‘Thodex’ üzerinden binlerce kişiyi dolandırdığı gerekçesiyle Arnavutluk’ta yakalanıp Türkiye’ye iade edilen Faruk Fatih Özer hakkında esasa ilişkin mütalaa açıklandı.Anadolu 9. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, Faruk Fatih Özer'in de aralarında bulunduğu 5 tutuklu sanık ve bir kısım müşteki ile tarafların avukatları katıldı.Tutuklu sanıkların 2'sinin Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile bağlandığı duruşmada, cumhuriyet savcısı esas hakkındaki son görüşünü açıkladı.Mütalaada, Faruk Fatih Özer'in, "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "bilişim sistemleri banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık" ve "tacir veya şirket yöneticileri ile kooperatif yöneticilerinin dolandırıcılık ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" suçlarından 12 bin 142 yıldan, 40 bin 462 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.Duruşma cumhuriyet savcısının mütalaasını okumasıyla sürüyor.İddianamedenAnadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, kripto paranın ne olduğu, Bitcoin'in yasal statüsü, kripto borsalarında nasıl işlem yapıldığı ve borsalar arasındaki farklılıklar anlatılıyordu.Thodex isimli şirketin 400 bin lira sermayeyle Faruk Fatih Özer tarafından kurulduğu aktarılan iddianamede yer alan MASAK raporuna göre, Thodex platformunun müştekileri iş ve işlemleri nedeniyle hileli davranışlarla aldattığı kaydediliyordu.MASAK raporunda sanık Faruk Fatih Özer'in hakimiyeti altındaki 3 ayrı hesaptan 253 milyon 714 bin 909 lira karşılığı kripto varlık transfer edildiği vurgulanarak, bu transferlerin önemli bir kısmının sanıklar Cem Uzunoğlu, Faruk Fatih Özer ve Zuhal Özer'in ticari merkezi Malta'da bulunan Kripto Varlık Hizmet Sağlayıcısı nezdinde yer alan kripto varlık cüzdanlarına transfer edildiği belirtiliyordu.Bu suçlar sebebiyle 356 milyon liralık zarar oluştuğuna dikkati çekilen iddianamede Faruk Fatih Özer'in de aralarında bulunduğu 7'si tutuklu 21 sanık hakkında, "suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve yönetme", "bilişim sistemleri banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık" ve "tacir veya şirket yöneticileri ile kooperatif yöneticilerinin dolandırıcılık ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" suçlarından 12 bin 164'er yıldan 40 bin 562'er yıla kadar hapis cezası isteniyordu.Özer 23 Nisan'da tutuklanmıştıDosyada firari sanık olarak aranan kripto para borsası Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer, 30 Ağustos’ta Arnavutluk'ta yakalanmıştı.Arnavutluk'taki Dıraç Temyiz Mahkemesinin iade kararının ardından 20 Nisan'da ülkeye getirilen Özer'in, 23 Nisan'da sevk edildiği Anadolu Adalet Sarayı'nda nöbetçi hakimlikçe tutuklanmıştı.
https://sputniknews.com.tr/20230716/thodexin-kurucusu-ozerin-kacakcilik-sucundan-yargilandigi-davada-karar-1073587212.html
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thodex, faruk fatih özer, dava
thodex, faruk fatih özer, dava

Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer’in 40 bin 462 yıla kadar hapsi istendi

12:15 18.07.2023 (güncellendi: 12:47 18.07.2023)
© AAFaruk Fatih Özer
Faruk Fatih Özer - Sputnik Türkiye, 1920, 18.07.2023
© AA
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Kripto para borsası Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer'in yargılandığı dolandırıcılık davasında savcılık, sanığın 12 bin 142 yıldan 40 bin 462 yıla kadar hapsini istedi.
Kripto para borsası ‘Thodex’ üzerinden binlerce kişiyi dolandırdığı gerekçesiyle Arnavutluk’ta yakalanıp Türkiye’ye iade edilen Faruk Fatih Özer hakkında esasa ilişkin mütalaa açıklandı.
Anadolu 9. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, Faruk Fatih Özer'in de aralarında bulunduğu 5 tutuklu sanık ve bir kısım müşteki ile tarafların avukatları katıldı.
Tutuklu sanıkların 2'sinin Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile bağlandığı duruşmada, cumhuriyet savcısı esas hakkındaki son görüşünü açıkladı.
Mütalaada, Faruk Fatih Özer'in, "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "bilişim sistemleri banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık" ve "tacir veya şirket yöneticileri ile kooperatif yöneticilerinin dolandırıcılık ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" suçlarından 12 bin 142 yıldan, 40 bin 462 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.
Duruşma cumhuriyet savcısının mütalaasını okumasıyla sürüyor.

İddianameden

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, kripto paranın ne olduğu, Bitcoin'in yasal statüsü, kripto borsalarında nasıl işlem yapıldığı ve borsalar arasındaki farklılıklar anlatılıyordu.
Thodex isimli şirketin 400 bin lira sermayeyle Faruk Fatih Özer tarafından kurulduğu aktarılan iddianamede yer alan MASAK raporuna göre, Thodex platformunun müştekileri iş ve işlemleri nedeniyle hileli davranışlarla aldattığı kaydediliyordu.
MASAK raporunda sanık Faruk Fatih Özer'in hakimiyeti altındaki 3 ayrı hesaptan 253 milyon 714 bin 909 lira karşılığı kripto varlık transfer edildiği vurgulanarak, bu transferlerin önemli bir kısmının sanıklar Cem Uzunoğlu, Faruk Fatih Özer ve Zuhal Özer'in ticari merkezi Malta'da bulunan Kripto Varlık Hizmet Sağlayıcısı nezdinde yer alan kripto varlık cüzdanlarına transfer edildiği belirtiliyordu.
Bu suçlar sebebiyle 356 milyon liralık zarar oluştuğuna dikkati çekilen iddianamede Faruk Fatih Özer'in de aralarında bulunduğu 7'si tutuklu 21 sanık hakkında, "suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve yönetme", "bilişim sistemleri banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık" ve "tacir veya şirket yöneticileri ile kooperatif yöneticilerinin dolandırıcılık ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" suçlarından 12 bin 164'er yıldan 40 bin 562'er yıla kadar hapis cezası isteniyordu.

Özer 23 Nisan'da tutuklanmıştı

Dosyada firari sanık olarak aranan kripto para borsası Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer, 30 Ağustos’ta Arnavutluk'ta yakalanmıştı.
Arnavutluk'taki Dıraç Temyiz Mahkemesinin iade kararının ardından 20 Nisan'da ülkeye getirilen Özer'in, 23 Nisan'da sevk edildiği Anadolu Adalet Sarayı'nda nöbetçi hakimlikçe tutuklanmıştı.
Arnavutluk Adalet Bakanlığınca iadesine karar verildikten sonra getirildiği Türkiye'de gözaltına alınan kripto para borsası Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer, adliyeye sevk edildi. - Sputnik Türkiye, 1920, 16.07.2023
TÜRKİYE
Thodex'in kurucusu Özer'in 'kaçakçılık' suçundan yargılandığı davada karar
16 Temmuz, 15:58
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