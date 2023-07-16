https://sputniknews.com.tr/20230716/thodexin-kurucusu-ozerin-kacakcilik-sucundan-yargilandigi-davada-karar-1073587212.html

Thodex'in kurucusu Özer'in 'kaçakçılık' suçundan yargılandığı davada karar

Thodex'in kurucusu Özer'in 'kaçakçılık' suçundan yargılandığı davada karar

Kripto para borsası Thodex'in kurucu Faruk Fatih Özer'i "kaçakçılık" suçundan yargılandığı davada 7 ay 15 gün hapisle cezalandıran mahkeme, hükmün... 16.07.2023, Sputnik Türkiye

2023-07-16T15:58+0300

2023-07-16T15:58+0300

2023-07-16T15:58+0300

türkiye

thodex

faruk fatih özer

kaçakçılık

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/04/17/1070084607_0:27:1055:620_1920x0_80_0_0_e34e0b324563dfc36071d34bd1213c6e.jpg

Anadolu 17. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuklu sanık Faruk Fatih Özer, cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı. Duruşmada sanık avukatı da hazır bulundu.Son sözü sorulan sanık Özer, suç tarihinde şirket yetkilisinin kendisi olmadığını ve şirketine kayyım atandığını belirterek, yönetim kendisinde olmadığı için istese de defterleri ibraz edemeyeceğini savundu.Beraat talebinde bulunan Özer, herhangi bir ceza verilmesi durumunda hükmün açıklanmasının geriye bırakılmasını istedi.Kararın ayrıntılarıKararını açıklayan mahkeme, sanığa Vergi Usul Kanunu'nun "kaçakçılık" suçunu düzenleyen maddesi uyarınca önce 18 ay hapis cezası verdi.Takdiri indirim maddelerini uygulayarak Özer'e 7 ay 15 gün hapis cezası veren mahkeme, hükmün açıklanmasının geriye bırakılmasına karar verdi.Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, 2017 yılına ait hesapların incelenmesi esnasında tebligata rağmen inceleme dönemine ilişkin defter ve belgeleri yasal süresi içerisinde ibraz etmeyen sanık Faruk Fatih Özer'in Vergi Usul Kanunu'nun "kaçakçılık" suçunu düzenleyen maddesi uyarınca 18 aydan 5 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edilmişti.

türkiye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

thodex, faruk fatih özer, kaçakçılık