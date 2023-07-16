Thodex'in kurucusu Özer'in 'kaçakçılık' suçundan yargılandığı davada karar

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
00:00
4 dk
HABERLER
Haber bülteni
00:30
4 dk
ÖZEL HABER
ABD’li emekli Korgeneral Moore: F-16’lar hedef olur
08:00
2 dk
ÖZEL HABER
Lübnan’da elinde Kur’an-ı Kerim görüntülü Putin panoları
08:29
2 dk
TARİHTE BUGÜN
Türkiye uçurumun kıyısından dönüp destan yazdı
09:00
11 dk
ÖZEL HABER
İspanyol basını: Aklı olan kimse Rusya ile savaşa girmez
09:31
1 dk
ÖZEL HABER
Çinli uzman Sputnik’e konuştu: Fransa suçu TikTok’a atıyor
10:00
2 dk
Canlı
10:32
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
HAFTA SONU HALLERI
Erdal Kaplanseren'le Hafta Sonu Halleri
11:05
115 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
5 dk
ÖZEL HABER
Hindistan’da domates benzinden pahalı oldu
13:05
1 dk
ÖZEL HABER
Mars’ta ilk kez organik bileşiklerin izleri bulundu
13:38
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
TARİHTE BUGÜN
Türkiye uçurumun kıyısından dönüp destan yazdı
14:05
11 dk
ÖZEL HABER
NATO’dan Zelenskiy’ye: Sakinleş
14:40
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
ÖZEL HABER
DSÖ’den dünyaya kuş gribi uyarısı: Dikkatli olun
16:05
2 dk
Canlı
16:42
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
5 dk
ÖZEL HABER
Rus Ortodoks Kilisesi lideri: Rusya, Deccal’in gelişine karşı caydırıcı
17:05
1 dk
ÖZEL HABER
Soğuk savaştan bittikten sonra NATO’dan ilk
17:40
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
5 dk
ÖZEL HABER
Canlı
18:05
2 dk
TARİHTE BUGÜN
Türkiye uçurumun kıyısından dönüp destan yazdı
18:39
11 dk
ÖZEL HABER
Canlı
19:00
1 dk
Canlı
19:30
6 dk
ÖZEL HABER
Canlı
20:00
2 dk
ÖZEL HABER
Canlı
20:21
2 dk
ÖZEL HABER
Canlı
21:00
1 dk
TARİHTE BUGÜN
Türkiye uçurumun kıyısından dönüp destan yazdı
21:37
11 dk
ÖZEL HABER
Hindistan’da domates benzinden pahalı oldu
08:00
1 dk
ÖZEL HABER
İspanyol basını: Aklı olan kimse Rusya ile savaşa girmez
08:28
1 dk
TARİHTE BUGÜN
Fransa'daki en büyük Yahudi tutuklaması
09:00
3 dk
ÖZEL HABER
ABD’li emekli Korgeneral Moore: F-16’lar hedef olur
09:29
2 dk
MÜZİĞİN EFSANELERİ
Müzeyyen Senar'ın doğum günü
10:00
13 dk
ÖZEL HABER
Canlı
10:33
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
HAFTA SONU HALLERI
Erdal Kaplanseren'le Hafta Sonu Halleri
11:06
107 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
5 dk
ÖZEL HABER
Batı basını: ABD kendi çöküşünü geciktirmek için Ukrayna’yı kullanıyor
13:20
1 dk
ÖZEL HABER
BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri: Sosyal medya uyumu tahrip ediyor
13:40
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
TARİHTE BUGÜN
Fransa'daki en büyük Yahudi tutuklaması
14:05
3 dk
ÖZEL HABER
DSÖ’den dünyaya kuş gribi uyarısı: Dikkatli olun
14:30
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
GÜNDEM DIŞI
Serhat Sarısözen'le Gündem Dışı
16:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
1 dk
GÜNDEM DIŞI
Serhat Sarısözen'le Gündem Dışı
17:01
59 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
MÜZİĞİN EFSANELERİ
Müzeyyen Senar'ın doğum günü
18:05
13 dk
ÖZEL HABER
Eski ABD Dışişleri Bakanı Kissinger şakalandı: Suç Ukrayna’nın
18:40
2 dk
ÖZEL HABER
Eski CIA analisti Johnson: Ukrayna’yı büyük bir yenilgi bekliyor
19:00
2 dk
ÖZEL HABER
Canlı
19:30
1 dk
ÖZEL HABER
Rus Ortodoks Kilisesi lideri: Rusya, Deccal’in gelişine karşı caydırıcı
20:00
1 dk
ÖZEL HABER
Mars’ta ilk kez organik bileşiklerin izleri bulundu
20:40
2 dk
ÖZEL HABER
NATO’dan Zelenskiy’ye: Sakinleş
21:00
1 dk
ÖZEL HABER
Soğuk savaştan bittikten sonra NATO’dan ilk
21:30
1 dk
ÖZEL HABER
Lübnan’da elinde Kur’an-ı Kerim görüntülü Putin panoları
22:00
2 dk
ÖZEL HABER
Çinli uzman Sputnik’e konuştu: Fransa suçu TikTok’a atıyor
22:35
2 dk
DünBugün
Geri dön
İstanbul97.8
İstanbul97.8
Ankara96.2
İzmir91.0
Bursa101.4
Kocaeli90.2
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://sputniknews.com.tr/20230716/thodexin-kurucusu-ozerin-kacakcilik-sucundan-yargilandigi-davada-karar-1073587212.html
Thodex'in kurucusu Özer'in 'kaçakçılık' suçundan yargılandığı davada karar
Thodex'in kurucusu Özer'in 'kaçakçılık' suçundan yargılandığı davada karar
Kripto para borsası Thodex'in kurucu Faruk Fatih Özer'i "kaçakçılık" suçundan yargılandığı davada 7 ay 15 gün hapisle cezalandıran mahkeme, hükmün... 16.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-16T15:58+0300
2023-07-16T15:58+0300
türkiye
thodex
faruk fatih özer
kaçakçılık
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/04/17/1070084607_0:27:1055:620_1920x0_80_0_0_e34e0b324563dfc36071d34bd1213c6e.jpg
Anadolu 17. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuklu sanık Faruk Fatih Özer, cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı. Duruşmada sanık avukatı da hazır bulundu.Son sözü sorulan sanık Özer, suç tarihinde şirket yetkilisinin kendisi olmadığını ve şirketine kayyım atandığını belirterek, yönetim kendisinde olmadığı için istese de defterleri ibraz edemeyeceğini savundu.Beraat talebinde bulunan Özer, herhangi bir ceza verilmesi durumunda hükmün açıklanmasının geriye bırakılmasını istedi.Kararın ayrıntılarıKararını açıklayan mahkeme, sanığa Vergi Usul Kanunu'nun "kaçakçılık" suçunu düzenleyen maddesi uyarınca önce 18 ay hapis cezası verdi.Takdiri indirim maddelerini uygulayarak Özer'e 7 ay 15 gün hapis cezası veren mahkeme, hükmün açıklanmasının geriye bırakılmasına karar verdi.Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, 2017 yılına ait hesapların incelenmesi esnasında tebligata rağmen inceleme dönemine ilişkin defter ve belgeleri yasal süresi içerisinde ibraz etmeyen sanık Faruk Fatih Özer'in Vergi Usul Kanunu'nun "kaçakçılık" suçunu düzenleyen maddesi uyarınca 18 aydan 5 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edilmişti.
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/04/17/1070084607_96:0:957:646_1920x0_80_0_0_30e9cfc175f54377f84350640de1c944.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
thodex, faruk fatih özer, kaçakçılık
thodex, faruk fatih özer, kaçakçılık

Thodex'in kurucusu Özer'in 'kaçakçılık' suçundan yargılandığı davada karar

15:58 16.07.2023
© AAArnavutluk Adalet Bakanlığınca iadesine karar verildikten sonra getirildiği Türkiye'de gözaltına alınan kripto para borsası Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer, adliyeye sevk edildi.
Arnavutluk Adalet Bakanlığınca iadesine karar verildikten sonra getirildiği Türkiye'de gözaltına alınan kripto para borsası Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer, adliyeye sevk edildi. - Sputnik Türkiye, 1920, 16.07.2023
© AA
Abone olTelegram
Kripto para borsası Thodex'in kurucu Faruk Fatih Özer'i "kaçakçılık" suçundan yargılandığı davada 7 ay 15 gün hapisle cezalandıran mahkeme, hükmün açıklanmasının geriye bırakılmasına karar verdi.
Anadolu 17. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuklu sanık Faruk Fatih Özer, cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı. Duruşmada sanık avukatı da hazır bulundu.
Son sözü sorulan sanık Özer, suç tarihinde şirket yetkilisinin kendisi olmadığını ve şirketine kayyım atandığını belirterek, yönetim kendisinde olmadığı için istese de defterleri ibraz edemeyeceğini savundu.
Beraat talebinde bulunan Özer, herhangi bir ceza verilmesi durumunda hükmün açıklanmasının geriye bırakılmasını istedi.

Kararın ayrıntıları

Kararını açıklayan mahkeme, sanığa Vergi Usul Kanunu'nun "kaçakçılık" suçunu düzenleyen maddesi uyarınca önce 18 ay hapis cezası verdi.
Takdiri indirim maddelerini uygulayarak Özer'e 7 ay 15 gün hapis cezası veren mahkeme, hükmün açıklanmasının geriye bırakılmasına karar verdi.
Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, 2017 yılına ait hesapların incelenmesi esnasında tebligata rağmen inceleme dönemine ilişkin defter ve belgeleri yasal süresi içerisinde ibraz etmeyen sanık Faruk Fatih Özer'in Vergi Usul Kanunu'nun "kaçakçılık" suçunu düzenleyen maddesi uyarınca 18 aydan 5 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edilmişti.
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала