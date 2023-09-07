https://sputniknews.com.tr/20230907/1075258582.html

Nijer'de, ülkede konuşlu Fransız askerlerinin gitmesi için gösteri düzenlendi

Nijer'de, ülkede konuşlu Fransız askerlerinin gitmesi için gösteri düzenlendi

Nijer'de ülkede konuşlu Fransız askerlerinin gitmesi için gösteri yapıldı. 07.09.2023, Sputnik Türkiye

2023-09-07T02:27+0300

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multimedya

fotoğraf

nijer

fransa

sylvain itte

darbe

muhammed bazum

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Ne olmuştu?Nijer'de Cumhurbaşkanı Muhammed Bazum, 26 Temmuz'da Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı unsurlarınca alıkonulmuş ve o akşam asker, yönetime el koyduğunu duyurmuştu.Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı Komutanı General Abdurrahmane Tchiani, 28 Temmuz'da Vatanı Koruma Ulusal Konseyi (CNSP) isimli geçiş hükümetinin başına geçmişti.CNSP, 7 Ağustos'ta Lamine Zeine'yi başbakan olarak atamış, 10 Ağustos'ta asker ve sivillerden oluşan 21 üyeli kabineyi açıklamıştı.

nijer

fransa

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2023

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