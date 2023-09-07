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Nijer'de, ülkede konuşlu Fransız askerlerinin gitmesi için gösteri düzenlendi
Nijer'de, ülkede konuşlu Fransız askerlerinin gitmesi için gösteri düzenlendi
Nijer'de ülkede konuşlu Fransız askerlerinin gitmesi için gösteri yapıldı. 07.09.2023, Sputnik Türkiye
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Ne olmuştu?Nijer'de Cumhurbaşkanı Muhammed Bazum, 26 Temmuz'da Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı unsurlarınca alıkonulmuş ve o akşam asker, yönetime el koyduğunu duyurmuştu.Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı Komutanı General Abdurrahmane Tchiani, 28 Temmuz'da Vatanı Koruma Ulusal Konseyi (CNSP) isimli geçiş hükümetinin başına geçmişti.CNSP, 7 Ağustos'ta Lamine Zeine'yi başbakan olarak atamış, 10 Ağustos'ta asker ve sivillerden oluşan 21 üyeli kabineyi açıklamıştı.
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фото, fotoğraf, nijer, fransa, sylvain itte, darbe, muhammed bazum
фото, fotoğraf, nijer, fransa, sylvain itte, darbe, muhammed bazum

Nijer'de, ülkede konuşlu Fransız askerlerinin gitmesi için gösteri düzenlendi

02:27 07.09.2023
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Nijer'de ülkede konuşlu Fransız askerlerinin gitmesi için gösteri yapıldı.
© AA / Balima Boureima

Binlerce kişi, başkent Niamey'deki Fransız askeri üssü önünde toplandı.

Binlerce kişi, başkent Niamey&#x27;deki Fransız askeri üssü önünde toplandı. - Sputnik Türkiye
1/7
© AA / Balima Boureima

Binlerce kişi, başkent Niamey'deki Fransız askeri üssü önünde toplandı.

© AA / Balima Boureima

Göstericiler, "Topraklarımızda Fransız askerlerini istemiyoruz", "Fransız askerleri gidin", "İşgale hayır" slogan attı.

Göstericiler, &quot;Topraklarımızda Fransız askerlerini istemiyoruz&quot;, &quot;Fransız askerleri gidin&quot;, &quot;İşgale hayır&quot; slogan attı. - Sputnik Türkiye
2/7
© AA / Balima Boureima

Göstericiler, "Topraklarımızda Fransız askerlerini istemiyoruz", "Fransız askerleri gidin", "İşgale hayır" slogan attı.

© AA / Balima Boureima

Öte yandan ülkenin Tillaberi bölgesinde de aynı gerekçeyle eylem yapıldı.

Öte yandan ülkenin Tillaberi bölgesinde de aynı gerekçeyle eylem yapıldı. - Sputnik Türkiye
3/7
© AA / Balima Boureima

Öte yandan ülkenin Tillaberi bölgesinde de aynı gerekçeyle eylem yapıldı.

© AA / Balima Boureima

Fransa'nın Nijer'de yaklaşık 1500 askeri ve Diori Hamani Havalimanı yakınlarında "Niamey 101" isminde bir askeri üssü bulunuyor.

Fransa&#x27;nın Nijer&#x27;de yaklaşık 1500 askeri ve Diori Hamani Havalimanı yakınlarında &quot;Niamey 101&quot; isminde bir askeri üssü bulunuyor. - Sputnik Türkiye
4/7
© AA / Balima Boureima

Fransa'nın Nijer'de yaklaşık 1500 askeri ve Diori Hamani Havalimanı yakınlarında "Niamey 101" isminde bir askeri üssü bulunuyor.

© AA / Balima Boureima

Nijer'de 26 Temmuz'da başa gelen askeri yönetim, Fransa ile imzalanan 5 askeri işbirliği anlaşmasının iptal edildiğini açıklamıştı.

Nijer&#x27;de 26 Temmuz&#x27;da başa gelen askeri yönetim, Fransa ile imzalanan 5 askeri işbirliği anlaşmasının iptal edildiğini açıklamıştı. - Sputnik Türkiye
5/7
© AA / Balima Boureima

Nijer'de 26 Temmuz'da başa gelen askeri yönetim, Fransa ile imzalanan 5 askeri işbirliği anlaşmasının iptal edildiğini açıklamıştı.

© AA / Balima Boureima

Askeri yönetim, Fransa'nın Niamey Büyükelçisi Sylvain Itte'ye 25 Ağustos'ta ülkeyi terk etmesi için 48 saat vermiş ancak Itte ülkeden ayrılmamıştı.

Askeri yönetim, Fransa&#x27;nın Niamey Büyükelçisi Sylvain Itte&#x27;ye 25 Ağustos&#x27;ta ülkeyi terk etmesi için 48 saat vermiş ancak Itte ülkeden ayrılmamıştı. - Sputnik Türkiye
6/7
© AA / Balima Boureima

Askeri yönetim, Fransa'nın Niamey Büyükelçisi Sylvain Itte'ye 25 Ağustos'ta ülkeyi terk etmesi için 48 saat vermiş ancak Itte ülkeden ayrılmamıştı.

© AA / Balima Boureima

Bunun üzerine Nijer Dışişleri Bakanlığı, Büyükelçi Itte'nin dokunulmazlığının kaldırıldığını ve polis güçleri tarafından sınır dışı edileceğini duyurmuştu. Itte hala Nijer topraklarında bulunuyor.

Bunun üzerine Nijer Dışişleri Bakanlığı, Büyükelçi Itte&#x27;nin dokunulmazlığının kaldırıldığını ve polis güçleri tarafından sınır dışı edileceğini duyurmuştu. Itte hala Nijer topraklarında bulunuyor. - Sputnik Türkiye
7/7
© AA / Balima Boureima

Bunun üzerine Nijer Dışişleri Bakanlığı, Büyükelçi Itte'nin dokunulmazlığının kaldırıldığını ve polis güçleri tarafından sınır dışı edileceğini duyurmuştu. Itte hala Nijer topraklarında bulunuyor.

Ne olmuştu?

Nijer'de Cumhurbaşkanı Muhammed Bazum, 26 Temmuz'da Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı unsurlarınca alıkonulmuş ve o akşam asker, yönetime el koyduğunu duyurmuştu.
Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı Komutanı General Abdurrahmane Tchiani, 28 Temmuz'da Vatanı Koruma Ulusal Konseyi (CNSP) isimli geçiş hükümetinin başına geçmişti.
CNSP, 7 Ağustos'ta Lamine Zeine'yi başbakan olarak atamış, 10 Ağustos'ta asker ve sivillerden oluşan 21 üyeli kabineyi açıklamıştı.
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