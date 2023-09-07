https://sputniknews.com.tr/20230907/-rusyanin-abd-buyukelciliginden-kieve-uranyumlu-mermi-tedarikine-tepki-1075273813.html
Rusya Büyükelçiliği’nden ABD'nin Kiev'e uranyumlu mermi tedarik etme kararına tepki
Rusya Büyükelçiliği’nden ABD'nin Kiev'e uranyumlu mermi tedarik etme kararına tepki
Rusya’nın ABD Büyükelçiliği, ABD yönetiminin Ukrayna ordusuna uranyumlu mermi tedariki kararına tepki göstererek, Washington’u tüm bir nesli yok etmek... 07.09.2023, Sputnik Türkiye
2023-09-07T15:51+0300
2023-09-07T15:51+0300
2023-09-07T15:54+0300
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Büyükelçilikten yapılan açıklamada, Kiev'e seyreltilmiş uranyum mermileri tedarik etmeye karar veren ABD yönetiminin tüm bir nesli yok edeceği belirtildi.Açıklamada, “Yönetimin Kiev'e seyreltilmiş uranyum mermileri sağlama kararı insanlık dışı tutumun göstergesidir. Rusya'yı ‘stratejik yenilgiye uğratma’ fikrine takıntılı olan Washington, yalnızca son Ukraynalıya kadar değil, aynı zamanda koca bir nesli de yok etmeye hazır görünüyor” denildi.ABD yönetiminin seyreltilmiş uranyum teslimatının yaratacağı tehlikenin farkında olduğu ve bilinçli olarak bu tür silahları tedarik ettiğine vurgu yapılan açıklamada, “Mühimmatın patlaması sonucunda hareketli bir radyoaktif bulut oluşuyor. Solunum yollarına, akciğerlere, yemek borusuna yerleşen küçük uranyum parçacıkları, böbreklerde ve karaciğerde birikerek kötü huylu tümörlerin oluşmasına ve tüm vücut fonksiyonlarının baskılanmasına yol açıyor” denilerek, Irak ve Balkanlar'da bu tür mermilerin kullanılmasının sonuçlarına dikkat çekildi.Kiev'e bu tür mühimmatlar sağlayan ABD’nin Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin karşı saldırısının ‘başarısızlığını kabul etmeyi reddederek kendini kandırdığı' değerlendirmesi yapılan açıklamada, “Özel askeri operasyonun seyri değişmeyecek: Rus ordusu Zelenskiy rejimine sağlanan silahları metodik olarak öğütmeye devam edecek” ifadelerine yer verildi.Açıklamada ayrıca, eylemleriyle gerçek yüzünü ortaya koyan ABD yönetiminin hem Ukrayna hem de Avrupalı komşularının geleceğine derinden kayıtsız olduğu vurgusu yapıldı.Daha önce Pentagon, Ukrayna’ya 175 milyon dolar değerindeki yeni askeri yardım paketi kapsamında Abrams tankları için seyreltilmiş uranyum mermileri sağlayacaklarını duyurmuştu.
https://sputniknews.com.tr/20230907/zaharova-bm-sekreterligi-rusyaya-karsi-yukumluluklerini-yerine-getirmek-istemedi-ve-istemiyor-1075272888.html
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uranyum, seyreltilmiş uranyum, ukrayna, ukrayna krizi, mermi, abd, rusya, silah
uranyum, seyreltilmiş uranyum, ukrayna, ukrayna krizi, mermi, abd, rusya, silah
Rusya Büyükelçiliği’nden ABD'nin Kiev'e uranyumlu mermi tedarik etme kararına tepki
15:51 07.09.2023 (güncellendi: 15:54 07.09.2023) Abone ol
Rusya’nın ABD Büyükelçiliği, ABD yönetiminin Ukrayna ordusuna uranyumlu mermi tedariki kararına tepki göstererek, Washington’u tüm bir nesli yok etmek istemekle suçladı.
Büyükelçilikten yapılan açıklamada, Kiev'e seyreltilmiş uranyum mermileri tedarik etmeye karar veren ABD yönetiminin tüm bir nesli yok edeceği belirtildi.
Açıklamada, “Yönetimin Kiev'e seyreltilmiş uranyum mermileri sağlama kararı insanlık dışı tutumun göstergesidir. Rusya'yı ‘stratejik yenilgiye uğratma’ fikrine takıntılı olan Washington, yalnızca son Ukraynalıya kadar değil, aynı zamanda koca bir nesli de yok etmeye hazır görünüyor” denildi.
ABD yönetiminin seyreltilmiş uranyum teslimatının yaratacağı tehlikenin farkında olduğu ve bilinçli olarak bu tür silahları tedarik ettiğine vurgu yapılan açıklamada, “Mühimmatın patlaması sonucunda hareketli bir radyoaktif bulut oluşuyor. Solunum yollarına, akciğerlere, yemek borusuna yerleşen küçük uranyum parçacıkları, böbreklerde ve karaciğerde birikerek kötü huylu tümörlerin oluşmasına ve tüm vücut fonksiyonlarının baskılanmasına yol açıyor” denilerek, Irak ve Balkanlar'da bu tür mermilerin kullanılmasının sonuçlarına dikkat çekildi.
Kiev'e bu tür mühimmatlar sağlayan ABD’nin Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin karşı saldırısının ‘başarısızlığını kabul etmeyi reddederek kendini kandırdığı' değerlendirmesi yapılan açıklamada, “Özel askeri operasyonun seyri değişmeyecek: Rus ordusu Zelenskiy rejimine sağlanan silahları metodik olarak öğütmeye devam edecek” ifadelerine yer verildi.
Açıklamada ayrıca, eylemleriyle gerçek yüzünü ortaya koyan ABD yönetiminin hem Ukrayna hem de Avrupalı komşularının geleceğine derinden kayıtsız olduğu vurgusu yapıldı.
Daha önce Pentagon, Ukrayna’ya 175 milyon dolar değerindeki yeni askeri yardım paketi kapsamında Abrams tankları için seyreltilmiş uranyum mermileri sağlayacaklarını duyurmuştu.