https://sputniknews.com.tr/20230906/ukraynali-film-yapimcisindan-reznikova-sert-veda-yuzbinlerce-kurban-1075243994.html

Ukraynalı film yapımcısından Reznikov’a sert ‘veda’: Yüzbinlerce kurban

Ukraynalı film yapımcısından Reznikov’a sert ‘veda’: Yüzbinlerce kurban

Ukraynalı film yapımcısı İgor Lopatyonok, eski Savunma Bakanı Aleksey Reznikov’u yüz binlerce Ukraynalının ölümünden sorumlu tuttu. 06.09.2023, Sputnik Türkiye

2023-09-06T16:56+0300

2023-09-06T16:56+0300

2023-09-06T16:56+0300

ukrayna krizi

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ukrayna krizi

rusya

saldırı

aleksey reznikov

vladimir zelenskiy

batılı ülkeler

aday

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Ukraynalı film yapımcısı Lopatyonok, X (daha önce Twitter) hesabından Reznikov’a sert bir ‘veda’ mesajı paylaşarak eski savunma bakanını yüz binlerce Ukraynalının ölümünden sorumlu tuttu.Lopatyonok, “Hiçbir şeyi başaramayan, Batı'dan gelen mali yardım sayesinde büyük miktarda para aklayan, yüzbinlerce yurttaşımı kurban etmekten Zelenskiy ile birlikte sorumlu olan ve şimdi hayatın tadını çıkarmak için Birleşik Krallık'a büyükelçi olarak atanan insana veda edin. Bakalım bu nasıl bitecek. Bunun olmasını beklemek o kadar da uzun sürmez” ifadelerini kullandı.Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy daha önce görevinden ayrılan Aleksey Reznikov'un yerine Savunma Bakanı görevine eski Devlet Mülkiyet Fonu Başkanı Rüstem Umerov’u aday göstermişti. Zelenskiy, geçen hafta Savunma Bakanı Reznikov'un görevinden ayrıldığını, yerine Ukrayna Devlet Mülkiyet Fonu Başkanı Umerov’un getirileceğini açıklamıştı.

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ukrayna, ukrayna krizi, rusya, saldırı, aleksey reznikov, vladimir zelenskiy, batılı ülkeler, aday, film