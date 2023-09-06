https://sputniknews.com.tr/20230906/ukraynali-film-yapimcisindan-reznikova-sert-veda-yuzbinlerce-kurban-1075243994.html
Ukraynalı film yapımcısından Reznikov’a sert ‘veda’: Yüzbinlerce kurban
Ukraynalı film yapımcısından Reznikov’a sert ‘veda’: Yüzbinlerce kurban
Ukraynalı film yapımcısı İgor Lopatyonok, eski Savunma Bakanı Aleksey Reznikov’u yüz binlerce Ukraynalının ölümünden sorumlu tuttu. 06.09.2023, Sputnik Türkiye
2023-09-06T16:56+0300
2023-09-06T16:56+0300
2023-09-06T16:56+0300
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Ukraynalı film yapımcısı Lopatyonok, X (daha önce Twitter) hesabından Reznikov’a sert bir ‘veda’ mesajı paylaşarak eski savunma bakanını yüz binlerce Ukraynalının ölümünden sorumlu tuttu.Lopatyonok, “Hiçbir şeyi başaramayan, Batı'dan gelen mali yardım sayesinde büyük miktarda para aklayan, yüzbinlerce yurttaşımı kurban etmekten Zelenskiy ile birlikte sorumlu olan ve şimdi hayatın tadını çıkarmak için Birleşik Krallık'a büyükelçi olarak atanan insana veda edin. Bakalım bu nasıl bitecek. Bunun olmasını beklemek o kadar da uzun sürmez” ifadelerini kullandı.Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy daha önce görevinden ayrılan Aleksey Reznikov'un yerine Savunma Bakanı görevine eski Devlet Mülkiyet Fonu Başkanı Rüstem Umerov’u aday göstermişti. Zelenskiy, geçen hafta Savunma Bakanı Reznikov'un görevinden ayrıldığını, yerine Ukrayna Devlet Mülkiyet Fonu Başkanı Umerov’un getirileceğini açıklamıştı.
https://sputniknews.com.tr/20230906/pentagon-kieve-ay-sonuna-kadar-575-milyar-dolar-tahsis-edilecek-1075243157.html
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ukrayna, ukrayna krizi, rusya, saldırı, aleksey reznikov, vladimir zelenskiy, batılı ülkeler, aday, film
Ukraynalı film yapımcısından Reznikov’a sert ‘veda’: Yüzbinlerce kurban
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Ukraynalı film yapımcısı İgor Lopatyonok, eski Savunma Bakanı Aleksey Reznikov’u yüz binlerce Ukraynalının ölümünden sorumlu tuttu.
Ukraynalı film yapımcısı Lopatyonok, X (daha önce Twitter) hesabından Reznikov’a sert bir ‘veda’ mesajı paylaşarak eski savunma bakanını yüz binlerce Ukraynalının ölümünden sorumlu tuttu.
Lopatyonok, “Hiçbir şeyi başaramayan, Batı'dan gelen mali yardım sayesinde büyük miktarda para aklayan, yüzbinlerce yurttaşımı kurban etmekten Zelenskiy ile birlikte sorumlu olan ve şimdi hayatın tadını çıkarmak için Birleşik Krallık'a büyükelçi olarak atanan insana veda edin. Bakalım bu nasıl bitecek. Bunun olmasını beklemek o kadar da uzun sürmez” ifadelerini kullandı.
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy daha önce görevinden ayrılan Aleksey Reznikov'un yerine Savunma Bakanı görevine eski Devlet Mülkiyet Fonu Başkanı Rüstem Umerov’u aday göstermişti. Zelenskiy, geçen hafta Savunma Bakanı Reznikov'un görevinden ayrıldığını, yerine Ukrayna Devlet Mülkiyet Fonu Başkanı Umerov’un getirileceğini açıklamıştı.