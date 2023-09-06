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SVR Direktörü Narışkin: ABD, uluslararası politikada İngiltere'yi dikkate almıyor
SVR Direktörü Narışkin: ABD, uluslararası politikada İngiltere'yi dikkate almıyor
Rusya Dış İstihbarat Servisi (SVR) Başkanı Sergey Narışkin, ABD'nin uluslararası politikada İngiltere'yi dikkate almadığını ve Londra'yı sadece kendi çıkarları... 06.09.2023, Sputnik Türkiye
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rusya
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Rus Natsionalnaya Oborona (Ulusal Savunma) dergisine demeç veren Narışkin, Anglosaksonlar için 'Rusya'nın ana rakibi' teriminin kullanıp kullanılmayacağı sorusuna yanıt verdi.Narışkin, "Anglosakson elitlerinin birliğini ve uluslararası politikadaki rollerini abartmayacağım, ancak onların hafife almamak da gerekir. Britanya tarafı, ABD-İngiltere tandeminde uzun süredir başat rol değil, kılavuz rolü oynuyor" dedi.İngiltere'nin daimi düşmanları ve dostları bulunmadığını ve Londra için sadece daimi çıkarların olduğunu kaydeden Narışkin, 1856 yılında Eski İngiltere Başbakanı Lord Palmerstone'un tarafından ortaya koyulan bu doktrinin günümüzde ABD tarafından dış politikada ustalıkla kullanıldığını belirtti.Narışkin, ABD'nin İngiliz müttefiklerini uluslararası politikada dikkate almadığını ve onları sadece çıkarları için kullandığını vurguladı.
https://sputniknews.com.tr/20230906/ingiltere-ukraynada-challenger-2-tankinin-vuruldugunu-kabul-etti-1075244950.html
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rusya, ukrayna, sergey narışkin, abd, ingiltere, politika, dış politika, müttefik
rusya, ukrayna, sergey narışkin, abd, ingiltere, politika, dış politika, müttefik

SVR Direktörü Narışkin: ABD, uluslararası politikada İngiltere'yi dikkate almıyor

17:34 06.09.2023 (güncellendi: 17:35 06.09.2023)
© İHA / ETIENNE LAURENTABD Başkanı Joe Biden ve İngiltere Başbakanı Rishi Sunak
ABD Başkanı Joe Biden ve İngiltere Başbakanı Rishi Sunak - Sputnik Türkiye, 1920, 06.09.2023
© İHA / ETIENNE LAURENT
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Rusya Dış İstihbarat Servisi (SVR) Başkanı Sergey Narışkin, ABD'nin uluslararası politikada İngiltere'yi dikkate almadığını ve Londra'yı sadece kendi çıkarları doğrultusunda kullandığını söyledi.
Rus Natsionalnaya Oborona (Ulusal Savunma) dergisine demeç veren Narışkin, Anglosaksonlar için 'Rusya'nın ana rakibi' teriminin kullanıp kullanılmayacağı sorusuna yanıt verdi.

Narışkin, "Anglosakson elitlerinin birliğini ve uluslararası politikadaki rollerini abartmayacağım, ancak onların hafife almamak da gerekir. Britanya tarafı, ABD-İngiltere tandeminde uzun süredir başat rol değil, kılavuz rolü oynuyor" dedi.

İngiltere'nin daimi düşmanları ve dostları bulunmadığını ve Londra için sadece daimi çıkarların olduğunu kaydeden Narışkin, 1856 yılında Eski İngiltere Başbakanı Lord Palmerstone'un tarafından ortaya koyulan bu doktrinin günümüzde ABD tarafından dış politikada ustalıkla kullanıldığını belirtti.

Narışkin, ABD'nin İngiliz müttefiklerini uluslararası politikada dikkate almadığını ve onları sadece çıkarları için kullandığını vurguladı.
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