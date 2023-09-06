https://sputniknews.com.tr/20230906/svr-direktoru-nariskin-abd-uluslararasi-politikada-ingiltereyi-dikkate-almiyor-1075245071.html

SVR Direktörü Narışkin: ABD, uluslararası politikada İngiltere'yi dikkate almıyor

SVR Direktörü Narışkin: ABD, uluslararası politikada İngiltere'yi dikkate almıyor

Rusya Dış İstihbarat Servisi (SVR) Başkanı Sergey Narışkin, ABD'nin uluslararası politikada İngiltere'yi dikkate almadığını ve Londra'yı sadece kendi çıkarları... 06.09.2023, Sputnik Türkiye

2023-09-06T17:34+0300

2023-09-06T17:34+0300

2023-09-06T17:35+0300

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Rus Natsionalnaya Oborona (Ulusal Savunma) dergisine demeç veren Narışkin, Anglosaksonlar için 'Rusya'nın ana rakibi' teriminin kullanıp kullanılmayacağı sorusuna yanıt verdi.Narışkin, "Anglosakson elitlerinin birliğini ve uluslararası politikadaki rollerini abartmayacağım, ancak onların hafife almamak da gerekir. Britanya tarafı, ABD-İngiltere tandeminde uzun süredir başat rol değil, kılavuz rolü oynuyor" dedi.İngiltere'nin daimi düşmanları ve dostları bulunmadığını ve Londra için sadece daimi çıkarların olduğunu kaydeden Narışkin, 1856 yılında Eski İngiltere Başbakanı Lord Palmerstone'un tarafından ortaya koyulan bu doktrinin günümüzde ABD tarafından dış politikada ustalıkla kullanıldığını belirtti.Narışkin, ABD'nin İngiliz müttefiklerini uluslararası politikada dikkate almadığını ve onları sadece çıkarları için kullandığını vurguladı.

https://sputniknews.com.tr/20230906/ingiltere-ukraynada-challenger-2-tankinin-vuruldugunu-kabul-etti-1075244950.html

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rusya, ukrayna, sergey narışkin, abd, ingiltere, politika, dış politika, müttefik