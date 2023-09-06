https://sputniknews.com.tr/20230906/ingiltere-ukraynada-challenger-2-tankinin-vuruldugunu-kabul-etti-1075244950.html
İngiltere, Ukrayna’da Challenger 2 tankının vurulduğunu kabul etti
İngiltere, Ukrayna’da Challenger 2 tankının vurulduğunu kabul etti
İngiltere Savunma Bakanı Grant Shapps, Rus ordusunun Ukrayna’da Challenger 2 tankını yok ettiğini doğruladı. 06.09.2023, Sputnik Türkiye
2023-09-06T17:28+0300
2023-09-06T17:28+0300
2023-09-06T17:28+0300
ukrayna krizi
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ukrayna krizi
tank
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ingiltere savunma bakanlığı
challenger 2
rusya
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Shapps, Sky News televizyonuna açıklamasında, “Bunun öyle olduğunu doğrulayabilirim” ifadesini kullandı.Tankın Rus topçular tarafından vurulduğunu ve yangın söndürme çabaları sırasında tekrar saldırıya uğradığını belirten İngiliz bakan, 6 Ukraynalı askerden oluşan mürettebatın hayatta kalmayı başardığını kaydetti.Bu tür kayıpların savaşlar için özgü olduğunu dile getiren Shapps, Ukrayna’ya yeni tank gönderme niyetinde olmadıklarını belirtti.İngiliz bakan aynı zamanda Ukrayna’ya desteklerini sürdüreceklerinin altını çizdi.
https://sputniknews.com.tr/20230906/30-yil-aradan-sonra-bir-ilk-ingiliz-challenger-2-tanki-ukraynada-yok-edildi-1075226076.html
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ingiltere, ukrayna, ukrayna krizi, tank, imha, grant shapps, ingiltere savunma bakanlığı, challenger 2, rusya
ingiltere, ukrayna, ukrayna krizi, tank, imha, grant shapps, ingiltere savunma bakanlığı, challenger 2, rusya
İngiltere, Ukrayna’da Challenger 2 tankının vurulduğunu kabul etti
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İngiltere Savunma Bakanı Grant Shapps, Rus ordusunun Ukrayna’da Challenger 2 tankını yok ettiğini doğruladı.
Shapps, Sky News televizyonuna açıklamasında, “Bunun öyle olduğunu doğrulayabilirim” ifadesini kullandı.
Tankın Rus topçular tarafından vurulduğunu ve yangın söndürme çabaları sırasında tekrar saldırıya uğradığını belirten İngiliz bakan, 6 Ukraynalı askerden oluşan mürettebatın hayatta kalmayı başardığını kaydetti.
Bu tür kayıpların savaşlar için özgü olduğunu dile getiren Shapps, Ukrayna’ya yeni tank gönderme niyetinde olmadıklarını belirtti.
İngiliz bakan aynı zamanda Ukrayna’ya desteklerini sürdüreceklerinin altını çizdi.