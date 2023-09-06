https://sputniknews.com.tr/20230906/ingiltere-ukraynada-challenger-2-tankinin-vuruldugunu-kabul-etti-1075244950.html

İngiltere, Ukrayna’da Challenger 2 tankının vurulduğunu kabul etti

İngiltere, Ukrayna’da Challenger 2 tankının vurulduğunu kabul etti

İngiltere Savunma Bakanı Grant Shapps, Rus ordusunun Ukrayna’da Challenger 2 tankını yok ettiğini doğruladı. 06.09.2023, Sputnik Türkiye

2023-09-06T17:28+0300

2023-09-06T17:28+0300

2023-09-06T17:28+0300

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ingiltere savunma bakanlığı

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rusya

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Shapps, Sky News televizyonuna açıklamasında, “Bunun öyle olduğunu doğrulayabilirim” ifadesini kullandı.Tankın Rus topçular tarafından vurulduğunu ve yangın söndürme çabaları sırasında tekrar saldırıya uğradığını belirten İngiliz bakan, 6 Ukraynalı askerden oluşan mürettebatın hayatta kalmayı başardığını kaydetti.Bu tür kayıpların savaşlar için özgü olduğunu dile getiren Shapps, Ukrayna’ya yeni tank gönderme niyetinde olmadıklarını belirtti.İngiliz bakan aynı zamanda Ukrayna’ya desteklerini sürdüreceklerinin altını çizdi.

https://sputniknews.com.tr/20230906/30-yil-aradan-sonra-bir-ilk-ingiliz-challenger-2-tanki-ukraynada-yok-edildi-1075226076.html

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ingiltere, ukrayna, ukrayna krizi, tank, imha, grant shapps, ingiltere savunma bakanlığı, challenger 2, rusya