https://sputniknews.com.tr/20230906/putin-ve-veliaht-prens-selman-opec-mutabakatini-konustu-kuresel-piyasaya-istikrar-kazandiracak-1075240551.html
Putin ve Veliaht Prens Selman, OPEC+ mutabakatını konuştu: 'Küresel piyasaya istikrar kazandıracak'
Putin ve Veliaht Prens Selman, OPEC+ mutabakatını konuştu: 'Küresel piyasaya istikrar kazandıracak'
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman telefon görüşmesi gerçekleştirdi. 06.09.2023, Sputnik Türkiye
2023-09-06T15:37+0300
2023-09-06T15:37+0300
2023-09-06T15:37+0300
brics
brics zirvesi
kral selman
muhammed bin selman
suudi veliaht prensi muhammed bin selman (mbs)
rusya
dünya
ekonomi
opec
opec+
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Kremlin'den telefon görüşmesi hakkında yapılan açıklamaya göre Rusya ve Suudi Arabistan'ın OPEC+ formatındaki ikili işbirliğini takdir eden liderler, petrol üretimini kısıtlama mutabakatını ele aldı.Putin ve Selman, petrol üretiminin kısıtlanmasının yanı sıra hammadde ihracatının kısıtlanması konusundaki gönüllü yükümlülüklerle ilgili mutabakatların küresel enerji piyasasında istikrarın sağlanmasına imkan tanıyacağını ifade etti.Selman, BRICS üyeliği için teşekkür ettiVeliaht Prens Selman, Suudi Arabistan'ın BRICS üyeliğine kabulü konusunda Rus tarafının sergilediği tutarlı destek için Putin'e minnettar olduğunu söyledi. Rus lider, Selman'ı Riyad'ın BRICS üyeliğine kabulü nedeniyle tebrik etti ve 2024 yılında Rusya'nın dönem başkanlığındaki önceliklerini anlattı.Güney Afrika'nın Johannesburg kentinde gerçekleştirilen 15. BRICS Zirvesi'nde liderler, Arjantin, İran, Suudi Arabistan, Mısır, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Etiyopya'nın birliğe üyelik başvurularını onaylamıştı. Karar, 1 Ocak 2024'ten itibaren yürürlüğe girecek.Liderler, bireysel temasları sürdürecekTicaret, ekonomi, ulaşım, lojistik ve yatırım alanlarındaki güncel konulara değinerek Rusya ve Suudi Arabistan arasındaki çok yönlü işbirliğinin gelişmesinden duydukları dile getiren Putin ve Selman, bireysel temasları sürdürmeyi kararlaştırdı.
https://sputniknews.com.tr/20230902/abdli-ekonomist-sachs-brics-dolarin-hakimiyetini-sona-erdirecek-1075122706.html
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brics, brics zirvesi, kral selman, muhammed bin selman, suudi veliaht prensi muhammed bin selman (mbs), rusya, ekonomi, opec, opec+
brics, brics zirvesi, kral selman, muhammed bin selman, suudi veliaht prensi muhammed bin selman (mbs), rusya, ekonomi, opec, opec+
Putin ve Veliaht Prens Selman, OPEC+ mutabakatını konuştu: 'Küresel piyasaya istikrar kazandıracak'
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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Kremlin'den telefon görüşmesi hakkında yapılan açıklamaya göre Rusya ve Suudi Arabistan'ın OPEC+ formatındaki ikili işbirliğini takdir eden liderler, petrol üretimini kısıtlama mutabakatını ele aldı.
Putin ve Selman, petrol üretiminin kısıtlanmasının yanı sıra hammadde ihracatının kısıtlanması konusundaki gönüllü yükümlülüklerle ilgili mutabakatların küresel enerji piyasasında istikrarın sağlanmasına imkan tanıyacağını ifade etti.
Selman, BRICS üyeliği için teşekkür etti
Veliaht Prens Selman, Suudi Arabistan'ın BRICS üyeliğine kabulü konusunda Rus tarafının sergilediği tutarlı destek için Putin'e minnettar olduğunu söyledi. Rus lider, Selman'ı Riyad'ın BRICS üyeliğine kabulü nedeniyle tebrik etti ve 2024 yılında Rusya'nın dönem başkanlığındaki önceliklerini anlattı.
Güney Afrika'nın Johannesburg kentinde gerçekleştirilen 15. BRICS Zirvesi'nde liderler, Arjantin, İran, Suudi Arabistan, Mısır, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Etiyopya'nın birliğe üyelik başvurularını onaylamıştı. Karar, 1 Ocak 2024'ten itibaren yürürlüğe girecek.
Liderler, bireysel temasları sürdürecek
Ticaret, ekonomi, ulaşım, lojistik ve yatırım alanlarındaki güncel konulara değinerek Rusya ve Suudi Arabistan arasındaki çok yönlü işbirliğinin gelişmesinden duydukları dile getiren Putin ve Selman, bireysel temasları sürdürmeyi kararlaştırdı.