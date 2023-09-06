https://sputniknews.com.tr/20230906/putin-ve-veliaht-prens-selman-opec-mutabakatini-konustu-kuresel-piyasaya-istikrar-kazandiracak-1075240551.html

Putin ve Veliaht Prens Selman, OPEC+ mutabakatını konuştu: 'Küresel piyasaya istikrar kazandıracak'

Putin ve Veliaht Prens Selman, OPEC+ mutabakatını konuştu: 'Küresel piyasaya istikrar kazandıracak'

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman telefon görüşmesi gerçekleştirdi. 06.09.2023, Sputnik Türkiye

2023-09-06T15:37+0300

2023-09-06T15:37+0300

2023-09-06T15:37+0300

brics

brics zirvesi

kral selman

muhammed bin selman

suudi veliaht prensi muhammed bin selman (mbs)

rusya

dünya

ekonomi

opec

opec+

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/103641/59/1036415958_0:166:4919:2933_1920x0_80_0_0_c20644d4c58864bc4574cdcec2ac8938.jpg

Kremlin'den telefon görüşmesi hakkında yapılan açıklamaya göre Rusya ve Suudi Arabistan'ın OPEC+ formatındaki ikili işbirliğini takdir eden liderler, petrol üretimini kısıtlama mutabakatını ele aldı.Putin ve Selman, petrol üretiminin kısıtlanmasının yanı sıra hammadde ihracatının kısıtlanması konusundaki gönüllü yükümlülüklerle ilgili mutabakatların küresel enerji piyasasında istikrarın sağlanmasına imkan tanıyacağını ifade etti.Selman, BRICS üyeliği için teşekkür ettiVeliaht Prens Selman, Suudi Arabistan'ın BRICS üyeliğine kabulü konusunda Rus tarafının sergilediği tutarlı destek için Putin'e minnettar olduğunu söyledi. Rus lider, Selman'ı Riyad'ın BRICS üyeliğine kabulü nedeniyle tebrik etti ve 2024 yılında Rusya'nın dönem başkanlığındaki önceliklerini anlattı.Güney Afrika'nın Johannesburg kentinde gerçekleştirilen 15. BRICS Zirvesi'nde liderler, Arjantin, İran, Suudi Arabistan, Mısır, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Etiyopya'nın birliğe üyelik başvurularını onaylamıştı. Karar, 1 Ocak 2024'ten itibaren yürürlüğe girecek.Liderler, bireysel temasları sürdürecekTicaret, ekonomi, ulaşım, lojistik ve yatırım alanlarındaki güncel konulara değinerek Rusya ve Suudi Arabistan arasındaki çok yönlü işbirliğinin gelişmesinden duydukları dile getiren Putin ve Selman, bireysel temasları sürdürmeyi kararlaştırdı.

https://sputniknews.com.tr/20230902/abdli-ekonomist-sachs-brics-dolarin-hakimiyetini-sona-erdirecek-1075122706.html

rusya

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

brics, brics zirvesi, kral selman, muhammed bin selman, suudi veliaht prensi muhammed bin selman (mbs), rusya, ekonomi, opec, opec+