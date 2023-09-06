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https://sputniknews.com.tr/20230906/putin-ve-veliaht-prens-selman-opec-mutabakatini-konustu-kuresel-piyasaya-istikrar-kazandiracak-1075240551.html
Putin ve Veliaht Prens Selman, OPEC+ mutabakatını konuştu: 'Küresel piyasaya istikrar kazandıracak'
Putin ve Veliaht Prens Selman, OPEC+ mutabakatını konuştu: 'Küresel piyasaya istikrar kazandıracak'
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman telefon görüşmesi gerçekleştirdi. 06.09.2023, Sputnik Türkiye
2023-09-06T15:37+0300
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Kremlin'den telefon görüşmesi hakkında yapılan açıklamaya göre Rusya ve Suudi Arabistan'ın OPEC+ formatındaki ikili işbirliğini takdir eden liderler, petrol üretimini kısıtlama mutabakatını ele aldı.Putin ve Selman, petrol üretiminin kısıtlanmasının yanı sıra hammadde ihracatının kısıtlanması konusundaki gönüllü yükümlülüklerle ilgili mutabakatların küresel enerji piyasasında istikrarın sağlanmasına imkan tanıyacağını ifade etti.Selman, BRICS üyeliği için teşekkür ettiVeliaht Prens Selman, Suudi Arabistan'ın BRICS üyeliğine kabulü konusunda Rus tarafının sergilediği tutarlı destek için Putin'e minnettar olduğunu söyledi. Rus lider, Selman'ı Riyad'ın BRICS üyeliğine kabulü nedeniyle tebrik etti ve 2024 yılında Rusya'nın dönem başkanlığındaki önceliklerini anlattı.Güney Afrika'nın Johannesburg kentinde gerçekleştirilen 15. BRICS Zirvesi'nde liderler, Arjantin, İran, Suudi Arabistan, Mısır, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Etiyopya'nın birliğe üyelik başvurularını onaylamıştı. Karar, 1 Ocak 2024'ten itibaren yürürlüğe girecek.Liderler, bireysel temasları sürdürecekTicaret, ekonomi, ulaşım, lojistik ve yatırım alanlarındaki güncel konulara değinerek Rusya ve Suudi Arabistan arasındaki çok yönlü işbirliğinin gelişmesinden duydukları dile getiren Putin ve Selman, bireysel temasları sürdürmeyi kararlaştırdı.
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Putin ve Veliaht Prens Selman, OPEC+ mutabakatını konuştu: 'Küresel piyasaya istikrar kazandıracak'

15:37 06.09.2023
© AFP 2023 / Ludovic MARINSuudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman-Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin
Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman-Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin - Sputnik Türkiye, 1920, 06.09.2023
© AFP 2023 / Ludovic MARIN
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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Kremlin'den telefon görüşmesi hakkında yapılan açıklamaya göre Rusya ve Suudi Arabistan'ın OPEC+ formatındaki ikili işbirliğini takdir eden liderler, petrol üretimini kısıtlama mutabakatını ele aldı.

Putin ve Selman, petrol üretiminin kısıtlanmasının yanı sıra hammadde ihracatının kısıtlanması konusundaki gönüllü yükümlülüklerle ilgili mutabakatların küresel enerji piyasasında istikrarın sağlanmasına imkan tanıyacağını ifade etti.

Selman, BRICS üyeliği için teşekkür etti

Veliaht Prens Selman, Suudi Arabistan'ın BRICS üyeliğine kabulü konusunda Rus tarafının sergilediği tutarlı destek için Putin'e minnettar olduğunu söyledi. Rus lider, Selman'ı Riyad'ın BRICS üyeliğine kabulü nedeniyle tebrik etti ve 2024 yılında Rusya'nın dönem başkanlığındaki önceliklerini anlattı.

Güney Afrika'nın Johannesburg kentinde gerçekleştirilen 15. BRICS Zirvesi'nde liderler, Arjantin, İran, Suudi Arabistan, Mısır, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Etiyopya'nın birliğe üyelik başvurularını onaylamıştı. Karar, 1 Ocak 2024'ten itibaren yürürlüğe girecek.

Liderler, bireysel temasları sürdürecek

Ticaret, ekonomi, ulaşım, lojistik ve yatırım alanlarındaki güncel konulara değinerek Rusya ve Suudi Arabistan arasındaki çok yönlü işbirliğinin gelişmesinden duydukları dile getiren Putin ve Selman, bireysel temasları sürdürmeyi kararlaştırdı.
Dolar - Sputnik Türkiye, 1920, 02.09.2023
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ABD’li ekonomist Sachs: BRICS doların hakimiyetini sona erdirecek
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