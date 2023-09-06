https://sputniknews.com.tr/20230906/odeme-icin-son-tarih-gelir-idaresi-baskanligindan-ek-mtv-aciklamasi-1075237981.html
Ödeme için son tarih: Gelir İdaresi Başkanlığı'ndan 'ek MTV' açıklaması
Ödeme için son tarih: Gelir İdaresi Başkanlığı'ndan 'ek MTV' açıklaması
Ek Motorlu Taşıtlar Vergisi'nin (MTV) 2023 yılı birinci taksitinin bugün gün sonuna kadar ödenmesi gerekiyor. Gelir İdaresi Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada... 06.09.2023, Sputnik Türkiye
2023-09-06T13:15+0300
2023-09-06T13:15+0300
2023-09-06T13:15+0300
ekonomi
mtv
motorlu taşıtlar vergisi (mtv)
anayasa mahkemesi (aym)
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Ek Motorlu Taşıtlar Vergisi'nin (MTV) ilk taksiti için ödeme süresi bugün sona eriyor. Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) internet sitesinde yer alan açıklamada, ek MTV'nin, 6 Şubat 2023 tarihinde gerçekleşen, 11 ilde geniş çaplı yıkıma sebep olan ve yaklaşık 13 milyon insanın hayatını etkileyen deprem felaketinin getirdiği zararların telafisinde kullanılmak üzere ihdas edilmiş yeni bir vergi olduğuna işaret edildi.AYM'nin henüz karar vermediği vurgulandıSöz konusu verginin Anayasa Mahkemesince iptal edildiği yönünde yanlış ve yanıltıcı haberler yapıldığına işaret edilen açıklamada, "Ek MTV'yle ilgili olarak Anayasa Mahkemesi'ne açılan davada henüz herhangi bir karar verilmemiştir. Mükelleflerimizin gerçek dışı haberlere itibar etmemeleri ve ödeme süresi içinde ödemelerini yapmalarının menfaatleri gereği olduğunu önemle hatırlatırız" ifadesine yer verildi.Söz konusu verginin 31 Ağustos olan birinci taksitinin ödeme süresinin, ödemelerde kolaylık sağlanması amacıyla uzatıldığının anımsatıldığı açıklamada, söz konusu sürenin bugün gün sonunda dolacağı aktarıldı.
https://sputniknews.com.tr/20230906/arac-sahiplerini-ilgilendiriyor-ek-mtvde-ilk-taksit-icin-son-gun-1075228212.html
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mtv, motorlu taşıtlar vergisi (mtv), anayasa mahkemesi (aym)
mtv, motorlu taşıtlar vergisi (mtv), anayasa mahkemesi (aym)
Ödeme için son tarih: Gelir İdaresi Başkanlığı'ndan 'ek MTV' açıklaması
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Ek Motorlu Taşıtlar Vergisi'nin (MTV) 2023 yılı birinci taksitinin bugün gün sonuna kadar ödenmesi gerekiyor. Gelir İdaresi Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Ek MTV'yle ilgili olarak Anayasa Mahkemesine açılan davada henüz herhangi bir karar verilmemiştir" denildi.
Ek Motorlu Taşıtlar Vergisi'nin (MTV) ilk taksiti için ödeme süresi bugün sona eriyor. Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) internet sitesinde yer alan açıklamada, ek MTV'nin, 6 Şubat 2023 tarihinde gerçekleşen, 11 ilde geniş çaplı yıkıma sebep olan ve yaklaşık 13 milyon insanın hayatını etkileyen deprem felaketinin getirdiği zararların telafisinde kullanılmak üzere ihdas edilmiş yeni bir vergi olduğuna işaret edildi.
AYM'nin henüz karar vermediği vurgulandı
Söz konusu verginin Anayasa Mahkemesince iptal edildiği yönünde yanlış ve yanıltıcı haberler yapıldığına işaret edilen açıklamada, "Ek MTV'yle ilgili olarak Anayasa Mahkemesi'ne açılan davada henüz herhangi bir karar verilmemiştir. Mükelleflerimizin gerçek dışı haberlere itibar etmemeleri ve ödeme süresi içinde ödemelerini yapmalarının menfaatleri gereği olduğunu önemle hatırlatırız" ifadesine yer verildi.
Söz konusu verginin 31 Ağustos olan birinci taksitinin ödeme süresinin, ödemelerde kolaylık sağlanması amacıyla uzatıldığının anımsatıldığı açıklamada, söz konusu sürenin bugün gün sonunda dolacağı aktarıldı.