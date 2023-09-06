https://sputniknews.com.tr/20230906/muharrem-ince-ve-meral-aksener-iyi-parti-genel-merkezinde-bir-araya-geldi-1075243888.html
Muharrem İnce ve Meral Akşener, İYİ Parti Genel Merkezi'nde bir araya geldi
Muharrem İnce ve Meral Akşener, İYİ Parti Genel Merkezi'nde bir araya geldi
Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener İYİ Parti Genel Merkezi’nde bir araya geldi. 06.09.2023, Sputnik Türkiye
2023-09-06T16:55+0300
2023-09-06T16:55+0300
2023-09-06T16:55+0300
politika
muharrem ince
meral akşener
iyi parti
ittifak
memleket partisi
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İnce’yi İYİ Parti Genel Merkezi önünde Genel Başkan Yardımcısı Buğra Kavuncu ve Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu karşıladı.14.00’te başlayan görüşmenin içeriğine dair bilgi verilmezken İnce’nin görüşmenin ardından açıklama yapacağı ifade edildi.Muharrem İnce, geçtiğimiz hafta düzenlediği basın toplantısında muhalefet partilerine ittifak kurulması çağrısı yapmıştı.
https://sputniknews.com.tr/20230829/muharrem-ince-yerel-secimlerde-partimizi-en-guclu-sekilde-savunacagiz-ama-ittifaklara-acigiz-1075024918.html
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muharrem ince, meral akşener, iyi parti, ittifak, memleket partisi
muharrem ince, meral akşener, iyi parti, ittifak, memleket partisi
Muharrem İnce ve Meral Akşener, İYİ Parti Genel Merkezi'nde bir araya geldi
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Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener İYİ Parti Genel Merkezi’nde bir araya geldi.
İnce’yi İYİ Parti Genel Merkezi önünde Genel Başkan Yardımcısı Buğra Kavuncu ve Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu karşıladı.
14.00’te başlayan görüşmenin içeriğine dair bilgi verilmezken İnce’nin görüşmenin ardından açıklama yapacağı ifade edildi.
Muharrem İnce, geçtiğimiz hafta düzenlediği basın toplantısında muhalefet partilerine ittifak kurulması çağrısı yapmıştı.