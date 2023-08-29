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https://sputniknews.com.tr/20230829/muharrem-ince-yerel-secimlerde-partimizi-en-guclu-sekilde-savunacagiz-ama-ittifaklara-acigiz-1075024918.html
Muharrem İnce: Yerel seçimlerde partimizi en güçlü şekilde savunacağız ama ittifaklara açığız
Muharrem İnce: Yerel seçimlerde partimizi en güçlü şekilde savunacağız ama ittifaklara açığız
Memleket Partisi Genel Başkanı İnce, yerel seçimlere ilişkin "Yerel seçimlerde partimizi en güçlü şekilde savunacağız, en güçlü şekilde hazırlanacağız ama... 29.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-29T18:05+0300
2023-08-29T18:05+0300
politika
yerel seçimler
muharrem ince
aday
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Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, 2024 yerel seçimlerinde partisinin Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Başkan adayının Mahir Bakan, Nazilli Belediye Başkan adayının Ali Çetinkaya olduğunu söyledi.İnce, Parti Meclisi (PM) üyeleri ve il başkanlarının katılımıyla Ankara'da bir otelde düzenlenen toplantının ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.PM ve tüm il başkanlarıyla yerel seçimleri değerlendirdiklerini belirten İnce, Memleket Partisi olarak oy birliğiyle yerel seçimlerde yarışma kararı aldıklarını bildirdi.İnce, altılı masanın Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili Seçimleri sürecindeki politikalarını eleştirerek, FETÖ'cülerle yakın ilişki kurulduğunu, FETÖ'cülerin, kendisi ve partisiyle ilgili sahte dekont ve kasetleri gerçek gibi paylaştıklarını aktardı.Muhalefet partilerine, siyasi parti üyelerinin söz sahibi olduğu ve genel başkanların "diktatör" olmadığı bir ittifak kurma çağrısında bulunan İnce, "Gelin bunu yapalım, Türkiye'nin önünü açalım. Tayyip Erdoğan düşmanlığı üzerinden seçim kazanılmaz, projeyle kazanılır, demokrasi vaadiyle söylediklerinle kazanılır" diye konuştu.İnce, PM'nin oy birliğiyle 2 belediye başkan adayını belirlediğini açıklayarak, şunları söyledi:"Yerel seçimlere kendi adaylarınızla mı gireceksiniz, yoksa İstanbul, Ankara, İzmir gibi büyükşehirlerde ortak aday mı çıkarılacak?" sorusuna İnce, "Gönül ister ki 81 ilde de seçime girmek. Milletvekili Seçimi'nde 80 ilde girdik. Gönül onu arzu eder ama o kadar bir yapı olur, olmaz, onu henüz bilmiyorum" yanıtını verdi.İnce, 14 Mayıs'ta yapılan Cumhurbaşkanı Seçimi sürecinde adaylığını geri çekme baskısının yerel seçimlerde yapılması durumunda tavrının ne olacağı sorusunu, "Kara kedi her zaman bal yemez. O geçti, bir seferdi. Bir alacağımız var oradan zaten. Milleti kandırdılar, 'Yüzde 60 ile seçimi alıyoruz, çekil.' diye kandırdılar. Yok öyle bir şey" şeklinde cevapladı.
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yerel seçimler, muharrem ince, aday

Muharrem İnce: Yerel seçimlerde partimizi en güçlü şekilde savunacağız ama ittifaklara açığız

18:05 29.08.2023
© AA / Berke BayurMuharrem İnce
Muharrem İnce - Sputnik Türkiye, 1920, 29.08.2023
© AA / Berke Bayur
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Memleket Partisi Genel Başkanı İnce, yerel seçimlere ilişkin "Yerel seçimlerde partimizi en güçlü şekilde savunacağız, en güçlü şekilde hazırlanacağız ama ittifaklara açığız" dedi.
Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, 2024 yerel seçimlerinde partisinin Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Başkan adayının Mahir Bakan, Nazilli Belediye Başkan adayının Ali Çetinkaya olduğunu söyledi.
İnce, Parti Meclisi (PM) üyeleri ve il başkanlarının katılımıyla Ankara'da bir otelde düzenlenen toplantının ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.
PM ve tüm il başkanlarıyla yerel seçimleri değerlendirdiklerini belirten İnce, Memleket Partisi olarak oy birliğiyle yerel seçimlerde yarışma kararı aldıklarını bildirdi.
İnce, altılı masanın Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili Seçimleri sürecindeki politikalarını eleştirerek, FETÖ'cülerle yakın ilişki kurulduğunu, FETÖ'cülerin, kendisi ve partisiyle ilgili sahte dekont ve kasetleri gerçek gibi paylaştıklarını aktardı.
Muhalefet partilerine, siyasi parti üyelerinin söz sahibi olduğu ve genel başkanların "diktatör" olmadığı bir ittifak kurma çağrısında bulunan İnce, "Gelin bunu yapalım, Türkiye'nin önünü açalım. Tayyip Erdoğan düşmanlığı üzerinden seçim kazanılmaz, projeyle kazanılır, demokrasi vaadiyle söylediklerinle kazanılır" diye konuştu.
İnce, PM'nin oy birliğiyle 2 belediye başkan adayını belirlediğini açıklayarak, şunları söyledi:
"Ali Çetinkaya, Nazilli Belediye Başkan adayımızdır. Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkan adayımız Mahir Bakan'dır. Yerel seçimlerde partimizi en güçlü şekilde savunacağız, en güçlü şekilde hazırlanacağız ama ittifaklara açığız. Genel başkanların arka odada, kimsenin bilmediği, MYK'sının, ortaklarının dahi bilmediği bakanlık paylaşımlarının değil, parti meclisinin oy birliği, bütün üyelerin söz sahibi olduğu referandum yapılabilen siyasi ittifakların önü açılmalıdır Türkiye'de. Memleket Partisi olarak buna da hazırız."
"Yerel seçimlere kendi adaylarınızla mı gireceksiniz, yoksa İstanbul, Ankara, İzmir gibi büyükşehirlerde ortak aday mı çıkarılacak?" sorusuna İnce, "Gönül ister ki 81 ilde de seçime girmek. Milletvekili Seçimi'nde 80 ilde girdik. Gönül onu arzu eder ama o kadar bir yapı olur, olmaz, onu henüz bilmiyorum" yanıtını verdi.
İnce, 14 Mayıs'ta yapılan Cumhurbaşkanı Seçimi sürecinde adaylığını geri çekme baskısının yerel seçimlerde yapılması durumunda tavrının ne olacağı sorusunu, "Kara kedi her zaman bal yemez. O geçti, bir seferdi. Bir alacağımız var oradan zaten. Milleti kandırdılar, 'Yüzde 60 ile seçimi alıyoruz, çekil.' diye kandırdılar. Yok öyle bir şey" şeklinde cevapladı.
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