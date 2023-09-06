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https://sputniknews.com.tr/20230906/kirklarelini-sel-vurdu-kaybolan-4-kisiden-birinin-cansiz-bedenine-ulasildi-1075230907.html
Kırklareli'ni sel vurdu, can kaybı 3'e yükseldi: 3 kişi aranıyor
Kırklareli'ni sel vurdu, can kaybı 3'e yükseldi: 3 kişi aranıyor
Kırklareli'nin Demirköy ilçesine bağlı İğneada beldesindeki selde kaybolan 4 kişiden birinin cansız bedenine ulaşıldı, 3 kişiyi arama çalışması devam ediyor. 06.09.2023, Sputnik Türkiye
2023-09-06T09:11+0300
2023-09-06T09:22+0300
ekonomi
sel
kırklareli
bungalov
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AFAD, Sahil Güvenlik Komutanlığı, Jandarma Arama Kurtarma, itfaiye, Ulusal Medikal Kurtarma ekipleri, Polis Arama Kurtarma Timleri ve askeri birlikler, selin sürüklediği bungalov evlerin bulunduğu alanda kaybolanları aramayı sürdürüyor.Suyun çekildiği tesisin bulunduğu alan ve çevresindeki çalışmalarda ekipler, selle gelen tomruk ve ağaçların çevresine ve altlarına bakıyor.Çok sayıda ekibin çalışma yürüttüğü alanda iş makineleri de öbeklenmiş kütük, tomruk ve ağaç birikintilerini kaldırıyor.Hayatını kaybedenlerin sayısı 3'e yükseldiEkipler, ormanlık alanda bir erkek cesedi buldu. Böylece İğneada beldesindeki selde yaşamını yitirenlerin sayısı 3'e yükseldi. Kayıp 3 kişiyi arama çalışmaları sürüyor.Kırklareli'nin Demirköy ilçesinde dün sabaha karşı başlayan sağanak, İğneada beldesinde su baskınları ve dere taşkınlarına yol açmıştı. Yağış nedeniyle Değirmen Deresi'nden taşan suyun Demirköy ile İğneada'yı birbirine bağlayan kara yolundan akması nedeniyle bir süre yol trafiğe kapatılmış, suların çekilmesi sonrası trafik akışı yeniden başlamıştı.Ormancılık faaliyetlerinin sürdürüldüğü bölgede dizili tomruklar sel suları ile sürüklenerek bungalov evlerin bulunduğu tesise ulaşmış, bu tomrukların da etkisiyle evler sürüklenmişti. Bölgeye AFAD, İl Özel İdaresi, Sahil Güvenlik, itfaiye ve UMKE ekipleri ile askeri birlikler sevk edilmişti. Ekipler tesiste kalan 12 kişiden taşkının ardından haber alınamaması üzerine arama kurtarma çalışması başlatmıştı. Ormanda mahsur kalanlardan 6'sı kurtarılmış, 2 kişinin ise cansız bedenine ulaşılmıştı.
https://sputniknews.com.tr/20230906/meteorolojiden-marmara-icin-uyari-istanbulda-sele-neden-olan-yagislar-surecek-mi-1075228536.html
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sel, kırklareli, bungalov
sel, kırklareli, bungalov

Kırklareli'ni sel vurdu, can kaybı 3'e yükseldi: 3 kişi aranıyor

09:11 06.09.2023 (güncellendi: 09:22 06.09.2023)
© AA / Özgün TiranKırklareli sel
Kırklareli sel - Sputnik Türkiye, 1920, 06.09.2023
© AA / Özgün Tiran
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Kırklareli'nin Demirköy ilçesine bağlı İğneada beldesindeki selde kaybolan 4 kişiden birinin cansız bedenine ulaşıldı, 3 kişiyi arama çalışması devam ediyor.
AFAD, Sahil Güvenlik Komutanlığı, Jandarma Arama Kurtarma, itfaiye, Ulusal Medikal Kurtarma ekipleri, Polis Arama Kurtarma Timleri ve askeri birlikler, selin sürüklediği bungalov evlerin bulunduğu alanda kaybolanları aramayı sürdürüyor.
Suyun çekildiği tesisin bulunduğu alan ve çevresindeki çalışmalarda ekipler, selle gelen tomruk ve ağaçların çevresine ve altlarına bakıyor.
Çok sayıda ekibin çalışma yürüttüğü alanda iş makineleri de öbeklenmiş kütük, tomruk ve ağaç birikintilerini kaldırıyor.

Hayatını kaybedenlerin sayısı 3'e yükseldi

Ekipler, ormanlık alanda bir erkek cesedi buldu. Böylece İğneada beldesindeki selde yaşamını yitirenlerin sayısı 3'e yükseldi. Kayıp 3 kişiyi arama çalışmaları sürüyor.
Kırklareli'nin Demirköy ilçesinde dün sabaha karşı başlayan sağanak, İğneada beldesinde su baskınları ve dere taşkınlarına yol açmıştı. Yağış nedeniyle Değirmen Deresi'nden taşan suyun Demirköy ile İğneada'yı birbirine bağlayan kara yolundan akması nedeniyle bir süre yol trafiğe kapatılmış, suların çekilmesi sonrası trafik akışı yeniden başlamıştı.
Ormancılık faaliyetlerinin sürdürüldüğü bölgede dizili tomruklar sel suları ile sürüklenerek bungalov evlerin bulunduğu tesise ulaşmış, bu tomrukların da etkisiyle evler sürüklenmişti. Bölgeye AFAD, İl Özel İdaresi, Sahil Güvenlik, itfaiye ve UMKE ekipleri ile askeri birlikler sevk edilmişti. Ekipler tesiste kalan 12 kişiden taşkının ardından haber alınamaması üzerine arama kurtarma çalışması başlatmıştı. Ormanda mahsur kalanlardan 6'sı kurtarılmış, 2 kişinin ise cansız bedenine ulaşılmıştı.
İstanbul sel - Sputnik Türkiye, 1920, 06.09.2023
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