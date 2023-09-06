https://sputniknews.com.tr/20230906/endonezyanin-da-hindistan-yerine-bharat-ifadesini-kullandigi-ortaya-cikti-1075252810.html

Endonezya'nın da 'Hindistan' yerine 'Bharat' ifadesini kullandığı ortaya çıktı

Endonezya'nın da 'Hindistan' yerine 'Bharat' ifadesini kullandığı ortaya çıktı

Endonezya'nın, Güneydoğu Asya Uluslar Birliği (ASEAN) Zirvesi için Hindistan Başbakanı Narendra Modi'ye gönderdiği davetiyede, "Hindistan" yerine "Bharat"... 06.09.2023, Sputnik Türkiye

2023-09-06T21:22+0300

2023-09-06T21:22+0300

2023-09-06T21:23+0300

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hindistan başbakanı narendra modi

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indistan'ın başkenti Yeni Delhi'de düzenlenecek G20 Zirvesi yemek davetiyesinde, Cumhurbaşkanı Droupadi Murmu'nun "Hindistan Cumhurbaşkanı" yerine "Bharat Cumhurbaşkanı" olarak yazılması tartışmaları sürerken Endonezya'nın da benzeri bir düzenlemeye gittiği belirtildi.Hindistan Başbakanı Modi'nin partisi BJP Sözcüsü Sambit Patra, X sosyal medya platformu üzerinden Endonezya'nın Modi'ye gönderdiği ASEAN davet mektubunu paylaştı.Mektupta Modi için "Bharat Başbakanı" tanımlaması kullanıldığı görüldü.'Bharat' ifadesi tartışmalara yol açmıştıHindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de düzenlenecek G20 Zirvesi yemek davetiyesinde, Cumhurbaşkanı Droupadi Murmu'nun "Hindistan Cumhurbaşkanı" yerine "Bharat Cumhurbaşkanı" olarak yazılması tartışmalara yol açmıştı.India Today sitesinin haberine göre, muhalefet 9-10 Eylül'de Yeni Delhi'de düzenlenecek G20 Zirvesi açılış yemeği davetiyesinde, ülke isminden bahsedilirken "Bharat" ifadesinin kullanılmasına tepki göstermişti.Hindistan Ulusal Kongresi Milletvekili Jairam Ramesh, X sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, ülke anayasasının 1. maddesindeki "Hindistan, yani Bharat" ifadesinde ikinci isim tercih edildiğini ima ederek, aynı maddede bulunan Hindistan'ın federal yapısının da "artık saldırı altında olduğu" eleştirisini yapmıştı.İktidardaki Bharatiya Janata Partisi (BJP) Milletvekili Harnath Singh Yadav ise tepkilere ilişkin "Tüm ülke, 'Hindistan' yerine 'Bharat' kelimesini kullanmamızı istiyor. 'Hindistan' İngilizler tarafından bize yöneltilen bir hakarettir ancak 'Bharat' kültürümüzün bir simgesidir." diyerek, bu konuda anayasal değişikliğe gidilmesi çağrısında bulunmuştu.'Bharat' ifadesi anayasada geçiyor"Hindistan yani Bharat" ifadesiyle başlayan anayasanın 1. maddesi, ülke isminin resmi olarak "Hindistan"ın yanı sıra "Bharat" ifadesiyle de anılabileceğini gösteriyor.Parlamentonun 18-22 Eylül'de yapılması planlanan henüz gündemi açıklanmamış özel oturumunda, bu değişikliğin gündeme getirileceği ve resmi olarak isim değişikliği için bir tasarı sunulabileceği iddiaları tartışmalara yol açtı.Tartışmanın temel noktası ise yönetimin anayasada değişiklik yaparak "Hindistan"ı kaldırıp 'Bharat'ı tek resmi isim haline getirmeyi planlayıp planlamadığı yönünde.Sadece "Bharat"ın kullanılması için anayasal değişikliğe ihtiyaç varHindistan hükümetinin, ülke ismini sadece "Bharat" olarak kullanmaya karar vermesi durumunda anayasanın 1. maddesini değiştirmek için yasa tasarısı sunması gerekiyor.Hükümet, Madde 1'de yapılacak herhangi bir değişiklik için Meclis üyelerinin en az üçte ikisinin oylarını almak zorunda.Hindistan Yüksek Mahkemesi, 2020'de isim değişikliğini talep eden başvuruyu reddetmiş, bu talebin bir temsile dönüştürülebileceğini ve uygun bir karar için merkezi hükümete iletilmesi tavsiyesinde bulunmuştu. Mahkemenin Başyargıcı da "Bharat ve Hindistan'ın ikisi de anayasada yer alıyor. Hindistan'a anayasada zaten Bharat deniyor" açıklamasını yapmıştı.BJP'den parlamentonun üst kanadı olan Rajya Sabha Üyesi Naresh Bansal, parlamento oturumunda, "Hindistan" ifadesinin "sömürge dönemi köleliği" simgelediğini belirterek, bu ifadenin anayasadan çıkarılması gerektiğini söylemişti.

https://sputniknews.com.tr/20230905/g20-yemek-davetiyesinde-hindistan-yerine-bharat-kullanimi-ingilizler-tarafindan-bize-bir-hakaret-1075212685.html

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endonezya, asya, asya & pasifik, hindistan, bharat biotech, narendra modi, hindistan başbakanı narendra modi