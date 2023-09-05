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G20 yemek davetiyesinde Hindistan yerine Bharat kullanımı: 'İngilizler tarafından bize bir hakaret'
G20 yemek davetiyesinde Hindistan yerine Bharat kullanımı: 'İngilizler tarafından bize bir hakaret'
Hindistan'da düzenlenecek G20 Zirvesi yemek davetiyesinde, Cumhurbaşkanı Murmu'nun 'Hindistan Cumhurbaşkanı' yerine 'Bharat Cumhurbaşkanı' olarak yazılması... 05.09.2023, Sputnik Türkiye
2023-09-05T17:32+0300
2023-09-05T17:33+0300
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g-20
hakaret
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India Today sitesinin haberine göre muhalefet 9-10 Eylül'de Yeni Delhi'de düzenlenecek G20 Zirvesi açılış yemeği davetiyesinde, ülke isminden bahsedilirken 'Bharat' ifadesinin kullanılmasına tepki gösterdi.Hindistan Ulusal Kongresi Milletvekili Jairam Ramesh, sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, ülke anayasasının 1. maddesindeki 'Hindistan, yani Bharat' ifadesinde ikinci isim tercih edildiğini ima ederek, aynı maddede bulunan Hindistan'ın federal yapısının da 'artık saldırı altında olduğu' eleştirisini yaptı.İktidardaki Bharatiya Janata Partisi (BJP) Milletvekili Harnath Singh Yadav ise tepkilere ilişkin "Tüm ülke, 'Hindistan' yerine 'Bharat' kelimesini kullanmamızı istiyor. 'Hindistan' İngilizler tarafından bize yöneltilen bir hakarettir ancak 'Bharat' kültürümüzün bir simgesidir" diyerek, bu konuda anayasal değişikliğe gidilmesi çağrısında bulundu.Hindistan yani Bharat ifadesiyle başlayan anayasanın 1. maddesi, ülke isminin resmi olarak Hindistan'ın yanı sıra Bharat ifadesiyle de anılabileceğini gösteriyor.İsim değişikliği olabilirParlamentonun 18-22 Eylül'de yapılması planlanan henüz gündemi açıklanmamış özel oturumunda, bu değişikliğin gündeme getirileceği ve resmi olarak isim değişikliği için bir tasarı sunulabileceği iddiaları tartışmalara yol açtı.Tartışmanın temel noktası ise yönetimin anayasada değişiklik yaparak 'Hindistan'ı kaldırıp 'Bharat'ı tek resmi isim haline getirmeyi planlayıp planlamadığı yönünde.Sadece Bharat'ın kullanılması için anayasal değişikliğe ihtiyaç varHindistan hükümetinin, ülke ismini sadece Bharat olarak kullanmaya karar vermesi durumunda anayasanın 1. maddesini değiştirmek için yasa tasarısı sunması gerekiyor.Hükümet, Madde 1'de yapılacak herhangi bir değişiklik için Meclis üyelerinin en az üçte ikisinin oylarını almak zorunda.Hindistan Yüksek Mahkemesi, 2020'de isim değişikliğini talep eden başvuruyu reddetmiş, bu talebin bir temsile dönüştürülebileceğini ve uygun bir karar için merkezi hükümete iletilmesi tavsiyesinde bulunmuştu. Mahkemenin Başyargıcı da "Bharat ve Hindistan'ın ikisi de anayasada yer alıyor. Hindistan'a anayasada zaten Bharat deniyor" açıklamasını yapmıştı.BJP'den parlamentonun üst kanadı olan Rajya Sabha Üyesi Naresh Bansal, parlamento oturumunda, 'Hindistan' ifadesinin 'sömürge dönemi köleliği' simgelediğini belirterek, bu ifadenin anayasadan çıkarılması gerektiğini söylemişti.
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G20 yemek davetiyesinde Hindistan yerine Bharat kullanımı: 'İngilizler tarafından bize bir hakaret'

17:32 05.09.2023 (güncellendi: 17:33 05.09.2023)
© AP Photo / Manish SwarupHindistan G20
Hindistan G20 - Sputnik Türkiye, 1920, 05.09.2023
© AP Photo / Manish Swarup
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Hindistan'da düzenlenecek G20 Zirvesi yemek davetiyesinde, Cumhurbaşkanı Murmu'nun 'Hindistan Cumhurbaşkanı' yerine 'Bharat Cumhurbaşkanı' olarak yazılması tartışmalara yol açtı. İktidar gelen tepkilere karşı "Hindistan İngilizler tarafından bize yöneltilen bir hakarettir ancak 'Bharat' kültürümüzün bir simgesidir" görüşünü savundu.
India Today sitesinin haberine göre muhalefet 9-10 Eylül'de Yeni Delhi'de düzenlenecek G20 Zirvesi açılış yemeği davetiyesinde, ülke isminden bahsedilirken 'Bharat' ifadesinin kullanılmasına tepki gösterdi.
Hindistan Ulusal Kongresi Milletvekili Jairam Ramesh, sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, ülke anayasasının 1. maddesindeki 'Hindistan, yani Bharat' ifadesinde ikinci isim tercih edildiğini ima ederek, aynı maddede bulunan Hindistan'ın federal yapısının da 'artık saldırı altında olduğu' eleştirisini yaptı.
İktidardaki Bharatiya Janata Partisi (BJP) Milletvekili Harnath Singh Yadav ise tepkilere ilişkin "Tüm ülke, 'Hindistan' yerine 'Bharat' kelimesini kullanmamızı istiyor. 'Hindistan' İngilizler tarafından bize yöneltilen bir hakarettir ancak 'Bharat' kültürümüzün bir simgesidir" diyerek, bu konuda anayasal değişikliğe gidilmesi çağrısında bulundu.
Hindistan yani Bharat ifadesiyle başlayan anayasanın 1. maddesi, ülke isminin resmi olarak Hindistan'ın yanı sıra Bharat ifadesiyle de anılabileceğini gösteriyor.

İsim değişikliği olabilir

Parlamentonun 18-22 Eylül'de yapılması planlanan henüz gündemi açıklanmamış özel oturumunda, bu değişikliğin gündeme getirileceği ve resmi olarak isim değişikliği için bir tasarı sunulabileceği iddiaları tartışmalara yol açtı.
Tartışmanın temel noktası ise yönetimin anayasada değişiklik yaparak 'Hindistan'ı kaldırıp 'Bharat'ı tek resmi isim haline getirmeyi planlayıp planlamadığı yönünde.

Sadece Bharat'ın kullanılması için anayasal değişikliğe ihtiyaç var

Hindistan hükümetinin, ülke ismini sadece Bharat olarak kullanmaya karar vermesi durumunda anayasanın 1. maddesini değiştirmek için yasa tasarısı sunması gerekiyor.
Hükümet, Madde 1'de yapılacak herhangi bir değişiklik için Meclis üyelerinin en az üçte ikisinin oylarını almak zorunda.
Hindistan Yüksek Mahkemesi, 2020'de isim değişikliğini talep eden başvuruyu reddetmiş, bu talebin bir temsile dönüştürülebileceğini ve uygun bir karar için merkezi hükümete iletilmesi tavsiyesinde bulunmuştu. Mahkemenin Başyargıcı da "Bharat ve Hindistan'ın ikisi de anayasada yer alıyor. Hindistan'a anayasada zaten Bharat deniyor" açıklamasını yapmıştı.
BJP'den parlamentonun üst kanadı olan Rajya Sabha Üyesi Naresh Bansal, parlamento oturumunda, 'Hindistan' ifadesinin 'sömürge dönemi köleliği' simgelediğini belirterek, bu ifadenin anayasadan çıkarılması gerektiğini söylemişti.
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