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DEVA Partisi'nde istifa
DEVA Partisi'nde istifa
DEVA Partisi Çankırı İl Başkanı Sude Haydar Karadeniz görevinden istifa etti 06.09.2023, Sputnik Türkiye
2023-09-06T13:46+0300
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politika
deva partisi
istifa
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Demokrasi ve Atılım Partisi (DEVA) Çankırı İl Başkanı Sude Haydar Karadeniz, görevinden istifa ettiğini bildirdi.Karadeniz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, zorlu bir süreçte, 2023 Genel Seçimleri'nin öncesinde, ilk defa girdiği seçimlerde Çankırı İl Başkanı olarak görev aldığını belirtti.İstifa ettiğini duyuran Karadeniz, açıklamada, "DEVA Partisi'nden görevini yerine getirmenin huzuruyla, bugün itibarıyla istifa etmiş bulunmaktayım. Cumhuriyet değerleri esas olmak üzere, genel kabul görmüş ve doğru bildiğimiz değerlerle, alışılagelmiş anlayışın dışında sürecek olan siyasi yolculuğumuzda yine görüşmek dileğiyle. Güvenen ve destek veren herkese saygılarımı sunuyorum." ifadelerini kullandı.
https://sputniknews.com.tr/20230831/iyi-partiden-istifa-eden-62-uye-mhpye-katildi-1075080649.html
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deva partisi, istifa, çankırı
deva partisi, istifa, çankırı

DEVA Partisi'nde istifa

13:46 06.09.2023
© AADEVA Partisi
DEVA Partisi - Sputnik Türkiye, 1920, 06.09.2023
© AA
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DEVA Partisi Çankırı İl Başkanı Sude Haydar Karadeniz görevinden istifa etti
Demokrasi ve Atılım Partisi (DEVA) Çankırı İl Başkanı Sude Haydar Karadeniz, görevinden istifa ettiğini bildirdi.
Karadeniz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, zorlu bir süreçte, 2023 Genel Seçimleri'nin öncesinde, ilk defa girdiği seçimlerde Çankırı İl Başkanı olarak görev aldığını belirtti.
İstifa ettiğini duyuran Karadeniz, açıklamada, "DEVA Partisi'nden görevini yerine getirmenin huzuruyla, bugün itibarıyla istifa etmiş bulunmaktayım. Cumhuriyet değerleri esas olmak üzere, genel kabul görmüş ve doğru bildiğimiz değerlerle, alışılagelmiş anlayışın dışında sürecek olan siyasi yolculuğumuzda yine görüşmek dileğiyle. Güvenen ve destek veren herkese saygılarımı sunuyorum." ifadelerini kullandı.
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