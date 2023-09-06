https://sputniknews.com.tr/20230906/bm-dunyanin-neresinde-olursa-olsun-zayiflatilmis-uranyumun-kullanilmasindan-endise-duyuyoruz-1075255697.html
BM: Dünyanın neresinde olursa olsun zayıflatılmış uranyumun kullanılmasından endişe duyuyoruz
BM: Dünyanın neresinde olursa olsun zayıflatılmış uranyumun kullanılmasından endişe duyuyoruz
Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreter Sözcü Yardımcısı Farhan Haq, dünyanın neresinde olursa olsun zayıflatılmış uranyumun kullanımından endişe duyduklarını... 06.09.2023, Sputnik Türkiye
2023-09-06T23:40+0300
2023-09-06T23:40+0300
2023-09-06T23:40+0300
ukrayna krizi
uranyum
uranyum
farhan haq
bm genel sekreter sözcülerinden farhan haq
ukrayna krizi
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BM Genel Sekreter Sözcü Yardımcısı Farhan Haq, Sputnik’in talebi üzerine, ABD’nin Ukrayna’ya zayıflatılmış uranyumlu mühimmat sağlama planını değerlendirdi.Haq, “Zayıflatılmış uranyumun dünyanın neresinde olursa olsun kullanılmasına ilişkin endişemiz aralıksızdı ve bugüne kadar devam ediyor” diye konuştu.Daha önce ABD Savunma Bakanlığı, Ukrayna’ya 175 milyon dolar değerinde yeni askeri yardım paketinde Abrams tankları için zayıflatılmış uranyumlu mermilerin yer aldığını duyurmuştu.
https://sputniknews.com.tr/20230906/pentagon-175-milyon-dolarlik-ukraynaya-yeni-yardim-paketini-acikladi-1075252355.html
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BM: Dünyanın neresinde olursa olsun zayıflatılmış uranyumun kullanılmasından endişe duyuyoruz
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Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreter Sözcü Yardımcısı Farhan Haq, dünyanın neresinde olursa olsun zayıflatılmış uranyumun kullanımından endişe duyduklarını belirtti.
BM Genel Sekreter Sözcü Yardımcısı Farhan Haq, Sputnik’in talebi üzerine, ABD’nin Ukrayna’ya zayıflatılmış uranyumlu mühimmat sağlama planını değerlendirdi.
Haq, “Zayıflatılmış uranyumun dünyanın neresinde olursa olsun kullanılmasına ilişkin endişemiz aralıksızdı ve bugüne kadar devam ediyor” diye konuştu.
Daha önce ABD Savunma Bakanlığı, Ukrayna’ya 175 milyon dolar değerinde yeni askeri yardım paketinde Abrams tankları için zayıflatılmış uranyumlu mermilerin yer aldığını duyurmuştu.