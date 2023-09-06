https://sputniknews.com.tr/20230906/bm-dunyanin-neresinde-olursa-olsun-zayiflatilmis-uranyumun-kullanilmasindan-endise-duyuyoruz-1075255697.html

BM: Dünyanın neresinde olursa olsun zayıflatılmış uranyumun kullanılmasından endişe duyuyoruz

BM: Dünyanın neresinde olursa olsun zayıflatılmış uranyumun kullanılmasından endişe duyuyoruz

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreter Sözcü Yardımcısı Farhan Haq, dünyanın neresinde olursa olsun zayıflatılmış uranyumun kullanımından endişe duyduklarını... 06.09.2023, Sputnik Türkiye

2023-09-06T23:40+0300

2023-09-06T23:40+0300

2023-09-06T23:40+0300

ukrayna krizi

uranyum

uranyum

farhan haq

bm genel sekreter sözcülerinden farhan haq

ukrayna krizi

ukrayna

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/08/03/1074337020_0:0:1200:675_1920x0_80_0_0_a17be7f339484e542bb22bbd8b4c881a.png

BM Genel Sekreter Sözcü Yardımcısı Farhan Haq, Sputnik’in talebi üzerine, ABD’nin Ukrayna’ya zayıflatılmış uranyumlu mühimmat sağlama planını değerlendirdi.Haq, “Zayıflatılmış uranyumun dünyanın neresinde olursa olsun kullanılmasına ilişkin endişemiz aralıksızdı ve bugüne kadar devam ediyor” diye konuştu.Daha önce ABD Savunma Bakanlığı, Ukrayna’ya 175 milyon dolar değerinde yeni askeri yardım paketinde Abrams tankları için zayıflatılmış uranyumlu mermilerin yer aldığını duyurmuştu.

https://sputniknews.com.tr/20230906/pentagon-175-milyon-dolarlik-ukraynaya-yeni-yardim-paketini-acikladi-1075252355.html

ukrayna

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

uranyum, uranyum, farhan haq, bm genel sekreter sözcülerinden farhan haq, ukrayna krizi, ukrayna