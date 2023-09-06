https://sputniknews.com.tr/20230906/besiktasin-yeni-transferi-eric-bailly-imzayi-atti-formayi-giydi-1075249944.html

Beşiktaş'ın yeni transferi Eric Bailly imzayı attı, formayı giydi

Beşiktaş'ın yeni transferi Eric Bailly imzayı attı, formayı giydi

Beşiktaş'ın İngiltere'nin Manchester United takımından kadrosuna kattığı Eric Bailly, imzayı attı, siyah-beyazlı formayı giydi. 06.09.2023, Sputnik Türkiye

2023-09-06T19:26+0300

2023-09-06T19:26+0300

2023-09-06T19:27+0300

spor

eric bailly

beşiktaş

beşiktaş

manchester

manchester united

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/09/06/1075249784_0:288:2621:1762_1920x0_80_0_0_dc9bf83f476cdac91764a8c510c1d2c2.jpg

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Beşiktaş Kulübü Asbaşkanı Emre Kocadağ ile Bailly, Beşiktaş Park Stadı'nda bir araya geldi.Bailly'nin kendisini Beşiktaşlı yapan sözleşmeyi imzalamasının ardından Kocadağ, "Beşiktaş'a hoş geldin" diyerek oyuncuya başarı diledi.Fildişi Sahilli futbolcu, imzayı atmasının ardından siyah-beyazlı formayı giydi.

https://sputniknews.com.tr/20230905/besiktas-eric-baillyyi-transfer-etti-1075190358.html

beşiktaş

manchester

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

eric bailly, beşiktaş, beşiktaş, manchester, manchester united