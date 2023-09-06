https://sputniknews.com.tr/20230906/besiktasin-yeni-transferi-eric-bailly-imzayi-atti-formayi-giydi-1075249944.html
Beşiktaş'ın yeni transferi Eric Bailly imzayı attı, formayı giydi
Beşiktaş'ın yeni transferi Eric Bailly imzayı attı, formayı giydi
Beşiktaş'ın İngiltere'nin Manchester United takımından kadrosuna kattığı Eric Bailly, imzayı attı, siyah-beyazlı formayı giydi. 06.09.2023, Sputnik Türkiye
2023-09-06T19:26+0300
2023-09-06T19:26+0300
2023-09-06T19:27+0300
spor
eric bailly
beşiktaş
beşiktaş
manchester
manchester united
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Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Beşiktaş Kulübü Asbaşkanı Emre Kocadağ ile Bailly, Beşiktaş Park Stadı'nda bir araya geldi.Bailly'nin kendisini Beşiktaşlı yapan sözleşmeyi imzalamasının ardından Kocadağ, "Beşiktaş'a hoş geldin" diyerek oyuncuya başarı diledi.Fildişi Sahilli futbolcu, imzayı atmasının ardından siyah-beyazlı formayı giydi.
https://sputniknews.com.tr/20230905/besiktas-eric-baillyyi-transfer-etti-1075190358.html
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eric bailly, beşiktaş, beşiktaş, manchester, manchester united
Beşiktaş'ın yeni transferi Eric Bailly imzayı attı, formayı giydi
19:26 06.09.2023 (güncellendi: 19:27 06.09.2023) Abone ol
Beşiktaş'ın İngiltere'nin Manchester United takımından kadrosuna kattığı Eric Bailly, imzayı attı, siyah-beyazlı formayı giydi.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Beşiktaş Kulübü Asbaşkanı Emre Kocadağ ile Bailly, Beşiktaş Park Stadı'nda bir araya geldi.
Bailly'nin kendisini Beşiktaşlı yapan sözleşmeyi imzalamasının ardından Kocadağ, "Beşiktaş'a hoş geldin" diyerek oyuncuya başarı diledi.
Fildişi Sahilli futbolcu, imzayı atmasının ardından siyah-beyazlı formayı giydi.